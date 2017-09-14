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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1111511116111171111811119>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:14

  detroytred написав:
  budivelnik написав:2 Таким чином
Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..
Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?
3 Це серпом по фаберже для тих хто ДУМАЄ що його обділили....
Але це допоможе тим ХТО ПРАЦЮЄ на себе і не шукає крайніх.
Все одно , будуть багаті і бідні.
Але бідні будуть серед тих хто нероба по життю
А серед тих хто вміє працювати - бідних не буде.

До чого тут багаті і бідні?
До чого вигадка, що "Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших.."?

Корупція з'являється там, де є можливість вирішити свій незаконний інтерес. Через вплив на посадову особу, яка приймає рішення.
Лікар, суддя, прокурор і т.д.
Ну добре
Чим більше СВОЇХ функцій делегувати комусь - тим вища ймовірність корупції...
Делегувало населення міському чиновнику вирішувати де можна поставити МАФ
Бажаючих поставити МАФ - десять
місце - одне....
Що дивного в тому що зявляються корупційні ризики вибору?
Але при цьому - чиновник візьме мзду ( як правило сума коливається від 100 до 3000 доларів) і ДОЗВОЛИТЬ тому хто заплатить...
Суспільство втратило - ні..
Когось затормозили - ні...
Як з цим боротись - простіше пареної ріпи
а - приймаємо закон , де община має право першого викупу земельної ділянки під оренду(нехай навіть з дисконтом в 20 чи 50%)
б - дозволяємо взяти в оренду будь-яку земельну ділянку якщо не порушена певна мінімальна кількість умов
в - хто запропонує найвищу ціну - той і отримує...

Зверніть увагу
Суспільство(мешканці) не просто забороняють все і вся бо їм так зручно , а приймають участь на рівні з іншими боротись на однаковех комерційних умовах.
От і вийде
громада СВІДОМО програє парочку найдорожчих і викупить за гроші отримані від цього програшу - те що вважає за потрібне.
Всі в шоколаді корупції нема
Але якщо громада лінива і віддає цю діяльність комусь - то чого вона тоді вважає що цей хтось почне працювати на НЕЇ а не на себе.
вони на себе не хочуть і чим більше не хочуть тим більше вимагають.
МАРАЗМ
  detroytred написав:З.и. а головну частину впливу корупції (про гальмування розвитку) було і овсі проігноровано.
Тому й кажу: нема сенсу обговорювати.
Згенеруйте мені чітку схему від початку до кінця - де КОРУПЦІЯ ТОРМОЗИЛА розвиток....
варіанти що хтось розумний але за хабар посаду віддали іншому - не катить
зараз найвищі посади віддані перукарям/артистам/ларьочникам - які ще 5 років тому до еліти не були дотичні жодним чином ( виключення є і я це показую 1-5% ) всі інші випадкові люди.
Чим вибір цих випадкових по критерію відданість - буде відрізнятись від вибору інших випадкових по критерії - професійність( прокурори -профі , але якраз серед них корупція найвища)

Тому от вам і відповідь
Якщо зможете підняти себе на висоту яка захистить вас від чиновника - тоді чиновник буде найнятим..

Але
Ви самі захищаєте своє право відповідати перед тим з ким ви підписали контракт а не перед народом який цей контракт оплатив.

Зрозумійте хоч це
Для вас бог -начальник і контракт
а населення для вас ніхто , бо у вас з ним напряму обовязки відсутні...
То може якщо ви відповідаєте тільки по прямим обовязкам
то нехай населення відповідає по прямим обовязкам
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:16

  yanyura написав:Крым, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области считаются в составе московии, Крым внесен в их пр*ституцию в 2014-м, области - п*деральными законами в 2022-м, подписанными *уйлом и тогда же принятыми госдурой и одобренными советом *едерации.

Пропоную внести до складу України Курську, Білгородську, Воронєж, Кубань.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Дипломатическим путем их не вернуть. *уйло не пойдет на изменение своей пр*оституции и отмену подписанным им законов. Возврат их дипломатическим путем (переговорами) возможен только после смерти *уйла.

ИМХО як тільки кончаться гроші - так одразу і признають зміни до конституції внесенні з порушенням і одразу відмінять їх. Питання тільки в тому коли таки партнери дозріють повністю заблокувати морську торгівлю нафтою.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:23

  Water написав:
  yanyura написав:Крым, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области считаются в составе московии, Крым внесен в их пр*ституцию в 2014-м, области - п*деральными законами в 2022-м, подписанными *уйлом и тогда же принятыми госдурой и одобренными советом *едерации.

Пропоную внести до складу України Курську, Білгородську, Воронєж, Кубань.

Дивно шо ще не докумекали внести у конституцію України
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:35

він якийсь дивний?
вже основні країни сказали НЕТ! а він все толдиче те саме

❗️❗️Я готовий припинити війну в Україні в обмін на членство в НАТО, навіть якщо рф негайно не поверне захоплені наші території, – Sky news із посиланням на слова Зеленського.

За словами президента, членство в НАТО має бути запропоноване неокупованим територіям України, щоб покласти край «гарячій фазі війни» за умови, що в запрошенні НАТО будуть визнані міжнародно визнані кордони України.

А пізніше домовитися про повернення окупованих територій «дипломатичним шляхом».

https://news.sky.com/story/zelenskyy-su ... d-13263085
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:11

Дайджест))

✓Прожити на 3Кгрн/міс?
Зараз прийде Бобюа і напише, що лише ОДНИМ СИРОМ можна прогодуватись весь місяць за 3к!))

✓Будівельник - купа цифр, це гарно)) Але треба конкретики ;)
На кшталт - продавав все життя яблука і заплатив з них стільки-то податків, а стільки-то - відклав))
Чи - продавав все життя з ларька горілку і сигарети, заплатив стільки-то податків, а стільки-то - відклав...
Чи - вклав в електро-таксі і... вилетів в трубу))

✓ Кажете Зе підписав закон для сзчешників?
Спілкуюсь з сзчешниками - то вони "так поспішають, аж падають" повернутись до Нового року! :mrgreen:
Дурних нема!©(а дурних піти в піхоту - тим більше) :lol:

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п.с.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:12

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:///
Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..
Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?
///
А такое бывает? -- комиссии/разрешения и прочие тендеры -- всегда были-есть-и будут есть.
А в результате имеем того французкого инвестора, что решил "ну тот Гостомель"...

І хто зможе мене переконати що я прийняв не вірну стратегію?

А по делу есть что сказать? 🤔
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:14

  budivelnik написав:Ну добре
Чим більше СВОЇХ функцій делегувати комусь - тим вища ймовірність корупції...

Повторю: не бачу сенсу обгорення питання. Ви про інше та про інше.
Нове і нове.
Окрім реалу: лікар (який нічого не розподіляє), але приймає рішення - визнати чи не визнати хворобу, може корупційно (собі в кишеню) виконати свої функціональні обов'язки, а може ні.
Якщо корупційно, то, окрім збитків від рішення, він ще гальмує розвиток -- бо навіщо йому розвивати далі, якщо він корупційно отримує достатньо? Його оплата реальна не залежить від реального результату...
Аналогічно судді, прокурори та всі інші посадовці. Нема зацікавлення в розвитку. Бо особисто собі вони "заробляють".
Що видно по факту: справи на низькому рівні, а особисте збагачення посадовців тільки росте.

З.и. те, що з розвитком система тільки ускладнюється (що власне і призводить до росту); що отой розподіл функцій та повноважень для того і вводився, щоб збільшити ефективність, -- це очевидно.

Також не треба плутати прямі посадові обов'язки чиновників та посадовців з загальними обов'язками населення, як громадян.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Таке враження що в Міноборони і ОП дуже велика кількість російських кротів
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:24

  Xenon написав:він якийсь дивний?
вже основні країни сказали НЕТ! а він все толдиче те саме

❗️❗️Я готовий припинити війну в Україні в обмін на членство в НАТО, навіть якщо рф негайно не поверне захоплені наші території, – Sky news із посиланням на слова Зеленського.

За словами президента, членство в НАТО має бути запропоноване неокупованим територіям України, щоб покласти край «гарячій фазі війни» за умови, що в запрошенні НАТО будуть визнані міжнародно визнані кордони України.

А пізніше домовитися про повернення окупованих територій «дипломатичним шляхом».

https://news.sky.com/story/zelenskyy-su ... d-13263085

Ще дивніше оце спокійнісеньке просте перевзуття "Я готовий припинити війну в Україні ... навіть якщо рф негайно не поверне захоплені наші території" після отих категоричних заяв про "до звільнення останньої верби", "кордонів 1991 року", заборони перемовин.

Хоч би пояснив, що йому заважало заявляти про отаку готовність раніше.
А завтра спокійнісінько скаже, що готовий за ще якусь іншу умову.
detroytred
 
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