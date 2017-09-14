Ну добреdetroytred написав:budivelnik написав:2 Таким чином
Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших..
Якщо перерозподіл не потрібен - що станеться з тими кому не буде чого ділити?
3 Це серпом по фаберже для тих хто ДУМАЄ що його обділили....
Але це допоможе тим ХТО ПРАЦЮЄ на себе і не шукає крайніх.
Все одно , будуть багаті і бідні.
Але бідні будуть серед тих хто нероба по життю
А серед тих хто вміє працювати - бідних не буде.
До чого тут багаті і бідні?
До чого вигадка, що "Корупція зявляється там де НАСЕЛЕННЯ ВИМАГАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних груп до інших.."?
Корупція з'являється там, де є можливість вирішити свій незаконний інтерес. Через вплив на посадову особу, яка приймає рішення.
Лікар, суддя, прокурор і т.д.
Чим більше СВОЇХ функцій делегувати комусь - тим вища ймовірність корупції...
Делегувало населення міському чиновнику вирішувати де можна поставити МАФ
Бажаючих поставити МАФ - десять
місце - одне....
Що дивного в тому що зявляються корупційні ризики вибору?
Але при цьому - чиновник візьме мзду ( як правило сума коливається від 100 до 3000 доларів) і ДОЗВОЛИТЬ тому хто заплатить...
Суспільство втратило - ні..
Когось затормозили - ні...
Як з цим боротись - простіше пареної ріпи
а - приймаємо закон , де община має право першого викупу земельної ділянки під оренду(нехай навіть з дисконтом в 20 чи 50%)
б - дозволяємо взяти в оренду будь-яку земельну ділянку якщо не порушена певна мінімальна кількість умов
в - хто запропонує найвищу ціну - той і отримує...
Зверніть увагу
Суспільство(мешканці) не просто забороняють все і вся бо їм так зручно , а приймають участь на рівні з іншими боротись на однаковех комерційних умовах.
От і вийде
громада СВІДОМО програє парочку найдорожчих і викупить за гроші отримані від цього програшу - те що вважає за потрібне.
Всі в шоколаді корупції нема
Але якщо громада лінива і віддає цю діяльність комусь - то чого вона тоді вважає що цей хтось почне працювати на НЕЇ а не на себе.
вони на себе не хочуть і чим більше не хочуть тим більше вимагають.
МАРАЗМ
Згенеруйте мені чітку схему від початку до кінця - де КОРУПЦІЯ ТОРМОЗИЛА розвиток....
варіанти що хтось розумний але за хабар посаду віддали іншому - не катить
зараз найвищі посади віддані перукарям/артистам/ларьочникам - які ще 5 років тому до еліти не були дотичні жодним чином ( виключення є і я це показую 1-5% ) всі інші випадкові люди.
Чим вибір цих випадкових по критерію відданість - буде відрізнятись від вибору інших випадкових по критерії - професійність( прокурори -профі , але якраз серед них корупція найвища)
Тому от вам і відповідь
Якщо зможете підняти себе на висоту яка захистить вас від чиновника - тоді чиновник буде найнятим..
Але
Ви самі захищаєте своє право відповідати перед тим з ким ви підписали контракт а не перед народом який цей контракт оплатив.
Зрозумійте хоч це
Для вас бог -начальник і контракт
а населення для вас ніхто , бо у вас з ним напряму обовязки відсутні...
То може якщо ви відповідаєте тільки по прямим обовязкам
то нехай населення відповідає по прямим обовязкам