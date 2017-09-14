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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:27
Успіх написав:
На кшталт - продавав все життя яблука і заплатив з них стільки-то податків, а стільки-то - відклав))
Чи - продавав все життя з ларька горілку і сигарети, заплатив стільки-то податків, а стільки-то - відклав...
Чи - вклав в електро-таксі і... вилетів в трубу))
На нормальне запитання - можна дати нормальну відповідь
1 Отримав в спадщину 1 кімнатну квартиру, продав, гроші вклав в бізнес в 1995 році, до 2015 року житло знімав
2 З 1990 по 1997 будував, спочатку як майстер на будові, потім мав свій будівельний кооператив, в 1990 з Німеччини пригнав першу свою машину
3 З 1997 по 2004 - продавав продукти , паралельно надаючи будівельні послуги, заробив на пеерших 60м2 торгової площі+ Купив першу квартиру - на цей момент в сьогоднішніх цінах бізнес можна було оцінити в 1 млн грн + майна мав ще на 1 млн грн
3 З 2004 по 2008 - торгував крім продуктів ще й алкоголем і сигаретами
Вартість бізнесу зросла ще на 1 млн грн і досягнула 2
4 З 2007 по 2016 - будував , жінка займалась торгівлею , самий найуспішніший мій період , капітал зріс до 4 млн грн з урахуванням того що пережив дві кризи будівельного ринку в 2008 і в 2014)
5 З 2014 почав потихеньку виводити гроші з будівництва і до 2017 повністю їх вивів в торгівлю і отримав ще +90м2 торгової площі, 2014-2022 - тільки торгівля і здача в оренду
6 З 2022 і по сьогодні весь прибуток з всієї діяльності реінвестувався в таксі.
Станом на сьогодні
Таксопарк - десь 5 млн грн
Торгові площі - десь 2 млн грн
майно яке не використовується в комерції - 5 млн грн
Тепер по податкам
З 1990 по 2024 - продав квартиру на 1 млн - зараз маю десь 12( мої оцінки не претендую на точність і вважаю що ліквідна вартість -типу захотів-продав не більше 6млн) =заробив 11 млн
Тільки в 2010-2024 заплатив податків на 5 млн грн ( всі цифри приведенні до сьогоднішнього еквіваленту грошей, тобто якщо називаю гривня то це курс 41)
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budivelnik
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:32
З іншого боку Зе красень. Реально.
Такою заявою він перекладає відповідальність за продовження війни в Україні саме на НАТО, якщо воно відмовить в прийнятті України.
Але не красень з іншого боку.
Бо це пішов вже дійсно якийсь дитячий пінг-понг...
Гра лише в перекладання відповідальності.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:32
Vadim_ написав: Wirująświatła написав:СССР
був банкрот
С чьей помощью?
Там ведь біло самое вкусное мороженое , и я скажу что да ,особенно Ленинградское Днепропетровского хладокомбината за 28 копеек , или по вашему сам по себе?
Та ладно, зараз є морозиво на любий самий вишуканий смак,яке хочеш
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:38
budivelnik написав:
На нормальне запитання - можна дати нормальну відповідь
1 Отримав в спадщину 1 кімнатну квартиру, продав, гроші вклав в бізнес в 1995 році
В який саме?(нема конкретики)
budivelnik написав:
Станом на сьогодні
Таксопарк - десь 5 млн грн
Який прибуток?
budivelnik написав:
Торгові площі - десь 2 млн грн
Щось дуже дешеві площі?
Зараз 30м2 комерції коштує дорожче, а в тебе, наче, площі біля 60-100м2?
budivelnik написав:
майно яке не використовується в комерції - 5 млн грн
Що це за майно? Чому його не продати?
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:43
budivelnik написав: Успіх написав:
На кшталт - продавав все життя яблука і заплатив з них стільки-то податків, а стільки-то - відклав))
Чи - продавав все життя з ларька горілку і сигарети, заплатив стільки-то податків, а стільки-то - відклав...
Чи - вклав в електро-таксі і... вилетів в трубу))
На нормальне запитання - можна дати нормальну відповідь
Впущено про два чи три рази банкротів.
Чому звернув увагу?
Да тому, що не кожен здатний після навіть одного збанкротування повернутися на попередній рівень, а не те що зрости кратно.
Це до того, що апріорі не всі можуть бути у виграшу в ринку (конкуренції!) ... лише тому, що працьовиті та хочуть.
Якби не оця вдача з місцерозташуванням магазину, то невідомо, як би шлях підприємницький склався. Реально зірвали джек-пот.
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detroytred
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:45
detroytred написав:
Окрім реалу: лікар (який нічого не розподіляє), але приймає рішення - визнати чи не визнати хворобу, може корупційно (собі в кишеню) виконати свої функціональні обов'язки, а може ні.
Якщо корупційно, то, окрім збитків від рішення, він ще гальмує розвиток -- бо навіщо йому розвивати далі, якщо він корупційно отримує достатньо? Його оплата реальна не залежить від реального результату...
Аналогічно судді, прокурори та всі інші посадовці. Нема зацікавлення в розвитку. Бо особисто собі вони "заробляють".
Що видно по факту: справи на низькому рівні, а особисте збагачення посадовців тільки росте.
З.и. те, що з розвитком система тільки ускладнюється (що власне і призводить до росту); що отой розподіл функцій та повноважень для того і вводився, щоб збільшити ефективність, -- це очевидно.
Також не треба плутати прямі посадові обов'язки чиновників та посадовців з загальними обов'язками населення, як громадян.
Ви вперлись в модель в які жили все своє свідоме життя.
Тому шукаєте вирішення тільки тими методами які розумієте
Вони прості
ЗМУСИТИ КОГОСЬ ВИКОНУВАТИ свої обовязки на 100% і при цьом ДОЗВОЛИТИ собі жити як хочеш....
Мій же досвід - ширший від Вашого
Тому хабар який бере лікар і який по ВАШОМУ дозволяє ЛІКАРЮ не напрягатись - в моїй системі координат не працює
Якщо я ЗАПЛАТИВ лікарю(крім тих сум які він отримує за його посаду)- то вимагаю від нього послуг еквівалентних оплаті. Якщо ж не платив - то нічого не маю проти того щоб посидіти день під кабінетом і почути що вас багато а я один
....
Тому зараз я принципово хожу тільки в комерційні заклади і вибираю адекватний для мого розуміння набір товарів/послуг за адекватну ціну.
Тобто - можу пройти МРТ за безкоштовно але по направленню через 2 місяці... але якщо воно мені потрібно то прохожу його за 5000 і завтра.
Як бачите я ні не розвиваю корупцію ні не плачу що лікарі корумповані - мене це просто не цікавить
Точно так само як мене не цікавлять послуги електрика чи сантехніка жеку.
Тепер по співпраці з ДЕРЖАВНИМИ чиновниками- наприклад податкова
я ніколи не платив хабар за те щоб отримати можливість ЗМЕНШИТИ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ... і частенько міг звернутись з проханням щоб мені допомогли оформити той чи інший документ , який я МІГ оформити сам витративши 100 годин часу, але як правило віддавав перевагу рішенню яке мені коштувало грошового еквіваленту в 10 моїх годин -але щоб це робив той хто знає що і як...
Тепер по прокурорам і посадовцям
Ви бачили розрахунок який показував
ДІЇ ХАБАРНИКІВ посадовців приводять до втрати 1% грошей виділених на подібну діяльність БЮДЖЕТОМ...
Але Бюджет -це приблизно 38-42% ВВП...., тобто якийсь хабарник вкрав 1% від 40% створеного.. тобто вкрав 0,4%...
Та я практично на будь якому самостійно прийнятому рішенні
бачу через який час як можна було зробити на 10-20% ефективніше(недаремно кажутьЗа одного битого - двох небитих дають
)
Тому зрозуміло що я НІКОЛИ не розглядаю в своїй діяльності помилку на 5%.. поки не ліквідована помилка на 15%...
І з свого власного досвіду - будь-який проект реалізований на 70% від можливого - є комерційно успішним...
А ви переживаєте про 0,4%....
Переживати -можете
От тільки цим переживаннями не покращите ні своє життя ні життя своїх дітей , ні навіть життя внуків.
Вчіть себе і їх
Спочатку вирішити те що найбільше впливає (той самий закон Паретто дає 20/80 або 30/70)
Тобто 30% первинних затрат приводять до 70% кінцевого максимального результату.
Тому
якщо зробити
три по 30% роботи - то отримаєш 210% результату
А якщо почнеш ззаду шліфувати 1%... - то максимум отримаєш 100% витрат=30% кінцевий результат
Це зрозуміло.
ПС
Є приказка(правило)Не можна зекономити більше ніж є
І завжди можна створити більше ніж було...
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budivelnik
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:56
budivelnik написав:
Ви вперлись в модель в які жили все своє свідоме життя.
Тому шукаєте вирішення тільки тими методами які розумієте
Вони прості
ЗМУСИТИ КОГОСЬ ВИКОНУВАТИ свої обовязки на 100% і при цьом ДОЗВОЛИТИ собі жити як хочеш....
Уточнення - не на 100% (бо реально це неможливо), а значно більше, ніж наші можновладці та посадовці на зараз. Наприклад, на рівні отих країн, в яких вище.
Навіщо розповіді, як робите ви?
Є факт, що більшість інакша.
От з цими реальними інакшими людьми і треба досягати результатів.
Змінюючи систему... Реформами.
Реформи впроваджують управлінці.
В них повноваження та важелі.
Крапка.
Вони змінять систему... будуть нові умови... і в цих інших нових умовах оте "жити, як хочеш" теж зміниться.
Вигідніше буде хотіти не смітити, не давати хабарів, не брати хабарів, краще виконувати свої посадові обов'язки, більше працювати на себе і т.д.
Як в розвинених ринкових країнах.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:56
Успіх написав: budivelnik написав:
На нормальне запитання - можна дати нормальну відповідь
1 Отримав в спадщину 1 кімнатну квартиру, продав, гроші вклав в бізнес в 1995 році
В який саме?(нема конкретики)
Ти не працював в 1990-1995 році... тоді бізнес це все одночасно і нічого конкретно
точно так само як ти жінка торгувала чоботами/дитячими колясками які я привозив з Москви
А в Новосибірску продавали светри які купували в поляків (перевезти з Львова в Новосибірск сотню светрів це був ще той треш)
Успіх написав: budivelnik написав:
Станом на сьогодні
Таксопарк - десь 5 млн грн
Який прибуток?
Це дурне питання для бізнесу який має оборотний цикл в мінімум 7 років , а пройшло тільки 2 від початку+ який розвивається.
Я ж не вкинув відразу всі гроші...я це робив потихеньку
перший рік - два авто
другий-три
третій-чотири
От коли через років 5 від сьогодні перші і другі авто замортизуються до нуля - тоді можна буде сказати який прибуток.
Успіх написав: budivelnik написав:
Торгові площі - десь 2 млн грн
Щось дуже дешеві площі?
Зараз 30м2 комерції коштує дорожче, а в тебе, наче, площі біля 60-100м2?
В мене 150 м2 площі...
Вартість комерційного приміщення оцінюється не по вартості створення або вартості продажу.
Я оцінюю по вартості яка еквівалентна здачі в оренду( грубо через відсотки банку)
Тобто
якщо банк дає 10% річних( в доларі) і я від оренди отримую 200 000 грн в рік - значить вартість приміщення 2 млн грн
Успіх написав: budivelnik написав:
майно яке не використовується в комерції - 5 млн грн
Що це за майно? Чому його не продати?
Я ж мушу мати якусь СВОЮ квартиру де живу, якусь машину на якій їзжу
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:59
detroytred написав:
Уточнення - не на 100% (бо реально це неможливо), а значно більше, ніж наші можновладці та посадовці на зараз. Наприклад, на рівні отих країн, в яких вище.
Невже не доходить
Якщо Вас відправити в Африку - то толку з Ваших знань умінь -якщо є який рівень знань/умінь населення?
А тепер подивимось на рівень НАШОГО населенняМи проголосували 73% за гірше не буде
- проголосували , тобто 73% ВВАЖАЮТЬ що є ХТОСЬ який ЇХ витягне
А той за кого проголосували
точно так само вважає що ХТОСЬ (наприклад НАТО чи США) повинне нас захистити...
Все - кінець комедії.
А розповідати що ми розумні і унікальні - так це те саме що зараз роблять педераційники
вони також розумні/скрєпні/унікальні.. а в підїзді в них насрав Байден, а тепер вже й Трамп допомагає...
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:08
tester7336 написав: stm написав:
В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.
вы сами то пробовали на эту сумму питаться что бы утверждать что ее достаточно?
а скільки треба на їжу, якщо готувати вдома?
як там - людина не свиня, більше відра не з'їсть
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