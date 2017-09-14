Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:45

detroytred написав: Окрім реалу: лікар (який нічого не розподіляє), але приймає рішення - визнати чи не визнати хворобу, може корупційно (собі в кишеню) виконати свої функціональні обов'язки, а може ні.

Якщо корупційно, то, окрім збитків від рішення, він ще гальмує розвиток -- бо навіщо йому розвивати далі, якщо він корупційно отримує достатньо? Його оплата реальна не залежить від реального результату...

Аналогічно судді, прокурори та всі інші посадовці. Нема зацікавлення в розвитку. Бо особисто собі вони "заробляють".

Що видно по факту: справи на низькому рівні, а особисте збагачення посадовців тільки росте.



З.и. те, що з розвитком система тільки ускладнюється (що власне і призводить до росту); що отой розподіл функцій та повноважень для того і вводився, щоб збільшити ефективність, -- це очевидно.



Також не треба плутати прямі посадові обов'язки чиновників та посадовців з загальними обов'язками населення, як громадян. Окрім реалу: лікар (який нічого не розподіляє), але приймає рішення - визнати чи не визнати хворобу, може корупційно (собі в кишеню) виконати свої функціональні обов'язки, а може ні.Якщо корупційно, то, окрім збитків від рішення, він ще гальмує розвиток -- бо навіщо йому розвивати далі, якщо він корупційно отримує достатньо? Його оплата реальна не залежить від реального результату...Аналогічно судді, прокурори та всі інші посадовці. Нема зацікавлення в розвитку. Бо особисто собі вони "заробляють".Що видно по факту: справи на низькому рівні, а особисте збагачення посадовців тільки росте.З.и. те, що з розвитком система тільки ускладнюється (що власне і призводить до росту); що отой розподіл функцій та повноважень для того і вводився, щоб збільшити ефективність, -- це очевидно.Також не треба плутати прямі посадові обов'язки чиновників та посадовців з загальними обов'язками населення, як громадян.

Ви вперлись в модель в які жили все своє свідоме життя.Тому шукаєте вирішення тільки тими методами які розумієтеВони простіЗМУСИТИ КОГОСЬ ВИКОНУВАТИ свої обовязки на 100% і при цьом ДОЗВОЛИТИ собі жити як хочеш....Мій же досвід - ширший від ВашогоТому хабар який бере лікар і який по ВАШОМУ дозволяє ЛІКАРЮ не напрягатись - в моїй системі координат не працюєЯкщо я ЗАПЛАТИВ лікарю(крім тих сум які він отримує за його посаду)- то вимагаю від нього послуг еквівалентних оплаті. Якщо ж не платив - то нічого не маю проти того щоб посидіти день під кабінетом і почути що....Тому зараз я принципово хожу тільки в комерційні заклади і вибираю адекватний для мого розуміння набір товарів/послуг за адекватну ціну.Тобто - можу пройти МРТ за безкоштовно але по направленню через 2 місяці... але якщо воно мені потрібно то прохожу його за 5000 і завтра.Як бачите я ні не розвиваю корупцію ні не плачу що лікарі корумповані - мене це просто не цікавитьТочно так само як мене не цікавлять послуги електрика чи сантехніка жеку.Тепер по співпраці з ДЕРЖАВНИМИ чиновниками- наприклад податковая ніколи не платив хабар за те щоб отримати можливість ЗМЕНШИТИ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ... і частенько міг звернутись з проханням щоб мені допомогли оформити той чи інший документ , який я МІГ оформити сам витративши 100 годин часу, але як правило віддавав перевагу рішенню яке мені коштувало грошового еквіваленту в 10 моїх годин -але щоб це робив той хто знає що і як...Тепер по прокурорам і посадовцямВи бачили розрахунок який показувавДІЇ ХАБАРНИКІВ посадовців приводять до втрати 1% грошей виділених на подібну діяльність БЮДЖЕТОМ...Але Бюджет -це приблизно 38-42% ВВП...., тобто якийсь хабарник вкрав 1% від 40% створеного.. тобто вкрав 0,4%...Та я практично на будь якомубачу через який час як можна було зробити на 10-20% ефективніше(недаремно кажутьТому зрозуміло що я НІКОЛИ не розглядаю в своїй діяльності помилку на 5%.. поки не ліквідована помилка на 15%...І з свого власного досвіду - будь-який проект реалізований на 70% від можливого - є комерційно успішним...А ви переживаєте про 0,4%....Переживати -можетеОт тільки цим переживаннями не покращите ні своє життя ні життя своїх дітей , ні навіть життя внуків.Вчіть себе і їхСпочатку вирішити те що найбільше впливає (той самий закон Паретто дає 20/80 або 30/70)Тобто 30% первинних затрат приводять до 70% кінцевого максимального результату.Томуякщо зробититри по 30% роботи - то отримаєш 210% результатуА якщо почнеш ззаду шліфувати 1%... - то максимум отримаєш 100% витрат=30% кінцевий результатЦе зрозуміло.ПСЄ приказка(правило)