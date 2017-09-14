budivelnik написав:Невже не доходить
Якщо Вас відправити в Африку - то толку з Ваших знань умінь -якщо є який рівень знань/умінь населення?
А тепер подивимось на рівень НАШОГО населення
Ми проголосували 73% за гірше не буде - проголосували , тобто 73% ВВАЖАЮТЬ що є ХТОСЬ який ЇХ витягне
А той за кого проголосували точно так само вважає що ХТОС (наприклад НАТО чи США) повинне нас захистити...
Все - кінець комедії.
А розповідати що ми розумні і унікальні - так це те саме що зараз роблять педераційники
вони також розумні/скрєпні/унікальні.. а в підїзді в них насрав Байден, а тепер вже й Трамп допомагає...
На городі бузина, а в Києві дядько.
Ніхто за можновладців їх функції не виконає...
Їх (точніше якусь їх частину) можна замінити на виборах, можна Майданом прогнати, але виконувати їх функцію вони можуть тільки вони самі.
Самі вирішити, що їм вигідніше-краще-охоче ---- виконувати свої функції по мінімуму (як в Україні, в нас), чи трохи більше, чи по максимуму - як в "тиграх" та інших розвинених країнах.
А особисто свої ІНДИВІДУАЛЬНІ проблеми, розвиток кожен вирішує сам. Цю кеп-очевидність ніхто не заперечує.
З.и.
)))
Саме за рахунок Штатів отримали результати що Європа після війни, що Японія, Корея.
Це нормально що того ж бажають і українці.
Вас заносить знов...
Я стверджував завжди, що населення України нормальне, не гірше за інших. Про унікальність-розумність тощо не казав. Не починайте знов будувати на вигадках.