Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:25

detroytred написав: На городі бузина, а в Києві дядько. На городі бузина, а в Києві дядько.

Як казав персонаж одного фільму тракторист назапитання секретаря обкому - а хто комунізм побудуєтракторист - а вам який варіант фантастичний чи реалістичнийсекретар - давай реалістичнийтракторист - прилетять марсіани і побудуютьсекретар - а який же тоді фантастичний?тракторист - ви побудуєте...Ви розповідаєте ЯК МАЄ БУТИЯ пояснюю - як дійти до того що ви вважаєте за правильне.Я ж також за те щоб чиновники булиАле тут не працює навіть правило - виберіть ДВА ПУНКТИ з трьохВ нас сьогодні дай Бог щоб хоч один пункт з трьох працювавТомуВи можете чекати поки прийдуть ті міфічні ангели в плоті....А я буду створювати умови - щоб мої діти змогли хоч краєм ока побачити бліду пародію на цих ангелів...От в цьому ми і розходимосьЯ за те щоб не шукати когось а робити самимВи за пошуки...Шукайте - тільки по дорозі в черговий раз не забредіть на доріжку яка знову суспільство поведе в протилежному напрямку під гаслами що йдем туди де все всім дадуть...Може все таки варто подорослішати?і признатиКраще коли 73% ПРАЦЮЮТЬ нічого не очікуючиніж коли ті ж73% вибирають того хто на їх думку їм все зробить.. а від виборців завдання одне - вибрати правильного...ПСот в СШАвиборці вибирають різних і хто б не прийшов він НЕ МОЖЕ провести в прокурори мужика який підозрюється в тому що 10 років тому чи то був чи то не був в ліжку з неповнолітньою...А чому вони так діють?Бо 70% проживуть і без влади... їм навіть влада подекуди заважаєа в нас 73% моляться на владу( до речі і Ви в тому числі)Це як віруючіОдні в Христа, другі в Будду, треті в Алаха четверті ще в когось...але чим менший вплив релігія має на дії віруючого - тим багатші ці віруючі.Якось дивноЗ Вашої точки зору від Верховного(божества/чиновника) залежить як будуть жити..а історичні реалії показують іншеВ Протестантів - син мійв Православних-раб Божийі хто живе краще?