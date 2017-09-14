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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:09
budivelnik написав: detroytred написав:
Уточнення - не на 100% (бо реально це неможливо), а значно більше, ніж наші можновладці та посадовці на зараз. Наприклад, на рівні отих країн, в яких вище.
Невже не доходить
Якщо Вас відправити в Африку - то толку з Ваших знань умінь -якщо є який рівень знань/умінь населення?
А тепер подивимось на рівень НАШОГО населення
Ми проголосували 73% за гірше не буде - проголосували , тобто 73% ВВАЖАЮТЬ що є ХТОСЬ який ЇХ витягне
А той за кого проголосували точно так само вважає що ХТОС (наприклад НАТО чи США) повинне нас захистити...
Все - кінець комедії.
А розповідати що ми розумні і унікальні - так це те саме що зараз роблять педераційники
вони також розумні/скрєпні/унікальні.. а в підїзді в них насрав Байден, а тепер вже й Трамп допомагає...
На городі бузина, а в Києві дядько.
Ніхто за можновладців їх функції не виконає...
Їх (точніше якусь їх частину) можна замінити на виборах, можна Майданом прогнати, але виконувати їх функцію вони можуть тільки вони самі.
Самі вирішити, що їм вигідніше-краще-охоче ---- виконувати свої функції по мінімуму (як в Україні, в нас), чи трохи більше, чи по максимуму - як в "тиграх" та інших розвинених країнах.
А особисто свої ІНДИВІДУАЛЬНІ проблеми, розвиток кожен вирішує сам. Цю кеп-очевидність ніхто не заперечує.
З.и.
)))
Саме за рахунок Штатів отримали результати що Європа після війни, що Японія, Корея.
Це нормально що того ж бажають і українці.
Вас заносить знов...
Я стверджував завжди, що населення України нормальне, не гірше за інших. Про унікальність-розумність тощо не казав. Не починайте знов будувати на вигадках.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:21
Успіх написав:
...
п.с.
І ще одне - запам'ятайте, а краще - запишіть!))
✓ СЗЧ - самовільне залишення частини
✓ Звільнений по догляду... - ЗАКОННЕ звільнення військовослужбовця!
звиняй, ти один раз пожартував про СЗЧ - а згадувати тобі це будуть довго
історія з окулярами тебе нічому не навчила...
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:25
detroytred написав:
На городі бузина, а в Києві дядько.
Як казав персонаж одного фільму тракторист на
запитання секретаря обкому - а хто комунізм побудує
тракторист - а вам який варіант фантастичний чи реалістичний
секретар - давай реалістичний
тракторист - прилетять марсіани і побудують
секретар - а який же тоді фантастичний?
тракторист - ви побудуєте...
Ви розповідаєте ЯК МАЄ БУТИ
Я пояснюю - як дійти до того що ви вважаєте за правильне.
Я ж також за те щоб чиновники були чесні-професійні-дешеві...
Але тут не працює навіть правило - виберіть ДВА ПУНКТИ з трьох
В нас сьогодні дай Бог щоб хоч один пункт з трьох працював
Тому
Ви можете чекати поки прийдуть ті міфічні ангели в плоті....
А я буду створювати умови - щоб мої діти змогли хоч краєм ока побачити бліду пародію на цих ангелів...
От в цьому ми і розходимось
Я за те щоб не шукати когось а робити самим
Ви за пошуки...
Шукайте - тільки по дорозі в черговий раз не забредіть на доріжку яка знову суспільство поведе в протилежному напрямку під гаслами що йдем туди де все всім дадуть...
Може все таки варто подорослішати?
і признати
Краще коли 73% ПРАЦЮЮТЬ нічого не очікуючи
ніж коли ті ж73% вибирають того хто на їх думку їм все зробить.. а від виборців завдання одне - вибрати правильного...
ПС
от в США
виборці вибирають різних і хто б не прийшов він НЕ МОЖЕ провести в прокурори мужика який підозрюється в тому що 10 років тому чи то був чи то не був в ліжку з неповнолітньою...
А чому вони так діють?
Бо 70% проживуть і без влади... їм навіть влада подекуди заважає
а в нас 73% моляться на владу( до речі і Ви в тому числі)
Це як віруючі
Одні в Христа, другі в Будду, треті в Алаха четверті ще в когось...
але чим менший вплив релігія має на дії віруючого - тим багатші ці віруючі.
Якось дивно
З Вашої точки зору від Верховного(божества/чиновника) залежить як будуть жити..
а історичні реалії показують інше
В Протестантів - син мій
в Православних-раб Божий
і хто живе краще?
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:28
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:33
Wirująświatła написав:
загуглите хотя бы через сколько дней после ухода орков в Бучу зашли ЗСУ.
в Херсоні було так само. І що, це значить, що відхід з Херсону - то був жест доброї волі?
❗️❗️Я готовий припинити війну в Україні в обмін на членство в НАТО, навіть якщо рф негайно не поверне захоплені наші території, – Sky news із посиланням на слова Зеленського.
Я готовий припинити війну
Я
ну нічого ж собі. Виходить, це Зеленський веде війну і всі тільки чекають, коли він
захоче її припинити!
путін теж такий: "Вова, я уже не против НАТО, но пожалуйста, останови войну, умоляю"? Це так виглядає ситуація в очах того, хто написав дану типу "цитату"?
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:39
thenewepic написав:
в Херсоні було так само. І що, це значить, що відхід з Херсону - то був жест доброї волі
за Херсон у меня меньше информации. Про жесты доброй воли я не говорил. путину надо было как то оправдать отход. Моё мнение причины логистические. Армия рф не может снабжаться без ж/д. В бучу от границы с рф ЖД ветки нет. В Херсон она проходит через антоновский мост, который в любой момент могли подорвать и тогда крупная группировка оказалась бы в окружении. Это мое мнение.
К тем кто думает что из бучи орков прогнало ЗСУ вопрос, почему тогда не прогнали с Мелитополя?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 29 лис, 2024 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:40
Успіх
Звільнений по догляду... - ЗАКОННЕ звільнення військовослужбовця!
А Україна вже не у вогні? Вже не стікає кровʼю?
А на кого витратили гроші на навчання дронщика?
Як так?(с)
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:49
budivelnik написав:
Ви розповідаєте ЯК МАЄ БУТИ
Я пояснюю - як дійти до того що ви вважаєте за правильне.
Нііт. Я показую, як було і є. Там, де це зробили. Реал.
Тому
Ви можете чекати поки прийдуть ті міфічні ангели в плоті....
А я буду створювати умови - щоб мої діти змогли хоч краєм ока побачити бліду пародію на цих ангелів...
Теж ніііт.
Ви не створюєте умов. Ви апріорі це не можете. Але розповідаєте))
По факту ж - лише боритеся з вітряними мєльніцамі. Або, як оті народники, просвящаєте нарід))
Результат у вас тільки для себе!
Ну може ще невеличкого оточення.
Я років десять тому вам казав: видайте результат хоча в масштабі району Львова, потім всього міста... Вашого впливу))
Поки ж умови в м.Львів та країні визначають інші.
Інструменти впливу на суспільство, країну в інших.
А от коли в цих інших виникне мета, бажання, то й з'явиться результат в країні.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:54
tester7336 написав:
как это я про вас не вспомнил.
нада тегнуть хотаба что вы оказывается еще и по богатому. есть кадры которые знают как можно еще экономнее.
Я давно не читав оте халамидство, і зараз не хочу переходити на посилання))
Але здається за 140 дол там не лише їжа, а і пиво😀. І туфлі за 3 долари ремонтувались. Одежа там лише плащ на голе тіло:
Бачили кліп «Кабріолет» (Ленінград) ? Там дядько на пішохідному переході… Ну ви зрозуміли.
«Тегать» же тут неможливо. А саме цю гілку я читаю останньою, коли є час, і не всю. . Бо тут одне і те саме))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 лис, 2024 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:58
Wirująświatła написав:
Армия РФ не может снабжаться без ж/д
ну чому, може. Якщо опору ніхто не чинитиме, то скільки завгодно.
Wirująświatła написав:
В Херсон она проходит через антоновский мост, который в любой момент могли подорвать и тогда крупная группировка оказалась бы в окружении
а хто має підривати? Не ЗСУ? Загроза оточення групи військ ким має бути створена? Якщо ЗСУ вийшли з Вугледару, то це був жест доброї волі чи їх витіснили ворожі сили?
Wirująświatła написав:
К тем кто думает что из бучи орков прогнало ЗСУ вопрос, почему тогда не прогнали с Мелитополя?
тому що не змогли створити в Мелітополі для них загрозливу ситуацію, на відміну від тієї, що була на Київщині (там не тільки Буча).
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