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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11117111181111911120

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:01

  budivelnik написав:а в нас 73% моляться на владу( до речі і Ви в тому числі)

Я попереджав?
Так що до побачення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:06

  thenewepic написав:тому що не змогли створити в Мелітополі для них загрозливу ситуацію, на відміну від тієї, що була на Київщині (там не тільки Буча).
под эту фразу можно что угодно подогнать. Я помню как злой одессит писал что в бахмуте русские потеряли боеспособность и дальше идти уже не смогут. Так же и вы "на киевщине была угрожающая ситуация", а в донецкой области или запорожской ее небыло. Затем Нас подготовили к контрнаступлению, и что много мы территорий отвоевали? а тут бац пол киевской области меньше чем за месяц как с куста, и это когда западной помощи почти не было.

https://nv.ua/ukr/kyiv/bitva-za-kijiv-z ... 65462.html


2й вариант кроме наличия ж/д, в конце марта 2022 впервые изменились "цели СВО" поэтому русские вышли с ненужных им областей (Киевская, Черниговская, Сумская). Из Херсона вышли из-за моста. На истину не претендую, жду мнение историков без лишнего пафоса про чьи то геройские победы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 00:37, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:16

greenozon
 
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  #<1 ... 11117111181111911120
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