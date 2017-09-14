Додано: Суб 30 лис, 2024 00:06

thenewepic написав: тому що не змогли створити в Мелітополі для них загрозливу ситуацію, на відміну від тієї, що була на Київщині (там не тільки Буча). тому що не змогли створити в Мелітополі для них загрозливу ситуацію, на відміну від тієї, що була на Київщині (там не тільки Буча).

под эту фразу можно что угодно подогнать. Я помню как злой одессит писал что в бахмуте русские потеряли боеспособность и дальше идти уже не смогут. Так же и вы "на киевщине была угрожающая ситуация", а в донецкой области или запорожской ее небыло. Затем Нас подготовили к контрнаступлению, и что много мы территорий отвоевали? а тут бац пол киевской области меньше чем за месяц как с куста, и это когда западной помощи почти не было.2й вариант кроме наличия ж/д, в конце марта 2022 впервые изменились "цели СВО" поэтому русские вышли с ненужных им областей (Киевская, Черниговская, Сумская). Из Херсона вышли из-за моста. На истину не претендую, жду мнение историков без лишнего пафоса про чьи то геройские победы.