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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11117111181111911120

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:01

  budivelnik написав:а в нас 73% моляться на владу( до речі і Ви в тому числі)

Я попереджав?
Так що до побачення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:06

  thenewepic написав:тому що не змогли створити в Мелітополі для них загрозливу ситуацію, на відміну від тієї, що була на Київщині (там не тільки Буча).
под эту фразу можно что угодно подогнать. Я помню как злой одессит писал что в бахмуте русские потеряли боеспособность и дальше идти уже не смогут. Так же и вы "на киевщине была угрожающая ситуация", а в донецкой области или запорожской ее небыло. Затем Нас подготовили к контрнаступлению, и что много мы территорий отвоевали? а тут бац пол киевской области меньше чем за месяц как с куста, и это когда западной помощи почти не было.

https://nv.ua/ukr/kyiv/bitva-za-kijiv-z ... 65462.html


2й вариант кроме наличия ж/д, в конце марта 2022 впервые изменились "цели СВО" поэтому русские вышли с ненужных им областей (Киевская, Черниговская, Сумская). Из Херсона вышли из-за моста. На истину не претендую, жду мнение историков без лишнего пафоса про чьи то геройские победы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 00:37, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:16

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:в конце марта 2022 впервые изменились "цели СВО" поэтому русские вышли с ненужных им областей (Киевская, Черниговская, Сумская)
звичайно, цілі змінилися. Спочатку вони хотіли захопити Київ, поставити зручного президента і диктувати свої умови. Створити другу Білорусь. А, ну і звісно вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. А решту території федералізувати.
Захопити з наскоку не вдалося, Україна до того ж почала мобілізацію. Розтягнуті ланцюги постачання - через кілька тижнів окупаційні війська на півночі понесли б критичні втрати, а замінити їх не було ким, бо на росії мобілізації не було.
Тому було приняте рішення вивести війська з півночі і перекинути повністю на Донбас, щоб швидко захопити його. Зі "швидко" знову не вийшло, українська мобілізація плюс допомога Заходу почала давати плоди - звільнення Харківщини, Херсонщини. Тоді нарешті довелося оголосити мобілізацію і у оркостані, щоб закрити дірки і збалансувати сили. А далі був вироблений підхід з контрактами з великими виплатами для добровольців, який поки що працює і досі.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:28

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ви розповідаєте ЯК МАЄ БУТИ
Я пояснюю - як дійти до того що ви вважаєте за правильне.
Нііт. Я показую, як було і є. Там, де це зробили. Реал.
Єдине уточнення
Наприклад Швеція
Карл XI (1660-1697) оголосив про свій намір скасувати в естонських королівських маєтках кріпацтво, адже прибалтійським провінціям була властива кріпаччина.

Коли це було зроблено на теренах України?
в 1960.. - коли колгоспникам видали паспорти і призначили пенсії....
Тобто на 300 років пізніше.
А раз так- то перш ніж починати свої реформи - треба визначити
а - на якому часовому відрізку сьогодні знаходиться Україна в привязці до того коли в Швеції були аналогічні сьогоднішнім українським умови..
б - визначивши часовий відрізок - подивитись що ТОДІ робили шведи і врахувавши їх тодішні Закони спробувати прискорено перейти до наступного періоду

Якщо ж пробувати в Україні яка від кріпацтва на відстані в 60 років , проводити ті самі реформи чи вводити сьогоднішні швецькі закони - то це те саме що вчити тубільців комунізму....

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Тому
Ви можете чекати поки прийдуть ті міфічні ангели в плоті....
А я буду створювати умови - щоб мої діти змогли хоч краєм ока побачити бліду пародію на цих ангелів...
Теж ніііт.
Ви не створюєте умов. Ви апріорі це не можете. Але розповідаєте))
По факту ж - лише боритеся з вітряними мєльніцамі. Або, як оті народники, просвящаєте нарід))

Результат у вас тільки для себе!
Ну може ще невеличкого оточення.
Я років десять тому вам казав: видайте результат хоча в масштабі району Львова, потім всього міста... Вашого впливу))
Поки ж умови в м.Львів та країні визначають інші.

Інструменти впливу на суспільство, країну в інших.
А от коли в цих інших виникне мета, бажання, то й з'явиться результат в країні.
[/quote]Прогрес штука цікава
Не можна від феодалізму дійти до капіталістичного соціалізму чи соціалістичного капіталізму - не пройшовши через дикий капіталізм, потім імперіалістичний капіталізм і тільки потім вже можна формувати якісь лиця.
Я і такі як я створюють зародиші масової БУРЖУАЗНОЇ партії в Україні.
Не партії олігархів, а саме масової..а так як в парламент не пройде партія яка набирає менше 5% виборців - то поки нас не стане 20% - у ВР не буде представництва яке нас буде захищати і всі місця будуть зайняті або ручними партіями олігархів або популістами...

Отже
приклад Франції
спочатку створення класу буржуа - потім буржуазна революція
приклад Англії
спочатку перехід від лендлордів до промислових магнатів - потім капіталістичний прогрес

нАВПАКИ НЕ БУЛО НІДЕ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

про "інрфаструктуру" та інвестиції ахякогоінвестора

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
....
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/28/birth-rate-japan-record-low-2023-data-details
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.

Тут ключове питання "Для кого?".
Для держави очевидно погано - менше робітників, менше податків, менше солдатів.
Для мене - спірне питання. 18 років виховувати дитину, оплачувати все для неї щоб потім її вбили десь під Бахмутом.

Якщо державі потрібно "численность населения" то хай про це думає. Японська держава з цим намагається боротись(схоже марно). Українська держава забила не це болт, тільки розмови.

Никто не растит детей для того, "щоб потім її вбили десь під Бахмутом".
И это страшно, когда дети умирают раньше родителей.
Но не мы начали войну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 02:08

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
....
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/28/birth-rate-japan-record-low-2023-data-details
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.

Тут ключове питання "Для кого?".
Для держави очевидно погано - менше робітників, менше податків, менше солдатів.
Для мене - спірне питання. 18 років виховувати дитину, оплачувати все для неї щоб потім її вбили десь під Бахмутом.

Якщо державі потрібно "численность населения" то хай про це думає. Японська держава з цим намагається боротись(схоже марно). Українська держава забила не це болт, тільки розмови.

Никто не растит детей для того, "щоб потім її вбили десь під Бахмутом".
И это страшно, когда дети умирают раньше родителей.
Но не мы начали войну.

а готувалися "нашашлики" хто?
flyman
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