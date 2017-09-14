Я попереджав?
Так що до побачення.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 00:01
Додано: Суб 30 лис, 2024 00:06
под эту фразу можно что угодно подогнать. Я помню как злой одессит писал что в бахмуте русские потеряли боеспособность и дальше идти уже не смогут. Так же и вы "на киевщине была угрожающая ситуация", а в донецкой области или запорожской ее небыло. Затем Нас подготовили к контрнаступлению, и что много мы территорий отвоевали? а тут бац пол киевской области меньше чем за месяц как с куста, и это когда западной помощи почти не было.
2й вариант кроме наличия ж/д, в конце марта 2022 впервые изменились "цели СВО" поэтому русские вышли с ненужных им областей (Киевская, Черниговская, Сумская). Из Херсона вышли из-за моста. На истину не претендую, жду мнение историков без лишнего пафоса про чьи то геройские победы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 00:37, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 30 лис, 2024 01:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
звичайно, цілі змінилися. Спочатку вони хотіли захопити Київ, поставити зручного президента і диктувати свої умови. Створити другу Білорусь. А, ну і звісно вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. А решту території федералізувати.
Захопити з наскоку не вдалося, Україна до того ж почала мобілізацію. Розтягнуті ланцюги постачання - через кілька тижнів окупаційні війська на півночі понесли б критичні втрати, а замінити їх не було ким, бо на росії мобілізації не було.
Тому було приняте рішення вивести війська з півночі і перекинути повністю на Донбас, щоб швидко захопити його. Зі "швидко" знову не вийшло, українська мобілізація плюс допомога Заходу почала давати плоди - звільнення Харківщини, Херсонщини. Тоді нарешті довелося оголосити мобілізацію і у оркостані, щоб закрити дірки і збалансувати сили. А далі був вироблений підхід з контрактами з великими виплатами для добровольців, який поки що працює і досі.
Додано: Суб 30 лис, 2024 01:28
Єдине уточнення
Наприклад Швеція
Коли це було зроблено на теренах України?
в 1960.. - коли колгоспникам видали паспорти і призначили пенсії....
Тобто на 300 років пізніше.
А раз так- то перш ніж починати свої реформи - треба визначити
а - на якому часовому відрізку сьогодні знаходиться Україна в привязці до того коли в Швеції були аналогічні сьогоднішнім українським умови..
б - визначивши часовий відрізок - подивитись що ТОДІ робили шведи і врахувавши їх тодішні Закони спробувати прискорено перейти до наступного періоду
Якщо ж пробувати в Україні яка від кріпацтва на відстані в 60 років , проводити ті самі реформи чи вводити сьогоднішні швецькі закони - то це те саме що вчити тубільців комунізму....
[/quote]Прогрес штука цікава
Не можна від феодалізму дійти до капіталістичного соціалізму чи соціалістичного капіталізму - не пройшовши через дикий капіталізм, потім імперіалістичний капіталізм і тільки потім вже можна формувати якісь лиця.
Я і такі як я створюють зародиші масової БУРЖУАЗНОЇ партії в Україні.
Не партії олігархів, а саме масової..а так як в парламент не пройде партія яка набирає менше 5% виборців - то поки нас не стане 20% - у ВР не буде представництва яке нас буде захищати і всі місця будуть зайняті або ручними партіями олігархів або популістами...
Отже
приклад Франції
спочатку створення класу буржуа - потім буржуазна революція
приклад Англії
спочатку перехід від лендлордів до промислових магнатів - потім капіталістичний прогрес
нАВПАКИ НЕ БУЛО НІДЕ
Додано: Суб 30 лис, 2024 01:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 30 лис, 2024 01:58
Никто не растит детей для того, "щоб потім її вбили десь під Бахмутом".
И это страшно, когда дети умирают раньше родителей.
Но не мы начали войну.
Додано: Суб 30 лис, 2024 02:08
а готувалися "нашашлики" хто?
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