Додано: Суб 30 лис, 2024 01:28

detroytred написав: budivelnik написав: Ви розповідаєте ЯК МАЄ БУТИ

Я пояснюю - як дійти до того що ви вважаєте за правильне. Ви розповідаєте ЯК МАЄ БУТИЯ пояснюю - як дійти до того що ви вважаєте за правильне. Нііт. Я показую, як було і є. Там, де це зробили. Реал. Нііт. Я показую, як було і є. Там, де це зробили. Реал.

Карл XI (1660-1697) оголосив про свій намір скасувати в естонських королівських маєтках кріпацтво, адже прибалтійським провінціям була властива кріпаччина.

detroytred написав: budivelnik написав: Тому

Ви можете чекати поки прийдуть ті міфічні ангели в плоті....

А я буду створювати умови - щоб мої діти змогли хоч краєм ока побачити бліду пародію на цих ангелів... ТомуВи можете чекати поки прийдуть ті міфічні ангели в плоті....А я буду створювати умови - щоб мої діти змогли хоч краєм ока побачити бліду пародію на цих ангелів... Теж ніііт.

Ви не створюєте умов. Ви апріорі це не можете. Але розповідаєте))

По факту ж - лише боритеся з вітряними мєльніцамі. Або, як оті народники, просвящаєте нарід))



Результат у вас тільки для себе!

Ну може ще невеличкого оточення.

Я років десять тому вам казав: видайте результат хоча в масштабі району Львова, потім всього міста... Вашого впливу))

Поки ж умови в м.Львів та країні визначають інші.



Інструменти впливу на суспільство, країну в інших.

А от коли в цих інших виникне мета, бажання, то й з'явиться результат в країні. Теж ніііт.Ви не створюєте умов. Ви апріорі це не можете. Але розповідаєте))По факту ж - лише боритеся з вітряними мєльніцамі. Або, як оті народники, просвящаєте нарід))Результат у вас тільки для себе!Ну може ще невеличкого оточення.Я років десять тому вам казав: видайте результат хоча в масштабі району Львова, потім всього міста... Вашого впливу))Поки ж умови в м.Львів та країні визначають інші.Інструменти впливу на суспільство, країну в інших.А от коли в цих інших виникне мета, бажання, то й з'явиться результат в країні.

Єдине уточненняНаприклад ШвеціяКоли це було зроблено на теренах України?в 1960.. - коли колгоспникам видали паспорти і призначили пенсії....Тобто на 300 років пізніше.А раз так- то перш ніж починати свої реформи - треба визначитиа - на якому часовому відрізку сьогодні знаходиться Україна в привязці до того коли в Швеції були аналогічні сьогоднішнім українським умови..б - визначивши часовий відрізок - подивитись що ТОДІ робили шведи і врахувавши їх тодішні Закони спробувати прискорено перейти до наступного періодуЯкщо ж пробувати в Україні яка від кріпацтва на відстані в 60 років , проводити ті самі реформи чи вводити сьогоднішні швецькі закони - то це те саме що вчити тубільців комунізму....[/quote]Прогрес штука цікаваНе можна від феодалізму дійти до капіталістичного соціалізму чи соціалістичного капіталізму - не пройшовши через дикий капіталізм, потім імперіалістичний капіталізм і тільки потім вже можна формувати якісь лиця.Я і такі як я створюють зародиші масової БУРЖУАЗНОЇ партії в Україні.Не партії олігархів, а саме масової..а так як в парламент не пройде партія яка набирає менше 5% виборців - то поки нас не стане 20% - у ВР не буде представництва яке нас буде захищати і всі місця будуть зайняті або ручними партіями олігархів або популістами...Отжеприклад Франціїспочатку створення класу буржуа - потім буржуазна революціяприклад Англіїспочатку перехід від лендлордів до промислових магнатів - потім капіталістичний прогреснАВПАКИ НЕ БУЛО НІДЕ