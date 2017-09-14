Я попереджав?
Так що до побачення.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 00:01
Додано: Суб 30 лис, 2024 00:06
под эту фразу можно что угодно подогнать. Я помню как злой одессит писал что в бахмуте русские потеряли боеспособность и дальше идти уже не смогут. Так же и вы "на киевщине была угрожающая ситуация", а в донецкой области или запорожской ее небыло. Затем Нас подготовили к контрнаступлению, и что много мы территорий отвоевали? а тут бац пол киевской области меньше чем за месяц как с куста, и это когда западной помощи почти не было.
2й вариант кроме наличия ж/д, в конце марта 2022 впервые изменились "цели СВО" поэтому русские вышли с ненужных им областей (Киевская, Черниговская, Сумская). Из Херсона вышли из-за моста. На истину не претендую, жду мнение историков без лишнего пафоса про чьи то геройские победы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 00:37, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 30 лис, 2024 01:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
звичайно, цілі змінилися. Спочатку вони хотіли захопити Київ, поставити зручного президента і диктувати свої умови. Створити другу Білорусь. А, ну і звісно вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. А решту території федералізувати.
Захопити з наскоку не вдалося, Україна до того ж почала мобілізацію. Розтягнуті ланцюги постачання - через кілька тижнів окупаційні війська на півночі понесли б критичні втрати, а замінити їх не було ким, бо на росії мобілізації не було.
Тому було приняте рішення вивести війська з півночі і перекинути повністю на Донбас, щоб швидко захопити його. Зі "швидко" знову не вийшло, українська мобілізація плюс допомога Заходу почала давати плоди - звільнення Харківщини, Херсонщини. Тоді нарешті довелося оголосити мобілізацію і у оркостані, щоб закрити дірки і збалансувати сили. А далі був вироблений підхід з контрактами з великими виплатами для добровольців, який поки що працює і досі.
Додано: Суб 30 лис, 2024 01:28
Єдине уточнення
Наприклад Швеція
Коли це було зроблено на теренах України?
в 1960.. - коли колгоспникам видали паспорти і призначили пенсії....
Тобто на 300 років пізніше.
А раз так- то перш ніж починати свої реформи - треба визначити
а - на якому часовому відрізку сьогодні знаходиться Україна в привязці до того коли в Швеції були аналогічні сьогоднішнім українським умови..
б - визначивши часовий відрізок - подивитись що ТОДІ робили шведи і врахувавши їх тодішні Закони спробувати прискорено перейти до наступного періоду
Якщо ж пробувати в Україні яка від кріпацтва на відстані в 60 років , проводити ті самі реформи чи вводити сьогоднішні швецькі закони - то це те саме що вчити тубільців комунізму....
[/quote]Прогрес штука цікава
Не можна від феодалізму дійти до капіталістичного соціалізму чи соціалістичного капіталізму - не пройшовши через дикий капіталізм, потім імперіалістичний капіталізм і тільки потім вже можна формувати якісь лиця.
Я і такі як я створюють зародиші масової БУРЖУАЗНОЇ партії в Україні.
Не партії олігархів, а саме масової..а так як в парламент не пройде партія яка набирає менше 5% виборців - то поки нас не стане 20% - у ВР не буде представництва яке нас буде захищати і всі місця будуть зайняті або ручними партіями олігархів або популістами...
Отже
приклад Франції
спочатку створення класу буржуа - потім буржуазна революція
приклад Англії
спочатку перехід від лендлордів до промислових магнатів - потім капіталістичний прогрес
нАВПАКИ НЕ БУЛО НІДЕ
Додано: Суб 30 лис, 2024 01:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 30 лис, 2024 01:58
Никто не растит детей для того, "щоб потім її вбили десь під Бахмутом".
И это страшно, когда дети умирают раньше родителей.
Но не мы начали войну.
Додано: Суб 30 лис, 2024 02:08
а готувалися "нашашлики" хто?
Додано: Суб 30 лис, 2024 05:17
Не пойму вашу позицию.
Что вы хотите доказать?
Вы считаете, что я не понимаю необходимость ремонтов?
Ни одна машина или установка не может работать бесконечно долго. Понятно, что ещё через 30 лет не будет, почти наверняка, ни одной детали, изготовленной в Союзе. Разве что в музеях.
Но всё же ремонты стоят дешевле, чем строительство нового. До какого-то предела. Кроме того, ремонты это относительно небольшие затраты, пусть даже их много. Строительство нового это единовременные большие затраты, на которые может просто не быть денег. Когда ремонты становятся слишком дорогими, строят новое.
Разговор начался с утверждений будивельника:
Т.е. нам вообще ничего не осталось и мы строим страну с 0.
Вы тоже так считаете?
Вы не видите, что все годы до войны у нас промышленность деградировала?
Что мы лишились целых отраслей промышленности?
И не потому, что они были полностью "замортизовані".
То, что "на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс", не отрицает того, что именно они работали (и продолжают работать) в Украине. То, что они окупились, вообще не имеет отношения к их работоспособности.
Если всё это было "замортизовано на 150%", то как мы жили 30 лет?
prodigy писал о проблемах ЖКХ в РФ и триллионах руб., требующихся на их решение.
У нас этих проблем нет? У нас всё ЖКХ реконструировано и современное? Мы заменили все советские (действительно, давно самортизированные) теплотрассы? Тогда откуда у нас провалы асфальта и фонтаны горячей воды даже в Киеве? До войны, без всяких обстрелов и бомбёжек.
Пример с "замортизованой на 150%" Криворожсталью, проданной за 4,8 млрд. долл. не убедителен? Лакшми Миталл такой дурак, что заплатил такие деньги за "голые стены"? Да это было давно, уже почти 20 лет назад. Но это произошло через 14 лет после независимости. Тем не менее, Лакшми Миталл заплатил за "замортизованой на 150%" ещё 14 лет тому такие деньги. И да, после этого он проводил там и новое строительство и реконструкцию и потратил на это ещё чуть ли не столько же. Но это естественно, если хозяин думает о развитии производства.
Это, кстати, была и хорошая иллюстрация у вопросу о вреде коррупции и убытках от коррупции для государства. Продажа за 4.8 млрд. долл. вместо первой "приватизации" за 4 млрд 260 млн грн (то есть 800 млн. долларов США) - "лишняя" прибыль для государства 4 млрд. долл. "Всего-то".
Но будивельник на такие "мелочи" внимание не обращает. Предпочитая доказывать, что у нас крепостное право исчезло всего 60 лет назад и поэтому нам нужно лет 200 (или 100?) "дикого" капитализма. И забывая, что сегодня не ХVIII и даже не ХІХ век и при "диком" капитализме у нас через 20-30 лет просто не останется украинцев - частично вымрут естественным путём, а наиболее толковые и активные просто уедут.
Додано: Суб 30 лис, 2024 05:33
Напоминает некоторых адептов ядерной войны у нас. Правда, у нас это без религиозного
антуража.
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