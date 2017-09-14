Додано: Суб 30 лис, 2024 05:17

_Mykola_ написав: ЛАД написав: Пример, который привёл _Mykola_ по Змиевской ТЭЦ. Да, серьёзно реконструировали 8-й блок. Но остальные-то работают, хотя ремонты там, конечно, проводились. Пример, который привёлпо Змиевской ТЭЦ. Да, серьёзно реконструировали 8-й блок. Но остальные-то работают, хотя ремонты там, конечно, проводились.

Ці ремонти та малі реконструкції доволі вартісне заняття. Ці вкладення з 91 року можуть перевищувати затрати на будівництво станції з нуля. Кожен енергоблок має проходити різної складності ремонти і готуватися до роботи у осінньо-зимовий сезон.

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Тому казати що ці станції заслуга совка, не зовсім коректно, початково побудовані, так совком, але на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс. В побудові електростанції завжди прораховуються технічні умови і строки окупності обладнання, загалом це 15-20 років. Якщо б не було затрат на ремонти та реконструкції це обладнання давно було б металобрухтом. Ці ремонти та малі реконструкції доволі вартісне заняття. Ці вкладення з 91 року можуть перевищувати затрати на будівництво станції з нуля. Кожен енергоблок має проходити різної складності ремонти і готуватися до роботи у осінньо-зимовий сезон..................Тому казати що ці станції заслуга совка, не зовсім коректно, початково побудовані, так совком, але на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс. В побудові електростанції завжди прораховуються технічні умови і строки окупності обладнання, загалом це 15-20 років. Якщо б не було затрат на ремонти та реконструкції це обладнання давно було б металобрухтом.

житло замортизоване на 50-70% - роздали населенню

заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати

комунальна сфера замортизована на 90%

Не пойму вашу позицию.Что вы хотите доказать?Вы считаете, что я не понимаю необходимость ремонтов?Ни одна машина или установка не может работать бесконечно долго. Понятно, что ещё через 30 лет не будет, почти наверняка, ни одной детали, изготовленной в Союзе. Разве что в музеях.Но всё же ремонты стоят дешевле, чем строительство нового. До какого-то предела. Кроме того, ремонты это относительно небольшие затраты, пусть даже их много. Строительство нового это единовременные большие затраты, на которые может просто не быть денег. Когда ремонты становятся слишком дорогими, строят новое.Разговор начался с утверждений будивельника:Т.е. нам вообще ничего не осталось и мы строим страну с 0.Вы тоже так считаете?Вы не видите, что все годы до войны у нас промышленность деградировала?Что мы лишились целых отраслей промышленности?И не потому, что они были полностью "замортизовані".То, что "на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс", не отрицает того, что именно они работали (и продолжают работать) в Украине. То, что они окупились, вообще не имеет отношения к их работоспособности.Если всё это было "замортизовано на 150%", то как мы жили 30 лет?писал о проблемах ЖКХ в РФ и триллионах руб., требующихся на их решение.У нас этих проблем нет? У нас всё ЖКХ реконструировано и современное? Мы заменили все советские (действительно, давно самортизированные) теплотрассы? Тогда откуда у нас провалы асфальта и фонтаны горячей воды даже в Киеве? До войны, без всяких обстрелов и бомбёжек.Пример с "замортизованой на 150%" Криворожсталью, проданной за 4,8 млрд. долл. не убедителен? Лакшми Миталл такой дурак, что заплатил такие деньги за "голые стены"? Да это было давно, уже почти 20 лет назад. Но это произошло через 14 лет после независимости. Тем не менее, Лакшми Миталл заплатил за "замортизованой на 150%" ещё 14 лет тому такие деньги. И да, после этого он проводил там и новое строительство и реконструкцию и потратил на это ещё чуть ли не столько же. Но это естественно, если хозяин думает о развитии производства.Это, кстати, была и хорошая иллюстрация у вопросу о вреде коррупции и убытках от коррупции для государства. Продажа за 4.8 млрд. долл. вместо первой "приватизации" за 4 млрд 260 млн грн (то есть 800 млн. долларов США) - "лишняя" прибыль для государства 4 млрд. долл. "Всего-то".Но будивельник на такие "мелочи" внимание не обращает. Предпочитая доказывать, что у нас крепостное право исчезло всего 60 лет назад и поэтому нам нужно лет 200 (или 100?) "дикого" капитализма. И забывая, что сегодня не ХVIII и даже не ХІХ век и при "диком" капитализме у нас через 20-30 лет просто не останется украинцев - частично вымрут естественным путём, а наиболее толковые и активные просто уедут.