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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11118111191112011121>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:01

  budivelnik написав:а в нас 73% моляться на владу( до речі і Ви в тому числі)

Я попереджав?
Так що до побачення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:06

  thenewepic написав:тому що не змогли створити в Мелітополі для них загрозливу ситуацію, на відміну від тієї, що була на Київщині (там не тільки Буча).
под эту фразу можно что угодно подогнать. Я помню как злой одессит писал что в бахмуте русские потеряли боеспособность и дальше идти уже не смогут. Так же и вы "на киевщине была угрожающая ситуация", а в донецкой области или запорожской ее небыло. Затем Нас подготовили к контрнаступлению, и что много мы территорий отвоевали? а тут бац пол киевской области меньше чем за месяц как с куста, и это когда западной помощи почти не было.

https://nv.ua/ukr/kyiv/bitva-za-kijiv-z ... 65462.html


2й вариант кроме наличия ж/д, в конце марта 2022 впервые изменились "цели СВО" поэтому русские вышли с ненужных им областей (Киевская, Черниговская, Сумская). Из Херсона вышли из-за моста. На истину не претендую, жду мнение историков без лишнего пафоса про чьи то геройские победы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 00:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:16

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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:в конце марта 2022 впервые изменились "цели СВО" поэтому русские вышли с ненужных им областей (Киевская, Черниговская, Сумская)
звичайно, цілі змінилися. Спочатку вони хотіли захопити Київ, поставити зручного президента і диктувати свої умови. Створити другу Білорусь. А, ну і звісно вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. А решту території федералізувати.
Захопити з наскоку не вдалося, Україна до того ж почала мобілізацію. Розтягнуті ланцюги постачання - через кілька тижнів окупаційні війська на півночі понесли б критичні втрати, а замінити їх не було ким, бо на росії мобілізації не було.
Тому було приняте рішення вивести війська з півночі і перекинути повністю на Донбас, щоб швидко захопити його. Зі "швидко" знову не вийшло, українська мобілізація плюс допомога Заходу почала давати плоди - звільнення Харківщини, Херсонщини. Тоді нарешті довелося оголосити мобілізацію і у оркостані, щоб закрити дірки і збалансувати сили. А далі був вироблений підхід з контрактами з великими виплатами для добровольців, який поки що працює і досі.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:28

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ви розповідаєте ЯК МАЄ БУТИ
Я пояснюю - як дійти до того що ви вважаєте за правильне.
Нііт. Я показую, як було і є. Там, де це зробили. Реал.
Єдине уточнення
Наприклад Швеція
Карл XI (1660-1697) оголосив про свій намір скасувати в естонських королівських маєтках кріпацтво, адже прибалтійським провінціям була властива кріпаччина.

Коли це було зроблено на теренах України?
в 1960.. - коли колгоспникам видали паспорти і призначили пенсії....
Тобто на 300 років пізніше.
А раз так- то перш ніж починати свої реформи - треба визначити
а - на якому часовому відрізку сьогодні знаходиться Україна в привязці до того коли в Швеції були аналогічні сьогоднішнім українським умови..
б - визначивши часовий відрізок - подивитись що ТОДІ робили шведи і врахувавши їх тодішні Закони спробувати прискорено перейти до наступного періоду

Якщо ж пробувати в Україні яка від кріпацтва на відстані в 60 років , проводити ті самі реформи чи вводити сьогоднішні швецькі закони - то це те саме що вчити тубільців комунізму....

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Тому
Ви можете чекати поки прийдуть ті міфічні ангели в плоті....
А я буду створювати умови - щоб мої діти змогли хоч краєм ока побачити бліду пародію на цих ангелів...
Теж ніііт.
Ви не створюєте умов. Ви апріорі це не можете. Але розповідаєте))
По факту ж - лише боритеся з вітряними мєльніцамі. Або, як оті народники, просвящаєте нарід))

Результат у вас тільки для себе!
Ну може ще невеличкого оточення.
Я років десять тому вам казав: видайте результат хоча в масштабі району Львова, потім всього міста... Вашого впливу))
Поки ж умови в м.Львів та країні визначають інші.

Інструменти впливу на суспільство, країну в інших.
А от коли в цих інших виникне мета, бажання, то й з'явиться результат в країні.
[/quote]Прогрес штука цікава
Не можна від феодалізму дійти до капіталістичного соціалізму чи соціалістичного капіталізму - не пройшовши через дикий капіталізм, потім імперіалістичний капіталізм і тільки потім вже можна формувати якісь лиця.
Я і такі як я створюють зародиші масової БУРЖУАЗНОЇ партії в Україні.
Не партії олігархів, а саме масової..а так як в парламент не пройде партія яка набирає менше 5% виборців - то поки нас не стане 20% - у ВР не буде представництва яке нас буде захищати і всі місця будуть зайняті або ручними партіями олігархів або популістами...

Отже
приклад Франції
спочатку створення класу буржуа - потім буржуазна революція
приклад Англії
спочатку перехід від лендлордів до промислових магнатів - потім капіталістичний прогрес

нАВПАКИ НЕ БУЛО НІДЕ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

про "інрфаструктуру" та інвестиції ахякогоінвестора

Зображення
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
....
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/28/birth-rate-japan-record-low-2023-data-details
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.

Тут ключове питання "Для кого?".
Для держави очевидно погано - менше робітників, менше податків, менше солдатів.
Для мене - спірне питання. 18 років виховувати дитину, оплачувати все для неї щоб потім її вбили десь під Бахмутом.

Якщо державі потрібно "численность населения" то хай про це думає. Японська держава з цим намагається боротись(схоже марно). Українська держава забила не це болт, тільки розмови.

Никто не растит детей для того, "щоб потім її вбили десь під Бахмутом".
И это страшно, когда дети умирают раньше родителей.
Но не мы начали войну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 02:08

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Тут у нас некоторые специалисты по демографии рассказывают, что нет ничего страшного в уменьшении численности населения, и говорят, что, возможно, это даже хорошо.
А вот что думают японцы.
....
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/28/birth-rate-japan-record-low-2023-data-details
И не говорят, что это не важно, т.к. до 2070 далеко.

Тут ключове питання "Для кого?".
Для держави очевидно погано - менше робітників, менше податків, менше солдатів.
Для мене - спірне питання. 18 років виховувати дитину, оплачувати все для неї щоб потім її вбили десь під Бахмутом.

Якщо державі потрібно "численность населения" то хай про це думає. Японська держава з цим намагається боротись(схоже марно). Українська держава забила не це болт, тільки розмови.

Никто не растит детей для того, "щоб потім її вбили десь під Бахмутом".
И это страшно, когда дети умирают раньше родителей.
Но не мы начали войну.

а готувалися "нашашлики" хто?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 05:17

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Пример, который привёл _Mykola_ по Змиевской ТЭЦ. Да, серьёзно реконструировали 8-й блок. Но остальные-то работают, хотя ремонты там, конечно, проводились.

Ці ремонти та малі реконструкції доволі вартісне заняття. Ці вкладення з 91 року можуть перевищувати затрати на будівництво станції з нуля. Кожен енергоблок має проходити різної складності ремонти і готуватися до роботи у осінньо-зимовий сезон.
.................
Тому казати що ці станції заслуга совка, не зовсім коректно, початково побудовані, так совком, але на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс. В побудові електростанції завжди прораховуються технічні умови і строки окупності обладнання, загалом це 15-20 років. Якщо б не було затрат на ремонти та реконструкції це обладнання давно було б металобрухтом. :|

Не пойму вашу позицию.
Что вы хотите доказать?
Вы считаете, что я не понимаю необходимость ремонтов? :)
Ни одна машина или установка не может работать бесконечно долго. Понятно, что ещё через 30 лет не будет, почти наверняка, ни одной детали, изготовленной в Союзе. Разве что в музеях.
Но всё же ремонты стоят дешевле, чем строительство нового. До какого-то предела. Кроме того, ремонты это относительно небольшие затраты, пусть даже их много. Строительство нового это единовременные большие затраты, на которые может просто не быть денег. Когда ремонты становятся слишком дорогими, строят новое.
Разговор начался с утверждений будивельника:
житло замортизоване на 50-70% - роздали населенню
заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати
комунальна сфера замортизована на 90%

Т.е. нам вообще ничего не осталось и мы строим страну с 0.
Вы тоже так считаете?
Вы не видите, что все годы до войны у нас промышленность деградировала?
Что мы лишились целых отраслей промышленности?
И не потому, что они были полностью "замортизовані".
То, что "на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс", не отрицает того, что именно они работали (и продолжают работать) в Украине. То, что они окупились, вообще не имеет отношения к их работоспособности.
Если всё это было "замортизовано на 150%", то как мы жили 30 лет?
prodigy писал о проблемах ЖКХ в РФ и триллионах руб., требующихся на их решение.
У нас этих проблем нет? У нас всё ЖКХ реконструировано и современное? Мы заменили все советские (действительно, давно самортизированные) теплотрассы? Тогда откуда у нас провалы асфальта и фонтаны горячей воды даже в Киеве? До войны, без всяких обстрелов и бомбёжек.
Пример с "замортизованой на 150%" Криворожсталью, проданной за 4,8 млрд. долл. не убедителен? Лакшми Миталл такой дурак, что заплатил такие деньги за "голые стены"? Да это было давно, уже почти 20 лет назад. Но это произошло через 14 лет после независимости. Тем не менее, Лакшми Миталл заплатил за "замортизованой на 150%" ещё 14 лет тому такие деньги. И да, после этого он проводил там и новое строительство и реконструкцию и потратил на это ещё чуть ли не столько же. Но это естественно, если хозяин думает о развитии производства.

Это, кстати, была и хорошая иллюстрация у вопросу о вреде коррупции и убытках от коррупции для государства. Продажа за 4.8 млрд. долл. вместо первой "приватизации" за 4 млрд 260 млн грн (то есть 800 млн. долларов США) - "лишняя" прибыль для государства 4 млрд. долл. "Всего-то".
Но будивельник на такие "мелочи" внимание не обращает. Предпочитая доказывать, что у нас крепостное право исчезло всего 60 лет назад и поэтому нам нужно лет 200 (или 100?) "дикого" капитализма. И забывая, что сегодня не ХVIII и даже не ХІХ век и при "диком" капитализме у нас через 20-30 лет просто не останется украинцев - частично вымрут естественным путём, а наиболее толковые и активные просто уедут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 05:33

Патриарх Российской православной церкви Кирилл призывает не бояться ядерного оружия, потому что христиан "не пугает так называемый конец света".
........
По словам Кирилла, нагнетание страха "вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения".

"Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, потому что человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать. Не надо всему этому подыгрывать", - сказал духовный лидер россиян.

Он убежден, что христиане не боятся "так называемого конца света" и ждут "господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы".
https://www.unian.net/world/zayavleniya-kirilla-glava-rpc-vyskazalsya-o-veroyatnoy-yadernoy-voyne-12835308.html
Напоминает некоторых адептов ядерной войны у нас. Правда, у нас это без религиозного
антуража.
ЛАД
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