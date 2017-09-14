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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11118111191112011121

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 06:20

thenewepic полностью согласен.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 06:42


Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25948
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11118111191112011121
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