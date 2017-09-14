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Додано: Суб 30 лис, 2024 09:25
Роками одне і теж саме)))
Так хто створює умови?
Хоч для гальмування поширення отого класу буржуазії, хоч для прискорення? Хто дав волю кріпакам? Хоч отим расіянським, хоч отим совдепівським колгоспним? Хто робив умови, щоб забитий колгоспник-кріпак швидшко ставав хоча б більш грамотним робочим? Хто зробив умови, щоб забиті робочі отримували освіту? Хто потім дав кооператорство? Хто водив по пустелі, щоб не за століття, а за 40 років утворились нові євреї?
Правильно --- не інопланетяни, а сама частина можновладців.
Саме вони створюють умови і впливають регулюють швидкість і напрям розвитку, регресу.
А ви розповідаєте, що треба утрировано століттями пересічним самим розвиватися до вищих щаблів організації.
З Моісеєм - достатньо 40 років було.
А без нього - може і за 100 років отримали б лише мізерний результат "хожденія". Тільки б втомилися і все.
Результат Вашого впливу на Львів?
Отож...
Пересічні в різних військових підрозділах, містах, країнах можуть бути ізначально абсолютно однаковими. А от РІЗНІ командири, можновладці потім дають різні результати за різний час.
Очевидні ж речі...
Колега Мортимер чітко визначив: що робити, якщо хочеш загальних (а не особистих) змін? Отримати владу. Отримати повноваження та важелі впливу... щоб впливати, створювати нові умови. В суспільстві, країні.
А зроби сам собі... Це особисто для себе.
Допоможи ближньому - правильно, але це для своєї душі. Треба. Але результат малий, недостатній. Для душі, совєсті. Потрібно. Але мова про інше - про загальний результат.
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Образно:
Зроби умови (не заборону, а саме умови!), щоб в меню для пересічного були лише респи-деми, ЄС-Самопоміч --- то й не буде коммі, опзж, кварталу тощо.
І це зробити можуть саме можновладці.
Бо умовний Маск не фінансує отого не респа, не дема...
А найбільші капітали, тобто можливості, саме у фордів-масків, а не у коломойських-рінатів.
Умови для такого заклали знов самі ж можновладці - отці-основатєлі...
Через систему державотворення.
І пересічний, відпрацювавши зміну або в полі, не париться політекономією, а пиво-бейсбол і обирає за критерієм в кого яскравіше кепка чи гарніша Бейонсе. Або дема, або респа.
В самих же партіях та держіституціях обмеження, щоб навіть чудакуватий Трамп не міг стати зезедентом.
І всю цю систему створили саме самі можновладці.
Все оте, що за віконцем в нас, створили саме наші можновладці.
Бо такі в них цілі... Для себе за рахунок суспільства, країни, держави. А не через розвиток суспільства, країни, держави.
Додано: Суб 30 лис, 2024 10:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
можливости устроїть "кроваву баню" у СРСР безумовно були, і до того в Польші при Ярузельському намагались( а ще раніше 1956, 1968). Ви читайте уважно, а не приписуйте мені, то чого я не говорив. Горбачов розумів всю важкість становища в СССР (просив кредити, але їх надавали під "свободу для країн Европи і Балтіх,гласність, відміну репресій, вільний виїзд з країни", країни Балтії щвидко зрозуміли, що якщо "Варшавській блок" відпливив, то їм теж нічого критичного Москва не зробить (хоч події Вільнюса досі ніхто не забув).
Чого дійсно не бажали в США-так це незалежність для України (думаю, республіки Середньої Азії їх не цікавили, а от велика і індустріально розвинута Україна мала стосовно геополітикі США (довбня Бзежінського) залишатись в межах роісії.
Горбачев у 1989р на Мальті(з Бушем) і після 19 серпня 1991р у Форосі (в Криму)-це дві великі різніці (як кажуть в Одесі)і на погляд радянського пересічного "лідери країни"
Те саме було з Хрущевим (який власними руками викормив Брежнева і вважав його недолугим і тому нездатним на захват влади), і сьогодні в оточенні пуйла (який не довірає вже нікому-патрушеву, шойгу і тд)
Те саме в США, де Трамп прибере з Білого дому навіть "прибиральниць"(умовно).
Додано: Суб 30 лис, 2024 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ніколи
танкери з Новоросійська розвантажуються в турецьких портах, перевалка нафти на зовнішньому рейді Констанци(Румунія), Греції і багато чого (почитайте)
Додано: Суб 30 лис, 2024 10:36
так от для чого генштаб ЗСУ створював нові бригади
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