Додано: Суб 30 лис, 2024 09:25

budivelnik написав: нАВПАКИ НЕ БУЛО НІДЕ нАВПАКИ НЕ БУЛО НІДЕ

Роками одне і теж саме)))Так хто створює умови?Хоч для гальмування поширення отого класу буржуазії, хоч для прискорення? Хто дав волю кріпакам? Хоч отим расіянським, хоч отим совдепівським колгоспним? Хто робив умови, щоб забитий колгоспник-кріпак швидшко ставав хоча б більш грамотним робочим? Хто зробив умови, щоб забиті робочі отримували освіту? Хто потім дав кооператорство? Хто водив по пустелі, щоб не за століття, а за 40 років утворились нові євреї?Правильно --- не інопланетяни, а сама частина можновладців.Саме вони створюють умови і впливають регулюють швидкість і напрям розвитку, регресу.А ви розповідаєте, що треба утрировано століттями пересічним самим розвиватися до вищих щаблів організації.З Моісеєм - достатньо 40 років було.А без нього - може і за 100 років отримали б лише мізерний результат "хожденія". Тільки б втомилися і все.Результат Вашого впливу на Львів?Отож...Пересічні в різних військових підрозділах, містах, країнах можуть бути ізначально абсолютно однаковими. А от РІЗНІ командири, можновладці потім дають різні результати за різний час.Очевидні ж речі...Колега Мортимер чітко визначив: що робити, якщо хочеш загальних (а не особистих) змін? Отримати владу. Отримати повноваження та важелі впливу... щоб впливати, створювати нові умови. В суспільстві, країні.А зроби сам собі... Це особисто для себе.Допоможи ближньому - правильно, але це для своєї душі. Треба. Але результат малий, недостатній. Для душі, совєсті. Потрібно. Але мова про інше - про загальний результат.___________________________Образно:Зроби умови (не заборону, а саме умови!), щоб в меню для пересічного були лише респи-деми, ЄС-Самопоміч --- то й не буде коммі, опзж, кварталу тощо.І це зробити можуть саме можновладці.Бо умовний Маск не фінансує отого не респа, не дема...А найбільші капітали, тобто можливості, саме у фордів-масків, а не у коломойських-рінатів.Умови для такого заклали знов самі ж можновладці - отці-основатєлі...Через систему державотворення.І пересічний, відпрацювавши зміну або в полі, не париться політекономією, а пиво-бейсбол і обирає за критерієм в кого яскравіше кепка чи гарніша Бейонсе. Або дема, або респа.В самих же партіях та держіституціях обмеження, щоб навіть чудакуватий Трамп не міг стати зезедентом.І всю цю систему створили саме самі можновладці.Все оте, що за віконцем в нас, створили саме наші можновладці.Бо такі в них цілі... Для себе за рахунок суспільства, країни, держави. А не через розвиток суспільства, країни, держави.