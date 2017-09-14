Так хто створює умови? Хоч для гальмування поширення отого класу буржуазії, хоч для прискорення? Хто дав волю кріпакам? Хоч отим расіянським, хоч отим совдепівським колгоспним? Хто робив умови, щоб забитий колгоспник-кріпак швидшко ставав хоча б більш грамотним робочим? Хто зробив умови, щоб забиті робочі отримували освіту? Хто потім дав кооператорство? Хто водив по пустелі, щоб не за століття, а за 40 років утворились нові євреї? Правильно --- не інопланетяни, а сама частина можновладців. Саме вони створюють умови і впливають регулюють швидкість і напрям розвитку, регресу.
А ви розповідаєте, що треба утрировано століттями пересічним самим розвиватися до вищих щаблів організації. З Моісеєм - достатньо 40 років було. А без нього - може і за 100 років отримали б лише мізерний результат "хожденія". Тільки б втомилися і все.
Результат Вашого впливу на Львів? Отож... Пересічні в різних військових підрозділах, містах, країнах можуть бути ізначально абсолютно однаковими. А от РІЗНІ командири, можновладці потім дають різні результати за різний час. Очевидні ж речі... Колега Мортимер чітко визначив: що робити, якщо хочеш загальних (а не особистих) змін? Отримати владу. Отримати повноваження та важелі впливу... щоб впливати, створювати нові умови. В суспільстві, країні.
А зроби сам собі... Це особисто для себе. Допоможи ближньому - правильно, але це для своєї душі. Треба. Але результат малий, недостатній. Для душі, совєсті. Потрібно. Але мова про інше - про загальний результат. ___________________________ Образно: Зроби умови (не заборону, а саме умови!), щоб в меню для пересічного були лише респи-деми, ЄС-Самопоміч --- то й не буде коммі, опзж, кварталу тощо. І це зробити можуть саме можновладці. Бо умовний Маск не фінансує отого не респа, не дема... А найбільші капітали, тобто можливості, саме у фордів-масків, а не у коломойських-рінатів. Умови для такого заклали знов самі ж можновладці - отці-основатєлі... Через систему державотворення.
І пересічний, відпрацювавши зміну або в полі, не париться політекономією, а пиво-бейсбол і обирає за критерієм в кого яскравіше кепка чи гарніша Бейонсе. Або дема, або респа. В самих же партіях та держіституціях обмеження, щоб навіть чудакуватий Трамп не міг стати зезедентом. І всю цю систему створили саме самі можновладці.
Все оте, що за віконцем в нас, створили саме наші можновладці. Бо такі в них цілі... Для себе за рахунок суспільства, країни, держави. А не через розвиток суспільства, країни, держави.
Wirująświatła написав:влиятельным Буша и Горбачову не удалось сохранить совок, а вы наделяете Горбачова какими то мифическими возможностями сохранять/не сохранять в орбите рф восточную Европу.
можливости устроїть "кроваву баню" у СРСР безумовно були, і до того в Польші при Ярузельському намагались( а ще раніше 1956, 1968). Ви читайте уважно, а не приписуйте мені, то чого я не говорив. Горбачов розумів всю важкість становища в СССР (просив кредити, але їх надавали під "свободу для країн Европи і Балтіх,гласність, відміну репресій, вільний виїзд з країни", країни Балтії щвидко зрозуміли, що якщо "Варшавській блок" відпливив, то їм теж нічого критичного Москва не зробить (хоч події Вільнюса досі ніхто не забув). Чого дійсно не бажали в США-так це незалежність для України (думаю, республіки Середньої Азії їх не цікавили, а от велика і індустріально розвинута Україна мала стосовно геополітикі США (довбня Бзежінського) залишатись в межах роісії. Горбачев у 1989р на Мальті(з Бушем) і після 19 серпня 1991р у Форосі (в Криму)-це дві великі різніці (як кажуть в Одесі)і на погляд радянського пересічного "лідери країни"
Те саме було з Хрущевим (який власними руками викормив Брежнева і вважав його недолугим і тому нездатним на захват влади), і сьогодні в оточенні пуйла (який не довірає вже нікому-патрушеву, шойгу і тд) Те саме в США, де Трамп прибере з Білого дому навіть "прибиральниць"(умовно).
Дюрі-бачі написав:Питання тільки в тому коли таки партнери дозріють повністю заблокувати морську торгівлю нафтою.
ніколи
танкери з Новоросійська розвантажуються в турецьких портах, перевалка нафти на зовнішньому рейді Констанци(Румунія), Греції і багато чого (почитайте)
вропейські нафтогазові танкери та судна, що перевозили вугілля, в період із 24 лютого по 31 серпня виходили з портів росії 1513 разів, чим забезпечили 55% загального обсягу світової торгівлі в цій галузі. Більше третини цих рейсів припало на грецькі судна.
Не всі 1,5 тис. рейсів були виконані після оголошення пакету санкцій, однак 570 рейсів припали вже на період, починаючи з травня.
У розслідуванні фігурують кілька європейських судноплавних компаній, однак найбільшу роль, згідно з ним, відіграла грецька група TMS George Economou, судна котрої з 24 лютого перевезли з російських портів до Європи 9,2 млн тонн вантажів, у т. ч. нафтопродуктів. Перевезення ще 3,7 млн тонн забезпечив флот грецьких сімей Алафузос та Вардіноянніс. Загалом, як ми побачимо нижче, російський нафтовий сектор дуже сильно покладається на співпрацю з грецькими судновласниками, котрі володіють третиною світового тоннажу нафтових танкерів.
Своєю чергою, журналісти українського проекту "Схеми" дослідили, як країні-агресору вдається організувати транспортування нафти в умовах дії п’ятого пакету санкцій ЄС, що передбачає заборону заходу в європейські порти її суден (поширюється на все, крім гуманітарної допомоги та сільськогосподарської продукції).
Розслідувачі з’ясували, що протягом останніх місяців 13 російських танкерів з нафтою по багато разів долали один і той же маршрут - з російських портів Чорного та Азовського морів в район порту Констанца (Румунія) - і поверталися назад порожніми. При цьому на територію самого порту вони не заходили, а зупинялися за 17-20 миль від нього.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада зверталась до союзників з проханням про повне оснащення 10 військових бригад для протистояння російським окупантам. Однак в результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною.
В інтерв'ю британському телеканалу Sky News голова держави наголосив, що ключова проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них.
"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада зверталась до союзників з проханням про повне оснащення 10 військових бригад для протистояння російським окупантам. Однак в результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною.
В інтерв'ю британському телеканалу Sky News голова держави наголосив, що ключова проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них.
"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.
Та да... А на улице народ ловят только лишь из спортивного интереса. И фронт жалуется на некомплект чисто для проформы, чтобы поныть. Ну теперь то все ясно. Зе объяснил по чесноку.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада зверталась до союзників з проханням про повне оснащення 10 військових бригад для протистояння російським окупантам. Однак в результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною.
В інтерв'ю британському телеканалу Sky News голова держави наголосив, що ключова проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них.
"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.
Да фіг його знає, як насправді. Отже факт - одні командири заявляють саме про проблему нестачі особового складу (вище Білецький. Ще й каже навіть про міфічність отакенної переваги рфян в снарядах). Інші про першочерговість проблеми забезпечення озброєння.
А так суперінтерв'ю Білецького. Але стосовно статутів та заяви чотирьох зіркового американського генерала про ніззя посилатися на статут -- да, коли всі (начальник і підлеглі) отакі вмотивовані, як в них та професійні (головне - професійні!!!). Тоді - да, творчий підхід. А якщо ні (невмотивовані, непрофесійні), то накуролесять нотворчать такої відсеб'ятини ... ще й пересваряться. Що безумовно краще буде навіть самий паганий з паганих статут. Ніж отака творчість. Що начальника, що підлеглого. Суть статутів -- вони забезпечують отой самий мінімальний рівень.
Ще цікава фраза пролунала -- боєць хоче знати, що в нього краще забезпечення-оснащення (і командування), ніж в середньому по армії. ---- ноу коментс.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада зверталась до союзників з проханням про повне оснащення 10 військових бригад для протистояння російським окупантам. Однак в результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною.
В інтерв'ю британському телеканалу Sky News голова держави наголосив, що ключова проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них.
"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.
Да фіг його знає, як насправді. Отже факт - одні командири заявляють саме про проблему нестачі особового складу (вище Білецький. Ще й каже навіть про міфічність отакенної переваги рфян в снарядах). Інші про першочерговість проблеми забезпечення озброєння.
А так суперінтерв'ю Білецького. Але стосовно статутів та заяви чотирьох зіркового американського генерала про ніззя посилатися на статут -- да, коли всі (начальник і підлеглі) отакі вмотивовані, як в них та професійні (головне - професійні!!!). Тоді - да, творчий підхід. А якщо ні (невмотивовані, непрофесійні), то накуролесять нотворчать такої відсеб'ятини ... ще й пересваряться. Що безумовно краще буде навіть самий паганий з паганих статут. Ніж отака творчість.
Ще цікава фраза пролунала -- боєць хоче знати, що в нього краще забезпечення-оснащення (і командування), ніж в середньому по армії. ---- ноу коментс.
А почему "фиг его знает"? - все логично, вроде: Звезды Смерти (и что он там еще выпрашивал) - действительно могут не давать. Но кулебинских лопат на складах должно хватать - под них народ и гребут...
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада зверталась до союзників з проханням про повне оснащення 10 військових бригад для протистояння російським окупантам. Однак в результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною.
В інтерв'ю британському телеканалу Sky News голова держави наголосив, що ключова проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них.
"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.
Та да... А на улице народ ловят только лишь из спортивного интереса. И фронт жалуется на некомплект чисто для проформы, чтобы поныть. Ну теперь то все ясно. Зе объяснил по чесноку.
Єта другоє, для патужного контрнаступу з пакращенням перпозицій. Будем мінять РнД на Кубань.