Додано: Суб 30 лис, 2024 11:54

antey1969 написав: prodigy написав: Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада зверталась до союзників з проханням про повне оснащення 10 військових бригад для протистояння російським окупантам. Однак в результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною.



В інтерв'ю британському телеканалу Sky News голова держави наголосив, що ключова проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них.



"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.

Та да... А на улице народ ловят только лишь из спортивного интереса.

И фронт жалуется на некомплект чисто для проформы, чтобы поныть.

Ну теперь то все ясно. Зе объяснил по чесноку. Та да... А на улице народ ловят только лишь из спортивного интереса.И фронт жалуется на некомплект чисто для проформы, чтобы поныть.Ну теперь то все ясно. Зе объяснил по чесноку.

створювання нових бригад має логічне пояснення , вимагаєте новий наступ-ми організуємо нові бригади (дайте нове озброєння),-а старі бригади не потребують оновлення озброєння? тобто, два роки тому дали танки і бмд і з цим треба воювати років 10?22 років працював з британцями/німцями і знаю їх підхід, замовляємо 2 нові high pressure washing machine, типу такоївідповідь компанії-по інвенторі маєте три на судні, тому канселіровали(бо власник судна не підтверджує покупку), так з трьох машин 2 поломані(помпа не працює, заміна -це ціна нової машини), а одна ледве працює і стармех її не дає (а судно ро-ро, там 22000 м2 площин палуб (які після вивантаження потрібно замивати машинкою з жорстокою хімією, тому що перевозили 20-25 річні траки у Африку і вони маслом позаливали все так, що палуби геть чорного колору.капітан каже, дайте 600 евро-пійду в місто і придбаю "побутовий Karcher", типу K7ні, такий вам вистачить на 6 місяців, вам треба профессійний (а він коштовний)як працує менеджеменська компанія на К7 (ціну бачать всі в інеті), вони накинуть 100 евро (для них це не заробіток), а от на профі моделі (ціна якої від 1200-1800 дол), вони придбають за 2500 дол (тобто накрутка майже 2 ціни)коли став капітаном у 2002р на судні було дві великих старих (5+ років)ксерокса,поломались. Суперінтендант мені пише: завка, покупка, доставка займе місяць, тому от тобі 500 евро, йди купи ксерокс локально. У Марселі пійшов в шопінг центр (там за 500 евро- маленький комби -ксерокс/сканер/принтер (картрідж окремо не купити, а той що в ньому вистачить на тиждень, бо на порт в Африці йшло 50-60 лістів документів), , потім Валенсія-вийшов в місто і за 1км від порту побачив спеціалізовану фірму по ремонту копімашин Meta, і на вдачу у нас був саме Meta. Зайшов в офіс, пояснив, що треба ремонт, заплачу кєш. На судні технік замінив барабан на новий (на щастя у нас був на судні запасний), за ремонт взял 73 евро. Потім я попросив його подивитись на другий SHARP (він сказав що не має офіційного дозволу на цього виробника, я теж не маю, але все ми ремонтуємо своїми руками), за 2 блока марлборо відремонтував і другий. Тобто все для моєї фірми коштувало 73евро. Потім через місяць коли супер був на судні він пояснив, що фірма би обормила ремон по 300-400 евро за машину (тобто мінімум 600евро), і сказв, що я молодець, але щоб більше так ніколи не робив, бо відбираю у них заробіток