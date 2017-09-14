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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11120111211112211123>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 11:45

  _hunter написав:А почему "фиг его знает"? - все логично, вроде: Звезды Смерти (и что он там еще выпрашивал) - действительно могут не давать. Но кулебинских лопат на складах должно хватать - под них народ и гребут...

Незрозуміло чому не поповнити старі бригади особовим складом, ніж створювати нові без зброї?
Єдине пояснення є: зброю додаткову важку (відповідну кількість) партнери обіцяли саме під нові бригади.
Тому і створювали саме нові. Нові. Для контрнаступу.
Ніж поповнити старі особовим складом. Для оборони.

До речі, не здивуюсь, якщо є нові бригади і зброя в них. І буде контрнаступ. А всі оці заяви про нестачу лише для введення в оману противника.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 30 лис, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Незрозуміло чому не поповнити старі бригади особовим складом, ніж створювати нові без зброї?
А чому не робити це одночасно? Взагалі не розумію чому так масово провалюють мобілізацію. Прийняли ж в травні закон і самі його не виконують.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 11:54

  antey1969 написав:
  prodigy написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада зверталась до союзників з проханням про повне оснащення 10 військових бригад для протистояння російським окупантам. Однак в результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною.

В інтерв'ю британському телеканалу Sky News голова держави наголосив, що ключова проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них.

"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.

Та да... А на улице народ ловят только лишь из спортивного интереса.
И фронт жалуется на некомплект чисто для проформы, чтобы поныть.
Ну теперь то все ясно. Зе объяснил по чесноку.


створювання нових бригад має логічне пояснення , вимагаєте новий наступ-ми організуємо нові бригади (дайте нове озброєння),

-а старі бригади не потребують оновлення озброєння? тобто, два роки тому дали танки і бмд і з цим треба воювати років 10?
22 років працював з британцями/німцями і знаю їх підхід, замовляємо 2 нові high pressure washing machine, типу такої
https://rozetka.com.ua/ua/karcher_1_367 ... 1kQAvD_BwE

відповідь компанії-по інвенторі маєте три на судні, тому канселіровали(бо власник судна не підтверджує покупку), так з трьох машин 2 поломані(помпа не працює, заміна -це ціна нової машини), а одна ледве працює і стармех її не дає (а судно ро-ро, там 22000 м2 площин палуб (які після вивантаження потрібно замивати машинкою з жорстокою хімією, тому що перевозили 20-25 річні траки у Африку і вони маслом позаливали все так, що палуби геть чорного колору.
капітан каже, дайте 600 евро-пійду в місто і придбаю "побутовий Karcher", типу K7
https://www.kaercher.com/ua-uk/home-gar ... 71710.html

ні, такий вам вистачить на 6 місяців, вам треба профессійний (а він коштовний)

як працує менеджеменська компанія на К7 (ціну бачать всі в інеті), вони накинуть 100 евро (для них це не заробіток), а от на профі моделі (ціна якої від 1200-1800 дол), вони придбають за 2500 дол (тобто накрутка майже 2 ціни)

коли став капітаном у 2002р на судні було дві великих старих (5+ років)ксерокса,
поломались. Суперінтендант мені пише: завка, покупка, доставка займе місяць, тому от тобі 500 евро, йди купи ксерокс локально. У Марселі пійшов в шопінг центр (там за 500 евро- маленький комби -ксерокс/сканер/принтер (картрідж окремо не купити, а той що в ньому вистачить на тиждень, бо на порт в Африці йшло 50-60 лістів документів), , потім Валенсія-вийшов в місто і за 1км від порту побачив спеціалізовану фірму по ремонту копімашин Meta, і на вдачу у нас був саме Meta. Зайшов в офіс, пояснив, що треба ремонт, заплачу кєш. На судні технік замінив барабан на новий (на щастя у нас був на судні запасний), за ремонт взял 73 евро. Потім я попросив його подивитись на другий SHARP (він сказав що не має офіційного дозволу на цього виробника, я теж не маю, але все ми ремонтуємо своїми руками), за 2 блока марлборо відремонтував і другий. Тобто все для моєї фірми коштувало 73евро. Потім через місяць коли супер був на судні він пояснив, що фірма би обормила ремон по 300-400 евро за машину (тобто мінімум 600евро), і сказв, що я молодець, але щоб більше так ніколи не робив, бо відбираю у них заробіток :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 11:54

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Незрозуміло чому не поповнити старі бригади особовим складом, ніж створювати нові без зброї?
А чому не робити це одночасно? Взагалі не розумію чому так масово провалюють мобілізацію. Прийняли ж в травні закон і самі його не виконують.

Непопулярні дії посилювати перед можливими виборами влада не хоче.

Коли вирішиться остаточно з Трампом і стане ясно будуть вибори чи ні, то, якщо точно не будуть, то отоді може і посилять.
А поки чекають... спустивши на самотьок або потехеньку-потехеньку.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Незрозуміло чому не поповнити старі бригади особовим складом, ніж створювати нові без зброї?
Єдине пояснення є: зброю додаткову важку (відповідну кількість) партнери обіцяли саме під нові бригади.


я нижче написав про це, бо американці вважають-один раз дали зброю "старим" бригадам і нею надо воювати 10 років, а під створення нових бригад-є шанс отримати озброєння.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:01

  prodigy написав:
"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.

Він канєшно, красавчик, що штурхає союзників. Але на когось показувати завжди легше ніж на себе. Забуває сказати, про бригади, які тримають свою ділянку БТГом у 200-250 чоловік.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:02

А де інтерв'ю з хоч одним знятим комбригом звичайної бригади?
А не з Білецьким, Вересом, Мадяром і т.д....

Бо це Білецький може вимагати 15-17 днів для підготовки бригади до виконання задачі і його ніхто не зніме...
Це в нього забезпечення краще, ніж в інших. Це в нього вмотивовані що солдати, сержанти, що офіцери.

А де оті пересічні, а не елітні?
Їх досвід, як вони викручуються за таких обставин, був би не менш важливим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:07

  detroytred написав:Їх досвід, як вони викручуються за таких обставин, був би не менш важливим.
это ж пропаганда. За правду можно и статью за госизмену получить. оба военных с видео помыты, накормлены, ездят на престижном авто, ближе чем 100 км к фронту не подходят и учат других жить.
  detroytred написав:Непопулярні дії посилювати перед можливими виборами влада не хоче.
выборы как выборы их можно ещё 100 лет не проводить, а недовольства уже выше крыши. Кроме чиновников и тыловых крыс недовольны почти все.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 12:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А поки чекають... спустивши на самотьок або потехеньку-потехеньку.


всі партнери чекають 3 рокі, що якось плам"я війни саме затухне
деяких лідерів (в тому числі Байдена) наче совість мучає, чи погляд для майбутніх поколінь, то почитають ворушитись

зброя-це поперше гроші налогоплатильників, окрім допомоги Україні-є ціль і заробити на цьому (ціни на 155мм сняряди за рік виросла на 100%, у 2023 була цифра 4000 дол за штуку)

Наразі, за словами генерального директора Försvarets materielverk Йорана Мартенссона, що чолює скандинавський проект зі збільшення виробництва боєприпасів, вартість одного сучасного 155 мм снаряду складає 85 тисяч крон або ж 8 тисяч доларів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але стосовно статутів та заяви чотирьох зіркового американського генерала про ніззя посилатися на статут -- да, коли всі (начальник і підлеглі) отакі вмотивовані, як в них та професійні (головне - професійні!!!). Тоді - да, творчий підхід.
А якщо ні (невмотивовані, непрофесійні), то накуролесять нотворчать такої відсеб'ятини ... ще й пересваряться. Що безумовно краще буде навіть самий паганий з паганих статут. Ніж отака творчість. Що начальника, що підлеглого.
Суть статутів -- вони забезпечують отой самий мінімальний рівень.

Вибачте, але бойовий статут сухопутних військ ЗСУ прийнятий у березні 21 року.
Він був актуальний десь напевно до літа 22. З того часу характер війни мінявся декілька разів.
Було б класно, якби якісь комісії приїжджали час від часу, збирали досвід і оновлювали статути. Але наразі х...ня повна виходить, якщо воювати по статутам. На жаль...
Прикинусь будівельником: ви пишете, як мало би бути, а я - як по факту. ІМХО - статут - це класна штука, щоб зберегти досвід. Від війни до війни. Але в умовах війни воно не працює.
Хоча великою проблемою є те, що набутий досвід рідко виходить за межі батальйону...
sashaqbl
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