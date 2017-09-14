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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:15
detroytred написав:
Незрозуміло чому не поповнити старі бригади особовим складом, ніж створювати нові без зброї?
Єдине пояснення є: зброю додаткову важку (відповідну кількість) партнери обіцяли саме під нові бригади.
Тому і створювали саме нові. Нові. Для контрнаступу.
Ніж поповнити старі особовим складом. Для оборони.
Моє пояснення простіше: бо довбойоби.
В 22 побутувала думка, що українська армія радянська. Вона не готова воювати в сучасній війні. Але практика показала, що підготовані на заході бригади нічим не кращі. А враховуючи відсутність бойового досвіду - навіть гірші.
Але комусь важко вийти з колії.
Припускаю, що ці 14 бригад - це виключно штаби. Людей підібрали в кращому випадку під ті, що оснастили технікою
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:15
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Незрозуміло чому не поповнити старі бригади особовим складом, ніж створювати нові без зброї?
А чому не робити це одночасно? Взагалі не розумію чому так масово провалюють мобілізацію. Прийняли ж в травні закон і самі його не виконують.
Та потому, что тот закон -- как обычно -- писали через одно место и что-бы "уважаемых людей" не задело. Ну и исполняют как писали
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:18
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Їх досвід, як вони викручуються за таких обставин, був би не менш важливим.
это ж пропаганда. За правду можно и статью за госизмену получить. оба военных с видео помыты, накормлены, ездят на престижном авто, ближе чем 100 км к фронту не подходят и учат других жить.
Прям как тут на форуме один "бывший"
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:19
sashaqbl написав: prodigy написав:
"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.
Він канєшно, красавчик, що штурхає союзників. Але на когось показувати завжди легше ніж на себе. Забуває сказати, про бригади, які тримають свою ділянку БТГом у 200-250 чоловік.
та нічого він не забуває,
ви тільки на хвилину поставьте себе на його місто
я роками працював, коли фарби давали 200л на місяць, а вимогали щоб 25 річне судно було без іржи і у стані як нове.
М777 і Хаймарси які дали нам в червні-липні 2022 вже мають бути на металобрухті, а
командири батарей ремонтують за власний кошт і якось тримають фронт, у мене один знайомий (65років токарь 6 розряду) тримає звязок з нашою 28 бригадою, їздить до бригади і десь за 50-100км бере поломані деталі і ремонтує і привозить назад (яле деталь зроблена на станку і деталь заводська -різні речі, самопал прослужить місяць-два, а заводська 6-12 місяців.
Тому, прошу всі-тільки яувіть як там всім важко, а ще уявіть, що солдати(командири середньої ланки) відчувають, коли отримають партії бракованих мін, чи про яйця по 17грн (до речі яйця че більше для оппозиції влади), солдатам головне, щоб вони були.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:21
Hotab написав:Успіх
Звільнений по догляду... - ЗАКОННЕ звільнення військовослужбовця!
А Україна вже не у вогні? Вже не стікає кровʼю?
А на кого витратили гроші на навчання дронщика?
Як так?(с)
До него дошло, что надо брать пример с хотабов
У них и опыт, и образование
Делай как Хотаб!
Думай как Хотаб!
Востаннє редагувалось anduzenko
в Суб 30 лис, 2024 12:22, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:21
sashaqbl написав: detroytred написав:
Але стосовно статутів та заяви чотирьох зіркового американського генерала про ніззя посилатися на статут -- да, коли всі (начальник і підлеглі) отакі вмотивовані, як в них та професійні (головне - професійні!!!). Тоді - да, творчий підхід.
А якщо ні (невмотивовані, непрофесійні), то накуролесять нотворчать такої відсеб'ятини ... ще й пересваряться. Що безумовно краще буде навіть самий паганий з паганих статут. Ніж отака творчість. Що начальника, що підлеглого.
Суть статутів -- вони забезпечують отой самий мінімальний рівень.
Вибачте, але бойовий статут сухопутних військ ЗСУ прийнятий у березні 21 року.
Він був актуальний десь напевно до літа 22. З того часу характер війни мінявся декілька разів.
Було б класно, якби якісь комісії приїжджали час від часу, збирали досвід і оновлювали статути. Але наразі х...ня повна виходить, якщо воювати по статутам. На жаль...
Прикинусь будівельником: ви пишете, як мало би бути, а я - як по факту. ІМХО - статут - це класна штука, щоб зберегти досвід. Від війни до війни. Але в умовах війни воно не працює.
Хоча великою проблемою є те, що набутий досвід рідко виходить за межі батальйону...
Суть статутів -- вони забезпечують отой самий мінімальний рівень.
А те, що оцей мінімальний рівень необхідно підвищувати (да хоч кожного дня оновлювати!) через ваше " Було б класно, якби якісь комісії приїжджали час від часу, збирали досвід і оновлювали статути" -- звісно да. Хто ж проти.
Ключове в думці було, що краще статути хоч минулого століття (хоч царя Гороха), ніж відсеб'ятина непрофесійних та невмотивованих.
Завтра отакий заяве, що він вважає треба ходити в жовтих штанях і робити "ку" три рази і буде доказувати начальнику(підлеглому), що саме так треба, так буде краще, так буде результат. І що? Ваші пропозиції, як розрулити отаку ситуацію? Посиланням на що? В кого кулак більший, в кого погони вище, в кого термін служби, в кого вуса довші, голос гучніший, матюк кріпший і т.д. Чи як?
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 30 лис, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:22
ЛАД написав:
Напоминает некоторых адептов ядерной войны у нас. Правда, у нас это без религиозного
антуража.
Я не адепт ядерної війни, якщо ви про мене. Я просто не прихильник пісятися по куткам тому що в неадеквата є ЯЗ.
Під час холодної війни була доктрина ядерного стримування і вона +/- працювала.
Зараз демократичні країни грається в деескалацію.
Натомість диктатури проводять ескалацію, щоб залякати противника і прогнути його. І на жаль, це працює.
Натомість практика показує, що при взаємній ескалації, ніхто з диктаторів не готовий йти на реальну ескалацію. Приклади: Ірано-Ізраїльські обміни ударами(практично дві ядерні держави), російсько-турецьке протистояння в Сирії.
Тому я вважаю, що тільки реальна загроза ескалації може зупинити диктаторські режими, в яких все таки основна мета - виживання і збереження влади.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:24
detroytred написав:
Ключове в думці було, що краще статути хоч минулого століття (хоч царя Гороха), ніж відсеб'ятина непрофесійних та невмотивованих.
Завтра отакий заяве, що він вважає треба ходити в жовтих штанях і робити "ку" три рази і буде доказувати начальнику(підлеглому), що саме так треба, так буде краще, так буде результат. І що? Ваші пропозиції, як розрулити отаку ситуацію?
Немає отсебятини. Є ДОСВІД
. І часом він суперечить статутам.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:26
prodigy написав:
та нічого він не забуває,
ви тільки на хвилину поставьте себе на його місто
Будучи на його місці, я думав би як вирішити проблеми з яйцями по 17 і бракованими мінами, а не знімав мотиваційні відосіки.
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