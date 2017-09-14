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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11121111221112311124

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:38

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ключове в думці було, що краще статути хоч минулого століття (хоч царя Гороха), ніж відсеб'ятина непрофесійних та невмотивованих.
Завтра отакий заяве, що він вважає треба ходити в жовтих штанях і робити "ку" три рази і буде доказувати начальнику(підлеглому), що саме так треба, так буде краще, так буде результат. І що? Ваші пропозиції, як розрулити отаку ситуацію?

Немає отсебятини. Є ДОСВІД. І часом він суперечить статутам.

Безумовно часом суперечить. Це нормально.
Але ви берете позитивний приклад.

Я питаю про вирішення ситуації при негативних прикладах. Яких повним повно.
Чим розрулювати ситуацію?
Коли зіштовхнулись в незгоді бачення-думки хоч двох досвідчених, хоч двох недосвідчених, або неправильна думка від досвідченого і правильна від недосвідченого (й таке буває не рідко), або недосвідчений категорично незгодний з правильною думкою досвідченого (бо вважає, що правий). Як розрулювати?
Коли один незгодний, не кажучи про коли обоє?

А ваш варіант, коли обоє згодні (тут навіть неважливо - досвід є чи нема))), то дійсно нафіг тоді Статут))) Згода ж.
Дивіться, отут на форумі скільки суперечливих бачень і неприхід до згоди обох, трьох і т.д.
Не прийшли, то й розійшлися...
А коли за незгоди все рівно необхідно мати рішення, тоді що???
Монентку кидати, по вусах міряти, досвідом перекидатись в кого довший?
Чи хто старший, то й вирішує і крапка?
Тоді яке обмеження такому старшому??? Да і молодшому.
В армії це Статут.
А якщо згода всіх (хоч і після суперечок, але згода) та результат є -- то ніхто на отой статут і не дивиться. Й не треба тоді на нього дивитися. Творчість та згода -- ляпота, творчість.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 30 лис, 2024 13:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:39

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:та нічого він не забуває,
ви тільки на хвилину поставьте себе на його місто

Будучи на його місці, я думав би як вирішити проблеми з яйцями по 17 і бракованими мінами, а не знімав мотиваційні відосіки.

Угумц. А еще где-то вот-вот подлетае к фронту лям дронов. И через неделю-другую Гигаватт подключат :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:48

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:та нічого він не забуває,
ви тільки на хвилину поставьте себе на його місто

Будучи на його місці, я думав би як вирішити проблеми з яйцями по 17 і бракованими мінами, а не знімав мотиваційні відосіки.

Угумц. А еще где-то вот-вот подлетае к фронту лям дронов. И через неделю-другую Гигаватт подключат :lol:

та ні, скоро до фронту підвезуть кілька сотень тисяч ухилянтів з Німеччини. хоча можна почати з одного :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 12:55

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:та нічого він не забуває,
ви тільки на хвилину поставьте себе на його місто

Будучи на його місці, я думав би як вирішити проблеми з яйцями по 17 і бракованими мінами, а не знімав мотиваційні відосіки.

а хто казав, що не вирішує? вам що не подобається? відосики погані? може ще на скрипці має грати, а ви будете верещати, що Ассія Ахат кращ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:03

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:та нічого він не забуває,
ви тільки на хвилину поставьте себе на його місто

Будучи на його місці, я думав би як вирішити проблеми з яйцями по 17 і бракованими мінами, а не знімав мотиваційні відосіки.

а хто казав, що не вирішує?

Люди говорят (с)
Экс-заместитель Резникова, который согласовывал «яйца по 17 грн», теперь будет закупать дроны для ВСУ на десятки миллиардов

-- или что вы понимаете под "решает"? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 13:15

  _hunter написав:Люди говорят (с)
Экс-заместитель Резникова, который согласовывал «яйца по 17 грн», теперь будет закупать дроны для ВСУ на десятки миллиардов

-- или что вы понимаете под "решает"? :roll:

"Весна прийдет , сажать будем!" (с)
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вот такие истории никогда не понимал: на первое же неадекватное требование -- заявление на стол -- и забыть как про страшный сон.


заява на стіл-так не працює (в армії тим паче), відработай контракт , а потім йди шукай іншу компанію (якщо візмуть , то добре, бо якщо компанія (скажимо з Гамбурга, або Глазго, то легко передзонять попередньому работодавцю і спитають, що ти і як ти)

неадекватні вимоги-це дитячий лепет порівняно, з тим, з ким довелось працювати
у 2010р ми разом з старшим механіком (росіянин з Клайпеди) приєднались до судна на рейді Лас-Пальмаса (за межами 12м зони, що уничнути плати за "портозаход"), 4 дні до Антверпену "приймали заведованіє", по факту на судні мали були зміна менеджменту, тому всі документи були знищені (фінансові і технічні репорти по машині і по палубі), но справа не в тому (той "стармех" розповів , що все життя він або контрабанда зброї, або трафік людей (жінок) з Африки до канарських островів-тобто "мав бизнес" окрім професії. Коли прийшли в Антверпен, стара команда уїхала-приїхала нова (4 офіцери з України і 10 філіпінцев), Українці були дуже низкого рівня (окрім 2 пом з Білгород-Днестровська), філіпінці теж (з 3 матросів руліти вмів тільки один, до того як зясувалось воні всі практиканти(19років). У порту Антверпен судно десь тиждень ремонтувало комінгси кришек трюмів, стармех почав бухати (напився так, що переплутав каюту і улягся в кровать у моїй каюті), на ранок -був blackout (закінчилась дізельне пальне у росходному танку, забули поповнити), 3 години блєкауту-сирена реве на весь порт. В ранці 2 супер приїхали з готелю-питають : чому сірена риве. Блекаут.
Я кажу -стармех у моєму ліжку спав пьяний в доску (коли я з коучем встановлювали Windows і прогі компанії (бо від попереднього екіпажу компи обнулили геть під ноль,віндак, офіс, все видалили, хоч і компам було 8 років, краще було нові купити, але британці дуже жадібні). Вони кажуть, просто так звільнити не можна-треба аналіз крові, так робіть це. Якось не зручно, давайти всі 21 член здасть сечу, ок здали. Всі чисті, я стармеха 1,5 промілі і це на 1200 дня, а бухой він був десь о 2200. Супера мені, капітан дайте хлопцю другий шанс. Кажу зовіть його і спитайте про те, які недоліки він знайшов за майже 10 днів на судні (англійського майже не знає, каже inlet ok/outlet problem-я пояснив їм-це він про клапана ГД), поставив питання руба-знімайте цього уй*пка, або мені білет в Одесу (я з ним в Африку не пійду), зняли.
Прислали з С.Пітербурга ще одного довбо*оба 58років, перший раз ст.мех -зробив розлив палива на 1й хвилині бункеровки в Лісабоні. З трудом доїхали до Африки(загробив котел, топливо не грілось, накачав важкого палива у танк з дізелькой (каже в часи Сталіна капітан мав право мене застрелити), кажу їти нах*р дибил, прийшли в Африку-він попросився до лікаря і на судно повернувся -що він типа "мікро інфакт". Судно чекало на рейді Поинт Нуара 10 днів щоб далі третього стармеха. Електромеханик з Херсону (закінчив чи купив диплом середухі), все життя до моря грав у футбол (за Херсонський Кристал)
в порту він поломав вантажний кран МсГрегор, стрілу крана загнав на ліміт світч.
Коли приїхав 4 стармех (класний спец), я його знав заочно раніше. він сказав, що наш електромеханік це типу Василь(Молочний), а він стармех(типу продюсер Валентин, Притула) як у Файна Юкрайна. Це було дійно так-приходить "Василь" на мостик і каже зупиніть антену радара я лізу на машту -поміняти лапочку но топовому вогні, я питаю :де форма підписана стармехом "Permit work aloft", той навіщо зя паперова фігня? де твоя каска і страховий пояс і safety шузи (я в селі на дерево босими нога нізу).


от з такими кадрами доводилось працювати і не раз, а ви "заяву на стіл"

а в ЗСУ все гараздо веселіше, спитайте у людей на гілці
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 30 лис, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:14

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Незрозуміло чому не поповнити старі бригади особовим складом, ніж створювати нові без зброї?
А чому не робити це одночасно? Взагалі не розумію чому так масово провалюють мобілізацію. Прийняли ж в травні закон і самі його не виконують.


видать тех кто в серой зоне выковырять не так и просто как они думали когда закон принимали.
не даром они изменили правила бронирования недавно. до официалов проще дотянуться.
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