Додано: Суб 30 лис, 2024 14:10

_hunter написав: Вот такие истории никогда не понимал: на первое же неадекватное требование -- заявление на стол -- и забыть как про страшный сон. Вот такие истории никогда не понимал: на первое же неадекватное требование -- заявление на стол -- и забыть как про страшный сон.

заява на стіл-так не працює (в армії тим паче), відработай контракт , а потім йди шукай іншу компанію (якщо візмуть , то добре, бо якщо компанія (скажимо з Гамбурга, або Глазго, то легко передзонять попередньому работодавцю і спитають, що ти і як ти)неадекватні вимоги-це дитячий лепет порівняно, з тим, з ким довелось працюватиу 2010р ми разом з старшим механіком (росіянин з Клайпеди) приєднались до судна на рейді Лас-Пальмаса (за межами 12м зони, що уничнути плати за "портозаход"), 4 дні до Антверпену "приймали заведованіє", по факту на судні мали були зміна менеджменту, тому всі документи були знищені (фінансові і технічні репорти по машині і по палубі), но справа не в тому (той "стармех" розповів , що все життя він або контрабанда зброї, або трафік людей (жінок) з Африки до канарських островів-тобто "мав бизнес" окрім професії. Коли прийшли в Антверпен, стара команда уїхала-приїхала нова (4 офіцери з України і 10 філіпінцев), Українці були дуже низкого рівня (окрім 2 пом з Білгород-Днестровська), філіпінці теж (з 3 матросів руліти вмів тільки один, до того як зясувалось воні всі практиканти(19років). У порту Антверпен судно десь тиждень ремонтувало комінгси кришек трюмів, стармех почав бухати (напився так, що переплутав каюту і улягся в кровать у моїй каюті), на ранок -був blackout (закінчилась дізельне пальне у росходному танку, забули поповнити), 3 години блєкауту-сирена реве на весь порт. В ранці 2 супер приїхали з готелю-питають : чому сірена риве. Блекаут.Я кажу -стармех у моєму ліжку спав пьяний в доску (коли я з коучем встановлювали Windows і прогі компанії (бо від попереднього екіпажу компи обнулили геть під ноль,віндак, офіс, все видалили, хоч і компам було 8 років, краще було нові купити, але британці дуже жадібні). Вони кажуть, просто так звільнити не можна-треба аналіз крові, так робіть це. Якось не зручно, давайти всі 21 член здасть сечу, ок здали. Всі чисті, я стармеха 1,5 промілі і це на 1200 дня, а бухой він був десь о 2200. Супера мені, капітан дайте хлопцю другий шанс. Кажу зовіть його і спитайте про те, які недоліки він знайшов за майже 10 днів на судні (англійського майже не знає, каже inlet ok/outlet problem-я пояснив їм-це він про клапана ГД), поставив питання руба-знімайте цього уй*пка, або мені білет в Одесу (я з ним в Африку не пійду), зняли.Прислали з С.Пітербурга ще одного довбо*оба 58років, перший раз ст.мех -зробив розлив палива на 1й хвилині бункеровки в Лісабоні. З трудом доїхали до Африки(загробив котел, топливо не грілось, накачав важкого палива у танк з дізелькой (каже в часи Сталіна капітан мав право мене застрелити), кажу їти нах*р дибил, прийшли в Африку-він попросився до лікаря і на судно повернувся -що він типа "мікро інфакт". Судно чекало на рейді Поинт Нуара 10 днів щоб далі третього стармеха. Електромеханик з Херсону (закінчив чи купив диплом середухі), все життя до моря грав у футбол (за Херсонський Кристал)в порту він поломав вантажний кран МсГрегор, стрілу крана загнав на ліміт світч.Коли приїхав 4 стармех (класний спец), я його знав заочно раніше. він сказав, що наш електромеханік це типу Василь(Молочний), а він стармех(типу продюсер Валентин, Притула) як у Файна Юкрайна. Це було дійно так-приходить "Василь" на мостик і каже зупиніть антену радара я лізу на машту -поміняти лапочку но топовому вогні, я питаю :де форма підписана стармехом "Permit work aloft", той навіщо зя паперова фігня? де твоя каска і страховий пояс і safety шузи (я в селі на дерево босими нога нізу).от з такими кадрами доводилось працювати і не раз, а ви "заяву на стіл"а в ЗСУ все гараздо веселіше, спитайте у людей на гілці