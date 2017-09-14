Додано: Суб 30 лис, 2024 14:46

detroytred написав: Так хто створює умови?

Хоч для гальмування поширення отого класу буржуазії, хоч для прискорення? Так хто створює умови?Хоч для гальмування поширення отого класу буржуазії, хоч для прискорення?

Політичні партії які відстоювали інтереси буржуазії...Тому завжди булоСпочатку виникало якесь нове формування - і як тільки кількість членів цього суспільного формування переходило через якусь критичну межу - зявлялась політична партія яка відстоювала інтереси цього суспільного формування.Ваша помилка полягає в тому що ви вважаєте що сьогодні в Україні вже є критична маса капіталістично настроєнихНасправді реалії трошки іншіІ олігархи і мілкі буржуа - є капіталісталиАле партія створена олігархом для забезпечення його політичних цілей - не буде напрягатись для того щоб допомогти мілким буржуа, бо ці мілкі у випадку збільшення кількості створять для доходів олігарха проблеми..тупо заберуть їх собіЗ іншого боку - бажаючих халяви завжди багато тому завжди будуть популістично спрямовані партії. Ці також не будуть допомагати тим хто не потребує перерозподілу заробленого..Цар ніколи не створював буржуазну партіюІмператор міг розігнати республіку а не створити республіку...Тепер про результат мого впливуЯ в 4 рази більше від середньостатистичного сплачую податків, за ці податки можновладці допомагають люмпенам не померти, а повинні були дати можливість тому хто не хоче працювати жити в картонні коробці під мостом...І чим довше МОЇ податки будуть витрачатись на підтримку бідних - тим краще буде бідним, а значить в бідних НЕ БУДЕ стимулу напрягатисьЗ іншого бокуВ лінивих бідних також є діти і от тут питання-як поведуть себе діти бідних коли побачать що є інша можливістьЯкась частина піде в картонну коробку як і батьки а от інші?Друга ваша помилкаВи берете сьогоднішню Швецію яка бореться щоб різниця між багатими і бідними мала коефіцієнт менше 12..В Україні сьогодні більше 50...Але є нюанс..Жоден з українських олігархів топ-10 не входить в топ-100 швецьких олігархівТому швецька ситуація обмеження багатих зверху не потрібна в Україні.В Україні навпаки потрібні закони які МАКСИМАЛЬНО розширюють ініціативу і мінімально втручаються в бізнес, бо в нас що багаті олігархи - бідося в порівнянні з шведами , що середня буржуазія - бідося, що бідні бідося.Швеція також була в положенні в якому ми зараз , але це було не 10 і навіть не 100 років тому.Це було 150 років тому...Таким чином нам сьогодні потрібні закони Швеції 1870 року випуску.. Тобто - дикий капіталізм який накопичує первинний капітал.До речі , в Бальцеровича основним була ШОКОВА терапія.. тобто відмова від підтримки всіх бідних.. і цей шок , коли ВСЕ населення зрозуміло що ніхто йому допомагати не буде - змусив це населення на протязі 10 років відмовитись від патерналізму Держави і почати покладатись на власні сили..Україна так і не проводила цих шокових перетворень , а тому те що Польща пройшла 10 років ми будемо проходити 50...