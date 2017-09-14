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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11123111241112511126>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:24

в Україну приїжджає все більше "воєнних туристів"

Так звані воєнні туристи все частіше їдуть в Україну, щоб на власні очі побачити руйнування внаслідок російської агресивної війни. Проте тури в зони бойових дій, такі як Ірпінь або Харків, які іноді називають "чорним туризмом", також порушують етичні питання.

Як пише швейцарське видання Sarganserländer, "воєнні тури" в Україну пропонують близько десятка українських компаній. Екскурсії здебільшого зосереджені на Києві та його передмістях, а їхня вартість становить від 150 до 250 євро.

При цьому частина прибутку від таких турів іде на армію, стверджує співзасновник однієї з туристичних компаній Дмитро Нікіфоров. Тим часом його колега з іншої туркомпанії Світозар Моїсеєв запевняє, що такі тури "не про гроші, а про спогади про війну" і мають насамперед освітнє значення:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вы же понимаете, что это типичная отмазка штрейкбрехеров?


поясніть, що ви вкладаєте в слово штрейкбрехер
і до чого тут воно
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 30 лис, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:32

  _hunter написав:-- или что вы понимаете под "решает"? :roll:


flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так хто створює умови?
Хоч для гальмування поширення отого класу буржуазії, хоч для прискорення?
Політичні партії які відстоювали інтереси буржуазії...
Тому завжди було
Спочатку виникало якесь нове формування - і як тільки кількість членів цього суспільного формування переходило через якусь критичну межу - зявлялась політична партія яка відстоювала інтереси цього суспільного формування.

Ваша помилка полягає в тому що ви вважаєте що сьогодні в Україні вже є критична маса капіталістично настроєних
Насправді реалії трошки інші
І олігархи і мілкі буржуа - є капіталістали
Але партія створена олігархом для забезпечення його політичних цілей - не буде напрягатись для того щоб допомогти мілким буржуа, бо ці мілкі у випадку збільшення кількості створять для доходів олігарха проблеми..тупо заберуть їх собі
З іншого боку - бажаючих халяви завжди багато тому завжди будуть популістично спрямовані партії. Ці також не будуть допомагати тим хто не потребує перерозподілу заробленого..
Цар ніколи не створював буржуазну партію
Імператор міг розігнати республіку а не створити республіку...

Тепер про результат мого впливу
Я в 4 рази більше від середньостатистичного сплачую податків, за ці податки можновладці допомагають люмпенам не померти, а повинні були дати можливість тому хто не хоче працювати жити в картонні коробці під мостом...
І чим довше МОЇ податки будуть витрачатись на підтримку бідних - тим краще буде бідним, а значить в бідних НЕ БУДЕ стимулу напрягатись

З іншого боку
В лінивих бідних також є діти і от тут питання-як поведуть себе діти бідних коли побачать що є інша можливість
Якась частина піде в картонну коробку як і батьки а от інші?

Друга ваша помилка
Ви берете сьогоднішню Швецію яка бореться щоб різниця між багатими і бідними мала коефіцієнт менше 12..
В Україні сьогодні більше 50...
Але є нюанс..
Жоден з українських олігархів топ-10 не входить в топ-100 швецьких олігархів
Тому швецька ситуація обмеження багатих зверху не потрібна в Україні.
В Україні навпаки потрібні закони які МАКСИМАЛЬНО розширюють ініціативу і мінімально втручаються в бізнес, бо в нас що багаті олігархи - бідося в порівнянні з шведами , що середня буржуазія - бідося, що бідні бідося.

Швеція також була в положенні в якому ми зараз , але це було не 10 і навіть не 100 років тому.
Це було 150 років тому...
Таким чином нам сьогодні потрібні закони Швеції 1870 року випуску.. Тобто - дикий капіталізм який накопичує первинний капітал.

До речі , в Бальцеровича основним була ШОКОВА терапія.. тобто відмова від підтримки всіх бідних.. і цей шок , коли ВСЕ населення зрозуміло що ніхто йому допомагати не буде - змусив це населення на протязі 10 років відмовитись від патерналізму Держави і почати покладатись на власні сили..

Україна так і не проводила цих шокових перетворень , а тому те що Польща пройшла 10 років ми будемо проходити 50...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:53

  prodigy написав:
  _hunter написав:вы же понимаете, что это типичная отмазка штрейкбрехеров?


коли йдеш найматись, на бріфінгу питають-чому ви йдете з попередньої роботи? ви не пішіть куйню, якщо не маєте досвіду (навіть в Україні теж питають, чому вас звільнили, або самі пішли з попередньої роботи, тим більше коли ви на попередній мали 9к доларів в місяць а прийшли на вакансію 8500, чи навіть 8100)

Вы что, только из училища? -- "не понравился график -- на рака в водолее работать приходилось"/"захотелось новых людей увидеть"/и остальные стандартные речевки из индустрии.
Не, я понимаю что "ну если я откажусь -- всеравно другой штрейкбрехер согласится", но в результате вы имеете ровно то, что заслуживаете :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:56

постанова Кабміну №1362.

В Україні розширили список сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Тепер отримати "бронь" можуть протезисти й техніки.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1362.

Зазначається, що забронювати можуть військовозобов'язаних, які працюють протезистами-ортезистами, техніками-протезистами-ортезистами, інженерами-технологами-протезистами, інженерами-протезистами й механіками протезно-ортопедичних виробів.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:57

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ключове в думці було, що краще статути хоч минулого століття (хоч царя Гороха), ніж відсеб'ятина непрофесійних та невмотивованих.
Завтра отакий заяве, що він вважає треба ходити в жовтих штанях і робити "ку" три рази і буде доказувати начальнику(підлеглому), що саме так треба, так буде краще, так буде результат. І що? Ваші пропозиції, як розрулити отаку ситуацію?
Немає отсебятини. Є ДОСВІД. І часом він суперечить статутам.
Практично неможливо довести теоретику - потрібність знань практика.
Для теоретика все ясно
Є Закон ( який не можна виконати бо... 152 причини які не враховані були при написанні закону 20 років тому) - і якщо Закон не виконується то винуваті не ті хто писав а ті хто виконував.
З іншого боку - є практичний досвід...
Наприклад 1 авто на нулі врятує 1 людину в рік і зекономить 15млн Державних виплат
І є організації які розуміючи необхідність авто завозять пфі-тисячі.. з цієї пів тисячі - 100 йде не на нуль .. але все одно кудись в сторону ЗСУ
400 йде в ЗСУ , цих 400 економлядь Для Держави 15млн*400=6млрд грн і 400 життів
Але ввіз 500 авто не по закону наносить збитки Державі в 500*40000=20 млн грн
Благодійні фонди як реально зекономили 6 млрд-судять за збиток в 20 млн...

То треба міняти що?
Ще сильніше нагинати фонди добиваючись відповідності їх діяльності до 3,14дарастичного закону?
чи все таки боротись за ПЕРЕМОГУ ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:00

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:та нічого він не забуває,
ви тільки на хвилину поставьте себе на його місто
Будучи на його місці, я думав би як вирішити проблеми з яйцями по 17 і бракованими мінами, а не знімав мотиваційні відосіки.
А я б розширював коло осіб які повинні відповідати за окремі напрямки
Так , в цьому випадку треба ділитись повноваженнями
Але якщо сам сонцесяйний і 5-6 його менеджерів- не справляються
а відгрібають за них на нулі ...
То може варто зняти корону?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:01

Заходьте, обговоримо!

Класна(вічна) тема - "на пенсію в 50!"
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Запрошую всіх до обговорення!
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:03

  _hunter написав:на первое же неадекватное требование -- заявление на стол -- и забыть как про страшный сон.
Якщо сам і без сімї - то вперед
А якщо за спиною парочка спиногризів?
А відкриття власної справи це гарантованих 50% що збанкрутуєш в перший рік+ 20% що збанкрутуєш в другий рік+10% що збанкрутуєш в третій рік..
А так як в капіталі кредит під заставу житла(бо іншого капіталу апріорі не було) - то ризикнеш дітей залишити без харчів і житла?
budivelnik
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