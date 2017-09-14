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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:05
_hunter написав: prodigy написав: _hunter написав:
вы же понимаете, что это типичная отмазка штрейкбрехеров?
коли йдеш найматись, на бріфінгу питають-чому ви йдете з попередньої роботи? ви не пішіть куйню, якщо не маєте досвіду (навіть в Україні теж питають, чому вас звільнили, або самі пішли з попередньої роботи, тим більше коли ви на попередній мали 9к доларів в місяць а прийшли на вакансію 8500, чи навіть 8100)
Вы что, только из училища? -- "не понравился график -- на рака в водолее работать приходилось"/"захотелось новых людей увидеть"/и остальные стандартные речевки из индустрии.
Не, я понимаю что "ну если я откажусь -- всеравно другой штрейкбрехер согласится", но в результате вы имеете ровно то, что заслуживаете
повна маячня, людина несповна розуму (спілкуюсь першій і останній раз)
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:08
budivelnik написав: _hunter написав:
на первое же неадекватное требование -- заявление на стол -- и забыть как про страшный сон.
Якщо сам і без сімї - то вперед
А якщо за спиною парочка спиногризів?
А відкриття власної справи це гарантованих 50% що збанкрутуєш в перший рік+ 20% що збанкрутуєш в другий рік+10% що збанкрутуєш в третій рік..
А так як в капіталі кредит під заставу житла(бо іншого капіталу апріорі не було) - то ризикнеш дітей залишити без харчів і житла?
не варто витрачати час , невіглас
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:11
мобілізація студентів в Україні 2024 року можлива для учнів, які:
-здобувають освіту, використовуючи вечірню або заочну форму;
-є здобувачами другої або третьої вищої освіти;
-не проходять загальновійськову підготовку;
-претендують на документ про освіту, яка за статусом нижча за наявну (наприклад, -випускники ВНЗ хочуть отримати відстрочку, навчаючись у технікумі).
Також у грудні цього року поки що не порушують питання про те, чи можна мобілізувати студентів, старших за 30 років. Як у листопаді, законопроєкт, що передбачає такий розвиток подій, не розглядається. Якщо чоловік отримує першу вищу освіту, "розмінявши третій десяток", він не може бути мобілізований.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:19
Членство в НАТО для неокупованих частин країни могло б призвести до припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо неокуповану територію України можна буде взяти “під парасольку НАТО”.
Про це український лідер заявив в інтерв’ю головному кореспонденту Sky News Стюарту Рамзі.
Таку заяву він зробив, коментуючи один із планів новообраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, який начебто передбачає можливість поступки територіями, окупованими Росією.
"Запрошення [до НАТО] ви не можете давати тільки частині. Чому? Тому що тоді ви визнаєте, що тільки ця частина України є Україною, а інша є Росією. Тому я і сказав: юридично ми не маємо права визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятись в цьому", – пояснив президент.
Зеленський додав, що для припинення бойових дій в Україні НАТО потрібно було би швидко ухвалити рішення.
“Якщо ми хочемо зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під парасольку НАТО ту частину України, яку ми контролюємо. Раз. Треба це зробити швидко. А далі вже інші території Україна може повертати дипломатично”, – наголосив він.
Водночас Зеленський зазначив, що таких пропозицій про входження до НАТО наразі не було.
“Таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно нам цього не запропонував. Юридично визнавати наші території, які [перебувають] під окупацією Росії, російськими ми не будемо. І не можемо. Це суперечить Конституції України”, – підсумував він.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:28
budivelnik написав: _hunter написав:
на первое же неадекватное требование -- заявление на стол -- и забыть как про страшный сон.
Якщо сам і без сімї - то вперед
А якщо за спиною парочка спиногризів?
А відкриття власної справи це гарантованих 50% що збанкрутуєш в перший рік+ 20% що збанкрутуєш в другий рік+10% що збанкрутуєш в третій рік..
А так як в капіталі кредит під заставу житла(бо іншого капіталу апріорі не було) - то ризикнеш дітей залишити без харчів і житла?
абсолютно согласен со всем вышеперечисленным. Более того: уверен что примерно 99% штрейкбрехеров как-то так свои действия и оправдывает...
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:53
Відремонтуйте сайт а то незнайти шо писав і коли
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:53
ЛАД написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав:
Пример, который привёл _Mykola_
по Змиевской ТЭЦ. Да, серьёзно реконструировали 8-й блок. Но остальные-то работают, хотя ремонты там, конечно, проводились.
Ці ремонти та малі реконструкції доволі вартісне заняття. Ці вкладення з 91 року можуть перевищувати затрати на будівництво станції з нуля. Кожен енергоблок має проходити різної складності ремонти і готуватися до роботи у осінньо-зимовий сезон.
.................
Тому казати що ці станції заслуга совка, не зовсім коректно, початково побудовані, так совком, але на момент 91 року, майже всі теплові електростанції окупили витрати на їх побудову, та частково, або повністю використали свій нормативний ресурс. В побудові електростанції завжди прораховуються технічні умови і строки окупності обладнання, загалом це 15-20 років. Якщо б не було затрат на ремонти та реконструкції це обладнання давно було б металобрухтом.
Не пойму вашу позицию.
Что вы хотите доказать?
Нічого, у якості освітнього офтопу всього лиш розказав як воно у нас працює на практиці, те що воно у нас ще є, то не заслуга ссср, а виключно тих хто його модернізує, реконструюює та підтримує у робочому стані.
Стійкість нашої системи набагато більша ніж подібних закордонних систем, великих системних аварій у нас до війни не було, хоча у європі та штатх вони були регулярно, і доволі суттєві.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:02
detroytred написав: Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Незрозуміло чому не поповнити старі бригади особовим складом, ніж створювати нові без зброї?
А чому не робити це одночасно? Взагалі не розумію чому так масово провалюють мобілізацію. Прийняли ж в травні закон і самі його не виконують.
Непопулярні дії посилювати перед можливими виборами влада не хоче.
Коли вирішиться остаточно з Трампом і стане ясно будуть вибори чи ні, то, якщо точно не будуть, то отоді може і посилять.
А поки чекають... спустивши на самотьок або потехеньку-потехеньку.
"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:04
detroytred написав:
А де інтерв'ю з хоч одним знятим комбригом звичайної бригади?
А не з Білецьким, Вересом, Мадяром і т.д....
Бо це Білецький може вимагати 15-17 днів для підготовки бригади до виконання задачі і його ніхто не зніме...
Це в нього забезпечення краще, ніж в інших. Це в нього вмотивовані що солдати, сержанти, що офіцери.
А де оті пересічні, а не елітні?
Їх досвід, як вони викручуються за таких обставин, був би не менш важливим.
+++ Якщо знайдете щось подібне, поділіться посиланням.
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