"Запрошення [до НАТО] ви не можете давати тільки частині. Чому? Тому що тоді ви визнаєте, що тільки ця частина України є Україною, а інша є Росією. Тому я і сказав: юридично ми не маємо права визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятись в цьому", – пояснив президент.



Зеленський додав, що для припинення бойових дій в Україні НАТО потрібно було би швидко ухвалити рішення.

“Якщо ми хочемо зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під парасольку НАТО ту частину України, яку ми контролюємо. Раз. Треба це зробити швидко. А далі вже інші території Україна може повертати дипломатично”, – наголосив він.



Водночас Зеленський зазначив, що таких пропозицій про входження до НАТО наразі не було.



“Таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно нам цього не запропонував. Юридично визнавати наші території, які [перебувають] під окупацією Росії, російськими ми не будемо. І не можемо. Це суперечить Конституції України”, – підсумував він.