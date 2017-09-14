prodigy написав:........... Розслідувачі з’ясували, що протягом останніх місяців 13 російських танкерів з нафтою по багато разів долали один і той же маршрут - з російських портів Чорного та Азовського морів в район порту Констанца (Румунія) - і поверталися назад порожніми. При цьому на територію самого порту вони не заходили, а зупинялися за 17-20 миль від нього.
_Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с) Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
Я бачу єдиний сценарій для цього: 1. В січні хуйло посилає Трампа з його переговорами. 2. Трамп дає Україні реальний ленд-ліз. ... n. преЗЕдент на білому танку триумфально в'їздить в Ялту. n+1. перемога на виборах
_Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с) Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
Я бачу єдиний сценарій для цього: 1. В січні хуйло посилає Трампа з його переговорами. 2. Трамп дає Україні реальний ленд-ліз. ... n. преЗЕдент на білому танку триумфально в'їздить в Ялту. n+1. перемога на виборах
budivelnik написав:Політичні партії які відстоювали інтереси буржуазії... Ваша помилка полягає в тому що ви вважаєте що сьогодні в Україні вже є критична маса капіталістично настроєних Насправді реалії трошки інші І олігархи і мілкі буржуа - є капіталістали Але партія створена олігархом для забезпечення його політичних цілей - не буде напрягатись для того щоб допомогти мілким буржуа, бо ці мілкі у випадку збільшення кількості створять для доходів олігарха проблеми..тупо заберуть їх собі. Цар ніколи не створював буржуазну партію Імператор міг розігнати республіку а не створити республіку...
Да ніііт же. По сотому колу. Саме можновладці (їх частина) створювали профсоюзи, антимонопольне законодавство та інше. Саме проти інтересів себе ж, можновладців. Поки ви не зрозумієте цього, то й будете далі помилятися, що раби, холопи, дрібні буржуа і т.д. самі вибороли собі ... Вони боролися - да. З самого початку, завжди і всюди. Боротьба потрібна - да. Але результат настає саме тоді, коли частина можновладців стає а їх бік. Або вони самі, як оті буржуа, пролізають до влади, в можновладці.
Тепер про результат мого впливу
А результат-то на рівні м.Лева де?
Друга ваша помилка Ви берете сьогоднішню Швецію
Не беру. От не беру і все. Навіщо ви вигадуєте? Модель скандинавська є, нормальна діюча. Але спеціально саме для вас я про неї навіть і не заікаюся.
Тобто - дикий капіталізм який накопичує первинний капітал. До речі , в Бальцеровича основним була ШОКОВА терапія..
prodigy написав: ........... Розслідувачі з’ясували, що протягом останніх місяців 13 російських танкерів з нафтою по багато разів долали один і той же маршрут - з російських портів Чорного та Азовського морів в район порту Констанца (Румунія) - і поверталися назад порожніми. При цьому на територію самого порту вони не заходили, а зупинялися за 17-20 миль від нього. https://cfts.org.ua/articles/mimo_zabor ... nafti_1933
Не подскажете, как технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта?
Ответ -- в статье на на два абзаца дальше цитаты...
Технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта -- ровно так же, как и в порту: трубопроводами.
ЛАД написав:............. Не пойму вашу позицию. Что вы хотите доказать?
Нічого, у якості освітнього офтопу всього лиш розказав як воно у нас працює на практиці, те що воно у нас ще є, то не заслуга ссср, а виключно тих хто його модернізує, реконструюює та підтримує у робочому стані. Стійкість нашої системи набагато більша ніж подібних закордонних систем, великих системних аварій у нас до війни не було, хоча у європі та штатх вони були регулярно, і доволі суттєві.
"те що воно у нас ще є, то не заслуга ссср" - згоден. Заслуга СРСР в тому, що воно у нас взагалі є. Якби не залишилось від СРСР, то і взагалі б не було і ремонтувати було б нічого.
І ви уникаєте відповіді не просте запитання - ви згодні, що від СРСР нам залишились тільки "заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати комунальна сфера замортизована на 90%"? Все, що є в Україні створено за 30 років незалежності?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 лис, 2024 17:30, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с) Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
Я бачу єдиний сценарій для цього: 1. В січні хуйло посилає Трампа з його переговорами. 2. Трамп дає Україні реальний ленд-ліз. ... n. преЗЕдент на білому танку триумфально в'їздить в Ялту. n+1. перемога на виборах