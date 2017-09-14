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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11125111261112711128>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:34

  prodigy написав:...........
Розслідувачі з’ясували, що протягом останніх місяців 13 російських танкерів з нафтою по багато разів долали один і той же маршрут - з російських портів Чорного та Азовського морів в район порту Констанца (Румунія) - і поверталися назад порожніми. При цьому на територію самого порту вони не заходили, а зупинялися за 17-20 миль від нього.

https://cfts.org.ua/articles/mimo_zabor ... nafti_1933[/quote]
Не подскажете, как технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?

Я бачу єдиний сценарій для цього:
1. В січні хуйло посилає Трампа з його переговорами.
2. Трамп дає Україні реальний ленд-ліз.
...
n. преЗЕдент на білому танку триумфально в'їздить в Ялту.
n+1. перемога на виборах
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:05

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?

Я бачу єдиний сценарій для цього:
1. В січні хуйло посилає Трампа з його переговорами.
2. Трамп дає Україні реальний ленд-ліз.
...
n. преЗЕдент на білому танку триумфально в'їздить в Ялту.
n+1. перемога на виборах

в Славковому БТС все розписано
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:07

  budivelnik написав:Політичні партії які відстоювали інтереси буржуазії...
Ваша помилка полягає в тому що ви вважаєте що сьогодні в Україні вже є критична маса капіталістично настроєних
Насправді реалії трошки інші
І олігархи і мілкі буржуа - є капіталістали
Але партія створена олігархом для забезпечення його політичних цілей - не буде напрягатись для того щоб допомогти мілким буржуа, бо ці мілкі у випадку збільшення кількості створять для доходів олігарха проблеми..тупо заберуть їх собі.
Цар ніколи не створював буржуазну партію
Імператор міг розігнати республіку а не створити республіку...

Да ніііт же.
По сотому колу.
Саме можновладці (їх частина) створювали профсоюзи, антимонопольне законодавство та інше. Саме проти інтересів себе ж, можновладців.
Поки ви не зрозумієте цього, то й будете далі помилятися, що раби, холопи, дрібні буржуа і т.д. самі вибороли собі ...
Вони боролися - да. З самого початку, завжди і всюди. Боротьба потрібна - да. Але результат настає саме тоді, коли частина можновладців стає а їх бік. Або вони самі, як оті буржуа, пролізають до влади, в можновладці.

Тепер про результат мого впливу

А результат-то на рівні м.Лева де?


Друга ваша помилка
Ви берете сьогоднішню Швецію

Не беру. От не беру і все. Навіщо ви вигадуєте? Модель скандинавська є, нормальна діюча. Але спеціально саме для вас я про неї навіть і не заікаюся.

Тобто - дикий капіталізм який накопичує первинний капітал.
До речі , в Бальцеровича основним була ШОКОВА терапія..

Цей етап Україна пройшла в 90-х.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:13

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
...........
Розслідувачі з’ясували, що протягом останніх місяців 13 російських танкерів з нафтою по багато разів долали один і той же маршрут - з російських портів Чорного та Азовського морів в район порту Констанца (Румунія) - і поверталися назад порожніми. При цьому на територію самого порту вони не заходили, а зупинялися за 17-20 миль від нього.
https://cfts.org.ua/articles/mimo_zabor ... nafti_1933

Не подскажете, как технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта?

Ответ -- в статье на на два абзаца дальше цитаты...

Технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта -- ровно так же, как и в порту: трубопроводами.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:19

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:.............
Не пойму вашу позицию.
Что вы хотите доказать?

Нічого, у якості освітнього офтопу всього лиш розказав як воно у нас працює на практиці, те що воно у нас ще є, то не заслуга ссср, а виключно тих хто його модернізує, реконструюює та підтримує у робочому стані.
Стійкість нашої системи набагато більша ніж подібних закордонних систем, великих системних аварій у нас до війни не було, хоча у європі та штатх вони були регулярно, і доволі суттєві. :!:

"те що воно у нас ще є, то не заслуга ссср" - згоден.
Заслуга СРСР в тому, що воно у нас взагалі є.
Якби не залишилось від СРСР, то і взагалі б не було і ремонтувати було б нічого.

І ви уникаєте відповіді не просте запитання - ви згодні, що від СРСР нам залишились тільки "заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати
комунальна сфера замортизована на 90%"?
Все, що є в Україні створено за 30 років незалежності?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 лис, 2024 17:30, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:19

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?

Я бачу єдиний сценарій для цього:
1. В січні хуйло посилає Трампа з його переговорами.
2. Трамп дає Україні реальний ленд-ліз.
...
n. преЗЕдент на білому танку триумфально в'їздить в Ялту.
n+1. перемога на виборах


Хорошо быть профессором кулинарного техникума
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:26

  _Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
:roll:

Сподіваються! І коротка!
Про сподівання можновладців можна пригадати ПАПа -- сподівався ж)))
Про коротку пам'ять виборців -- можна подивись, як роками обирали одних і тих же.

Моє бачення: можновладці, як визначали, так і визначають. І будуть визначати. Всюди в світі, окрім виключень а-ля скандинавів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За назначенный преемник Зе
О чем вообще разговор
Шансы поломать сценарий 1 из 10, но точно не зе
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:34

  fox767676 написав:За назначенный преемник Зе
О чем вообще разговор
Шансы поломать сценарий 1 из 10, но точно не зе

той же клан, та сама колія
flyman
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