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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11125111261112711128

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:35

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
:roll:

Сподіваються! І коротка!
Про сподівання можновладців можна пригадати ПАПа -- сподівався ж)))
Про коротку пам'ять виборців -- можна подивись, як роками обирали одних і тих же.

Моє бачення: можновладці, як визначали, так і визначають. І будуть визначати. Всюди в світі, окрім виключень а-ля скандинавів.

По радио киев фм, сказали, что у зе рейтинг 15%. Ему не простят сумасшедшей коррупции с первого дня. Скорее всего, он сбежит куда-то в Голливуд снимать фильм про найвеличнішого президента.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:39

  flyman написав:
  fox767676 написав:За назначенный преемник Зе
О чем вообще разговор
Шансы поломать сценарий 1 из 10, но точно не зе

той же клан, та сама колія


трикутник пінчуки-демси-лондон
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