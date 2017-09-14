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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:35
detroytred написав: _Mykola_ написав:
"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
Сподіваються! І коротка!
Про сподівання можновладців можна пригадати ПАПа -- сподівався ж)))
Про коротку пам'ять виборців -- можна подивись, як роками обирали одних і тих же.
Моє бачення: можновладці, як визначали, так і визначають. І будуть визначати. Всюди в світі, окрім виключень а-ля скандинавів.
По радио киев фм, сказали, что у зе рейтинг 15%. Ему не простят сумасшедшей коррупции с первого дня. Скорее всего, он сбежит куда-то в Голливуд снимать фильм про найвеличнішого президента.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:39
flyman написав: fox767676 написав:
За назначенный преемник Зе
О чем вообще разговор
Шансы поломать сценарий 1 из 10, но точно не зе
той же клан, та сама колія
трикутник пінчуки-демси-лондон
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