prodigy написав: ........... Розслідувачі з’ясували, що протягом останніх місяців 13 російських танкерів з нафтою по багато разів долали один і той же маршрут - з російських портів Чорного та Азовського морів в район порту Констанца (Румунія) - і поверталися назад порожніми. При цьому на територію самого порту вони не заходили, а зупинялися за 17-20 миль від нього. https://cfts.org.ua/articles/mimo_zabor ... nafti_1933
Не подскажете, как технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта?
Ответ -- в статье на на два абзаца дальше цитаты...
Технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта -- ровно так же, как и в порту: трубопроводами.
ЛАД написав:............. Не пойму вашу позицию. Что вы хотите доказать?
Нічого, у якості освітнього офтопу всього лиш розказав як воно у нас працює на практиці, те що воно у нас ще є, то не заслуга ссср, а виключно тих хто його модернізує, реконструюює та підтримує у робочому стані. Стійкість нашої системи набагато більша ніж подібних закордонних систем, великих системних аварій у нас до війни не було, хоча у європі та штатх вони були регулярно, і доволі суттєві.
"те що воно у нас ще є, то не заслуга ссср" - згоден. Заслуга СРСР в тому, що воно у нас взагалі є. Якби не залишилось від СРСР, то і взагалі б не було і ремонтувати було б нічого.
І ви уникаєте відповіді не просте запитання - ви згодні, що від СРСР нам залишились тільки "заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати комунальна сфера замортизована на 90%"? Все, що є в Україні створено за 30 років незалежності?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 лис, 2024 17:30, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с) Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
Я бачу єдиний сценарій для цього: 1. В січні хуйло посилає Трампа з його переговорами. 2. Трамп дає Україні реальний ленд-ліз. ... n. преЗЕдент на білому танку триумфально в'їздить в Ялту. n+1. перемога на виборах
_Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с) Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
Сподіваються! І коротка! Про сподівання можновладців можна пригадати ПАПа -- сподівався ж))) Про коротку пам'ять виборців -- можна подивись, як роками обирали одних і тих же.
Моє бачення: можновладці, як визначали, так і визначають. І будуть визначати. Всюди в світі, окрім виключень а-ля скандинавів.
По радио киев фм, сказали, что у зе рейтинг 15%. Ему не простят сумасшедшей коррупции с первого дня. Скорее всего, он сбежит куда-то в Голливуд снимать фильм про найвеличнішого президента. Мнение специалиста
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, цитують його Polskie Radio та TVN24.
Він стверджує: «що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри». Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб оборонна інфраструктура була ефективною протягом усього кордону з РФ та Білоруссю. «Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною – з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону», – додав Туск. https://glavcom.ua/world/observe/polshc ... 34141.html
Славко Броварський казав на випадок жахливого сценарію - у бік Польщі не бігти, бо поляки постріляють. Румуни більш людяні Але чому ми нічого не будували на нашому східному та кримському кордоні з 2014 ? Та північному з 2020?
Славко Броварський казав на випадок жахливого сценарію - у бік Польщі не бігти, бо поляки постріляють. Румуни більш людяні Але чому ми нічого не будували на нашому східному та кримському кордоні з 2014 ? Та північному з 2020?
Дубінський недавно за 5 хв. все розклав у відео по полицях для чайників
Вы слышите? Это Трамп идет, это стук его железных копыт !
Кабмин ограничил до 50% бронирование военнообязанных в грантовых проектах
Правительство внесло изменения в правила бронирования военнообязанных, работающих в представительствах донорских учреждений и исполнителей международных грантовых проектов. Постановлением Кабмина от 22 ноября 2024 г. №1332 внесены изменения в постановление № 76 в части сокращения доли работников, которые могут быть забронированы. Теперь исполнители грантовых проектов будут иметь право забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников.
Таким образом, согласно изменениям имеем сокращение процента лиц, имеющих право на бронирование (со 100% до 50%) в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи. Но это только первое ограничение.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 30 лис, 2024 18:26, всього редагувалось 2 разів.