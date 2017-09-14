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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11125111261112711128>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:13

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
...........
Розслідувачі з’ясували, що протягом останніх місяців 13 російських танкерів з нафтою по багато разів долали один і той же маршрут - з російських портів Чорного та Азовського морів в район порту Констанца (Румунія) - і поверталися назад порожніми. При цьому на територію самого порту вони не заходили, а зупинялися за 17-20 миль від нього.
https://cfts.org.ua/articles/mimo_zabor ... nafti_1933

Не подскажете, как технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта?

Ответ -- в статье на на два абзаца дальше цитаты...

Технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта -- ровно так же, как и в порту: трубопроводами.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:19

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:.............
Не пойму вашу позицию.
Что вы хотите доказать?

Нічого, у якості освітнього офтопу всього лиш розказав як воно у нас працює на практиці, те що воно у нас ще є, то не заслуга ссср, а виключно тих хто його модернізує, реконструюює та підтримує у робочому стані.
Стійкість нашої системи набагато більша ніж подібних закордонних систем, великих системних аварій у нас до війни не було, хоча у європі та штатх вони були регулярно, і доволі суттєві. :!:

"те що воно у нас ще є, то не заслуга ссср" - згоден.
Заслуга СРСР в тому, що воно у нас взагалі є.
Якби не залишилось від СРСР, то і взагалі б не було і ремонтувати було б нічого.

І ви уникаєте відповіді не просте запитання - ви згодні, що від СРСР нам залишились тільки "заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати
комунальна сфера замортизована на 90%"?
Все, що є в Україні створено за 30 років незалежності?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 лис, 2024 17:30, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:19

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?

Я бачу єдиний сценарій для цього:
1. В січні хуйло посилає Трампа з його переговорами.
2. Трамп дає Україні реальний ленд-ліз.
...
n. преЗЕдент на білому танку триумфально в'їздить в Ялту.
n+1. перемога на виборах


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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:26

  _Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
:roll:

Сподіваються! І коротка!
Про сподівання можновладців можна пригадати ПАПа -- сподівався ж)))
Про коротку пам'ять виборців -- можна подивись, як роками обирали одних і тих же.

Моє бачення: можновладці, як визначали, так і визначають. І будуть визначати. Всюди в світі, окрім виключень а-ля скандинавів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:35

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:"Я ваш вирок!" (с)
Дивно, невже у Зе та команди після того що вони роблять зараз є сподівання на прохід у раду та президенти? Невже сподіваються що у виборців пам'ять як у інфузорії?
:roll:

Сподіваються! І коротка!
Про сподівання можновладців можна пригадати ПАПа -- сподівався ж)))
Про коротку пам'ять виборців -- можна подивись, як роками обирали одних і тих же.

Моє бачення: можновладці, як визначали, так і визначають. І будуть визначати. Всюди в світі, окрім виключень а-ля скандинавів.

По радио киев фм, сказали, что у зе рейтинг 15%. Ему не простят сумасшедшей коррупции с первого дня. Скорее всего, он сбежит куда-то в Голливуд снимать фильм про найвеличнішого президента.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:49

Офігєть

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, цитують його Polskie Radio та TVN24.

Він стверджує: «що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри». Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб оборонна інфраструктура була ефективною протягом усього кордону з РФ та Білоруссю.
«Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною – з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону», – додав Туск.
https://glavcom.ua/world/observe/polshc ... 34141.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:51

detroytred

Славко Броварський казав на випадок жахливого сценарію - у бік Польщі не бігти, бо поляки постріляють. Румуни більш людяні
Але чому ми нічого не будували на нашому східному та кримському кордоні з 2014 ?
Та північному з 2020?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:02

  fox767676 написав:detroytred

Славко Броварський казав на випадок жахливого сценарію - у бік Польщі не бігти, бо поляки постріляють. Румуни більш людяні
Але чому ми нічого не будували на нашому східному та кримському кордоні з 2014 ?
Та північному з 2020?

Дубінський недавно за 5 хв. все розклав у відео по полицях для чайників
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы слышите? Это Трамп идет, это стук его железных копыт !
ЗображенняЗображення

Кабмин ограничил до 50% бронирование военнообязанных в грантовых проектах

Правительство внесло изменения в правила бронирования военнообязанных, работающих в представительствах донорских учреждений и исполнителей международных грантовых проектов. Постановлением Кабмина от 22 ноября 2024 г. №1332 внесены изменения в постановление № 76 в части сокращения доли работников, которые могут быть забронированы. Теперь исполнители грантовых проектов будут иметь право забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников.

Таким образом, согласно изменениям имеем сокращение процента лиц, имеющих право на бронирование (со 100% до 50%) в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи. Но это только первое ограничение.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 30 лис, 2024 18:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:24

  fox767676 написав:Вы слышите? Это Трамп идет, это стук его железных копыт !

Это звук его рогов о потолок ...
pesikot
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