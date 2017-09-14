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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лис, 2024 18:30
Xenon написав: pesikot написав: Xenon написав:
Большая игра похоже входит в финальную фазу
4 дня назад Израиль с Ливаном (хезболлой) "порешали"
сейчас фактически падает режим Ассада (Алеппо уже взят)
и чтото мне подсказывает , что эти звенья одной цепи скоро перейдут и к нам
Так развивай мысль дальше
К нам придут и что ? А почему не к Путину придут ?
Ведь Ассад, по сути, это сирийский Путин
Точнее, весь режим Ассадов в Сирии - это полностью креатура КГБ-ФСБ
ты думаешь в Сирии воюют за демократию против режима Ассада , чтобы местному населению сделать хорошо??
ведь понятно что Сирия нужна США и Европе (и Турции в частности), чтобы протянуть трубу газовую из Катара в Турцию и дальше в ЕС. что полностью заменит кацапский газ раз и навсегда.
И чё ? К чему этот потік підсвідомості ?
К нам с чем придут ? Ты так и не ответил
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Додано: Суб 30 лис, 2024 18:34
Класна(вічна) тема - "на пенсію в 50!"Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Запрошую всіх до обговорення!
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Додано: Суб 30 лис, 2024 18:40
prodigy написав: detroytred написав:
А поки чекають... спустивши на самотьок або потехеньку-потехеньку.
всі партнери чекають 3 рокі, що якось плам"я війни саме затухне
деяких лідерів (в тому числі Байдена) наче совість мучає, чи погляд для майбутніх поколінь, то почитають ворушитись
зброя-це поперше гроші налогоплатильників, окрім допомоги Україні-є ціль і заробити на цьому (ціни на 155мм сняряди за рік виросла на 100%, у 2023 була цифра 4000 дол за штуку)
Наразі, за словами генерального директора Försvarets materielverk Йорана Мартенссона, що чолює скандинавський проект зі збільшення виробництва боєприпасів, вартість одного сучасного 155 мм снаряду складає 85 тисяч крон або ж 8 тисяч доларів.
Выстрел с Д30/Д20 стоил во времена Афгана тоже 4куе, возможно по курсу 63коп. Нам это говорил полкан - наш куратор когда мы, будущие разработчики крылатых и баллистических ракет, начали умничать на "тактике" шо зачем нам после "Бури в пустыне" вот эти чугуниевые дрова 64года пр-ва с меткостью 25м с пятого выстрела на дистанции 15км. На что он сравнил цену Томагавка и десяти выстрелов с Д20 и сказал лучше выучить экономику и как ложить чушки в цель на втором выстреле.
Все эти падения цен на ракеты градов, выстрелы 122/152/155 в период сытого затишья были вызваны тем, что списанные годные ещё выстрелы шли по иной цене, чем то, что списано должно быть было в следующем году и вообще ворованное стоило дешевле нового. Вот сейчас всё и идёт по цене нового, хоть и списанное 10 лет назад.
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 30 лис, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 18:42
Xenon написав:
ведь понятно что Сирия нужна США и Европе (и Турции в частности), чтобы протянуть трубу газовую из Катара в Турцию и дальше в ЕС. что полностью заменит кацапский газ раз и навсегда.
А зачем нужна Сирия ?
там все равно спокойствия не будет, скинут асада, не скинут - клубок
противоречий и война на десятилетия. Можно тянуть из Ирака в Турцию
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Додано: Суб 30 лис, 2024 19:09
fox767676 написав: Xenon написав:
ведь понятно что Сирия нужна США и Европе (и Турции в частности), чтобы протянуть трубу газовую из Катара в Турцию и дальше в ЕС. что полностью заменит кацапский газ раз и навсегда.
А зачем нужна Сирия ?
три стратегічні морські бази: Крулевець, Сева, Тартус
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Додано: Суб 30 лис, 2024 19:14
detroytred написав:
Саме можновладці (їх частина) створювали профсоюзи, антимонопольне законодавство та інше. Саме проти інтересів себе ж, можновладців.
Ага....
Тут навіть сперичатись нічого....
Труси хрестик
спочатку ленін і срср а потім пролетаріат
чи спочатку пролетаріат а вже поті зявився мудельман який надуривши пролетаріїв їх же і очолив.
Ще раз по моєму впливу
Для кожної людини вплив різний.
Для мене достатньо що добрий пяток найманих працівників які працювали найманими 20 років тому назад зі мною - сьогодні обігнали мене створивши СВОЇ бізнеси і розмір цих бізнесів у двох в рази більше мого.
Тобто один я - створив ще пять інших + створюю ще два ( а може й чотири) для своїх дітей.
Якщо кожен буде масштабувати себе десятикратно кожних 30 років
То скільки років треба щоб з тисячі будівельників виросло 10 млн ?
Якихось 100 років.
А якщо люди будуть дивитись на теоретиків? і слухаючи їх бачити мезерні пенсії в 10000 чи навіть 20000 грн ? чи ЗАХОЧУТЬ йти за такими теоретиками?
А якщо частина цих теоретиків займали високі посади в Державі яка РОЗЩВАЛИЛАСЬ ( привіт ладам)
І останнє
Де десяток мільйонів буржуа- якщо ми дикий капіталізм пройшли в 90-тих?
Якраз наявність середнього класу є ознакою того що пора від дикого ринку переходити до керованого
У нас є олігархи - сто чоловік
У нас є чиновники корупціонери (багаті) - 100 000 чоловік
У нас є такі як я - 1 000 000 - це ті що мають мати 10+млн капіталу
і у нас є 10 000 000 - найнятих з середнім доходом 0,2 млн в рік
І бідося в кількості 10 млн пенсіонерів і 5 млн таких що навіть податки не платять
Тому ще раз
Де 30% від кількості населення Держави - хто має право називатись середнім класом?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 19:25
ЛАД написав:
Заслуга СРСР в тому, що воно у нас взагалі є.
Якби не залишилось від СРСР, то і взагалі б не було і ремонтувати було б нічого.
Ще раз для впертих
Газ-21 або ГАЗ-20( победа) або Москвич 417 , або ІЖ або Запорожець що горбатий що вухастий..
чи їздять вони сьогоді по Україні - так якихось пару тисяч знайти можна
Але скільки в ті машини вложено ще до 1990 і після 1990 щоб вони їздили?
Так само і з електростанцією
Стіни - стоять, при цьому , щоб вони стояли кожен рік( після 25 років експлуатації) в них треба вкладати 3-5% щоб компенсувати знос.. але це нерухомі стіни.
А рухомі деталі машин ?
Є правило
Металічні конструкції ангарів і так далі через 25 років експлуатації ВИГІДНІШЕ знести переплавити і виготовити нові ніж малювати.
ПС
СРСР програв технологічні перегони тоді коли в стіни загатив залізобетон(термін експлуатації 150 років) а США будувало свої заводи з металоконструкцій.
Наші потирали руки , нічого прийде 25 років і США повинні будуть витрачатись на знесення/перебудову а ми ні..
і що сталось?
За 25 років ЗМІНИЛИСЬ технології і цехи висотою в 15 м для того щоб їздила кранбалка - пішли в нікуди і прийшли цеха в 10 м, американці перебудували і тільки за рахунок зменшення обслуговування цих цехів і витрат на освітлення/обігрів.. - отримали виграш , а ми НІЧОГО не змогли зробити з беттонними гробами які бачили ще сталіна...
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Додано: Суб 30 лис, 2024 19:27
ЛАД написав:
ви згодні, що від СРСР нам залишились тільки "заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати
комунальна сфера замортизована на 90%"?
Все, що є в Україні створено за 30 років незалежності?
Я напишу по іншому
Все що ЕФЕКТИВНО працює сьоогодні в Україні - на 100% створено в Україні. і від совка там тільки квадратні метри територій на яких ці підприємства створені.
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