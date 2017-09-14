Додано: Суб 30 лис, 2024 19:14

detroytred написав: Саме можновладці (їх частина) створювали профсоюзи, антимонопольне законодавство та інше. Саме проти інтересів себе ж, можновладців. Саме можновладці (їх частина) створювали профсоюзи, антимонопольне законодавство та інше. Саме проти інтересів себе ж, можновладців.

Ага....Тут навіть сперичатись нічого....Труси хрестикспочатку ленін і срср а потім пролетаріатчи спочатку пролетаріат а вже поті зявився мудельман який надуривши пролетаріїв їх же і очолив.Ще раз по моєму впливуДля кожної людини вплив різний.Для мене достатньо що добрий пяток найманих працівників які працювали найманими 20 років тому назад зі мною - сьогодні обігнали мене створивши СВОЇ бізнеси і розмір цих бізнесів у двох в рази більше мого.Тобто один я - створив ще пять інших + створюю ще два ( а може й чотири) для своїх дітей.Якщо кожен буде масштабувати себе десятикратно кожних 30 роківТо скільки років треба щоб з тисячі будівельників виросло 10 млн ?Якихось 100 років.А якщо люди будуть дивитись на теоретиків? і слухаючи їх бачити мезерні пенсії в 10000 чи навіть 20000 грн ? чи ЗАХОЧУТЬ йти за такими теоретиками?А якщо частина цих теоретиків займали високі посади в Державі яка РОЗЩВАЛИЛАСЬ ( привіт ладам)І останнєДе десяток мільйонів буржуа- якщо ми дикий капіталізм пройшли в 90-тих?Якраз наявність середнього класу є ознакою того що пора від дикого ринку переходити до керованогоУ нас є олігархи - сто чоловікУ нас є чиновники корупціонери (багаті) - 100 000 чоловікУ нас є такі як я - 1 000 000 - це ті що мають мати 10+млн капіталуі у нас є 10 000 000 - найнятих з середнім доходом 0,2 млн в рікІ бідося в кількості 10 млн пенсіонерів і 5 млн таких що навіть податки не платятьТому ще разДе 30% від кількості населення Держави - хто має право називатись середнім класом?