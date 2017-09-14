Додано: Суб 30 лис, 2024 20:21

detroytred написав: Де буржуа?

Да отам...

Стали в 90-ті з роботяг, науковців, інтелигенції, всл і т.д. підприємцями (буржуа), а потім з-за того, що можновладці не створили сприятливих умов для подальшого!!! розвитку ринку, подалися з підприємців - в заробітчани, в наймані робітники, в тінь, да хоч куди...



Ну серйозно: ви наявні речі не бачите, то нема сенсу обговорювати складні ці питання. Де буржуа?Да отам...Стали в 90-ті з роботяг, науковців, інтелигенції, всл і т.д. підприємцями (буржуа), а потім з-за того, що можновладці не створили сприятливих умов для подальшого!!! розвитку ринку, подалися з підприємців - в заробітчани, в наймані робітники, в тінь, да хоч куди...Ну серйозно: ви наявні речі не бачите, то нема сенсу обговорювати складні ці питання.

Знаєш чим теоретик відрізняється від практика?Теоретик все може пояснитиПрактик же не може все зробити...Тому ще раз для теоретика= відсутність законів обмежуючих розвиток і захищаючих хоч щось , бо ще нічого не створено=мала кількість багатих і відсутність законів компенсується тим що можеш робити все що хочеш бо РИНОК відсутній, немає правил які його навіть описали, тобто максимальна свобода по прийняттю рішень , висока прибутковість на капітал (вище 50% щоб СТВОРИВСЯ той ПЕРШИЙ мільйон про який не згадує жоден капіталіст)=30% населення тим чи іншим боком займаються підприємництво(або висооплачувані сині/білі комірці)=висока концентрація підприємців - змушує створювати правила руху між цими підприємцями.=кількість населення з капіталом створює проблеми що не вистарчає тих хто згоден обслуговувати цей капітал тому створюються умови по яким ПРИБУТОК на капітал обмежується за рахунок чого піднімається оплата праціСьогодні Україна в стані ДИКОГО КАПІТАЛІЗМУ , правда з варіаціями адже пройшло вже 300 років від першого прикладу в США...Але саме ЗБІЛЬШЕНА кількість ОБМЕЖЕНЬ і сповільняє проходження цієї фази розвиткуА так як в суспільстві переважає наслідок совка( де право особи на прийняття персональних рішень-пригнічувалась ) , і мала кількість тих кому вигідна зміна ментальності не дозволяє прийти до влади політичним партіям які б просували ці ідеї.ТомуПолітиків в Демократичній країні вибираютьІ політики тим більше отримують місць в керівництві чим більша кількість виборців за них проголосуєСамі подивитесь на електоральні уподобання Українців чи розшифрувати?Навіть ви вважаєте що треба МОЖЕРВЛАДЦЯ який все поміняє...І можновладець який плоть від плоті своїх виборців проводить політику за яку його вибрали...То що ви не розумієте?І останнєАле є світовий розвитокІ чим більше рішень приймає кожна конретна людина тим більшу перевагу вона отримує в порівнянні з пасивнимиА чим більше активність - тим вищиі фінансові досягнення, а саме фінансові досягнення покращують ймовірність...от і вийдечим менше будете шукати хто за когось буде робити і чим більше для себе будете робити самостійно - тим швидше відбудуться зміниВи до цих змін не доживете і це для вас плюс, бо переорієнтація з пасивного виконавця чужих рішен на генератора/виконавця власних -поломає ваш світогляд.а бути і бідним і ментально зломаним - не комільфотому ви так і чіпляєтесь за совок вбитий у вашу голову ще в дитячому садку настільки професійно що ви доживши до пенсії так цього й не побачили.