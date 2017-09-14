detroytred написав:Саме можновладці (їх частина) створювали профсоюзи, антимонопольне законодавство та інше. Саме проти інтересів себе ж, можновладців.
Ага.... Тут навіть сперичатись нічого.... Труси хрестик спочатку ленін і срср а потім пролетаріат чи спочатку пролетаріат а вже поті зявився мудельман який надуривши пролетаріїв їх же і очолив.
До чого тут срср та ленін? Профсоюзи в розвинутих капіталістичних країнах. Про них мова. Самі. Самі можновладці самі віддали частину своєї влади пересічному населенню. Бо так самі вирішили. Що так буде вигідніше для розвитку.
Де буржуа? Да отам... Стали в 90-ті з роботяг, науковців, інтелигенції, всл і т.д. підприємцями (буржуа), а потім з-за того, що можновладці не створили сприятливих умов для подальшого!!! розвитку ринку, подалися з підприємців - в заробітчани, в наймані робітники, в тінь, да хоч куди...
Ну серйозно: ви наявні речі не бачите, то нема сенсу обговорювати складні ці питання.
prodigy написав:........... Розслідувачі з’ясували, що протягом останніх місяців 13 російських танкерів з нафтою по багато разів долали один і той же маршрут - з російських портів Чорного та Азовського морів в район порту Констанца (Румунія) - і поверталися назад порожніми. При цьому на територію самого порту вони не заходили, а зупинялися за 17-20 миль від нього.
Не подскажете, как технически осуществляется разгрузка танкеров, когда они стоят за 17-20 миль от порта?[/quote]
для танкеров це звичайна процедура(Ship to Ships operations), на приклад в порту Луанда на зовнішньому рейді стояли 3 великих танкери (ULCC)
великотоннажні танкери мають такі найменування:
Supertanker 30 — 70 тис. т; Mammath tanker 70 — 150 тис. т; Very Large Crude Carrier (VLCC) — 150—300 тис. т; Ultra Large Crude Carrier (ULCC) — 300—800 тис. т; Megatanker — 1 млн т.
Якщо порт не має можливостей (по осадке) приймати на разгрузку ULCC, в такому випадку він використовуетmся як плавуче сховище (накопичувач,тобто він може стояти на якорі 2-3 рокі і йому навіть двигун не потрібен (тільки ДГ для того що був електріка і насоси по перекачкі нафти працювали), періодично до цього танкера швартуються відносно маленькі танкери (як правило, до 150 тис.тон)-з великого танкера нафту качають на трохи меньший і той швартується в порту і вигружає продукт на терміналі порту (це може бути як нафта, так і бензин). Коли великій танкер спорожнів, то з моря підходить до нього ще один великий танкер і наповнює нафтою. Ship to Ships operations выдбуваються як на якорі, так і на ходу (два рази моє судно бункеровал танкер в офшоре на ходу (швідкість маленька не більше 4-5 вузлів), до нас шватовался танкер з велики кранцями (называется YOKOHAMA fenders), щоб судна не пом"яли один одному борта, мое судно використовула двигун, танкер бункеровщик -свій зупинив.
ЛАД написав:Заслуга СРСР в тому, що воно у нас взагалі є. Якби не залишилось від СРСР, то і взагалі б не було і ремонтувати було б нічого.
Ще раз для впертих Газ-21 або ГАЗ-20( победа) або Москвич 417 , або ІЖ або Запорожець що горбатий що вухастий.. чи їздять вони сьогоді по Україні - так якихось пару тисяч знайти можна ............
Не смешно. Сколько Фолькс Жук ездит сегодня по дорогам Германии? Только не Beetle, а Käfer? А был для своего времени прекрасный и суперпопулярный автомобиль. Над японцами, корейцами, потом китайцами сначала смеялись. А теперь вполне конкурентны на мировом рынке. Но, конечно, проще порезать завод, чем создать что-то конкурентное.
Спорить с вами надоело, тем более, что это не по теме ветки. Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов. Потеряли мы целые отрасли, а что создали?
Все що ЕФЕКТИВНО працює сьоогодні в Україні - на 100% створено в Україні. і від совка там тільки квадратні метри територій на яких ці підприємства створені.
Уже называл - Южмаш, КБ "Луч", Малышева. Из гражданских - турбинный, Электротяжмаш (это только по Харькову и я не все заводы в Харькове знаю, точнее, не знаю, насколько они успешны после развала Союза).
detroytred написав:Де буржуа? Да отам... Стали в 90-ті з роботяг, науковців, інтелигенції, всл і т.д. підприємцями (буржуа), а потім з-за того, що можновладці не створили сприятливих умов для подальшого!!! розвитку ринку, подалися з підприємців - в заробітчани, в наймані робітники, в тінь, да хоч куди...
Ну серйозно: ви наявні речі не бачите, то нема сенсу обговорювати складні ці питання.
Знаєш чим теоретик відрізняється від практика? Теоретик все може пояснити Практик же не може все зробити...
Тому ще раз для теоретика Дикий капіталізм = відсутність законів обмежуючих розвиток і захищаючих хоч щось , бо ще нічого не створено=мала кількість багатих і відсутність законів компенсується тим що можеш робити все що хочеш бо РИНОК відсутній, немає правил які його навіть описали, тобто максимальна свобода по прийняттю рішень , висока прибутковість на капітал (вище 50% щоб СТВОРИВСЯ той ПЕРШИЙ мільйон про який не згадує жоден капіталіст) Капіталізм=30% населення тим чи іншим боком займаються підприємництво(або висооплачувані сині/білі комірці)=висока концентрація підприємців - змушує створювати правила руху між цими підприємцями. Шведський капіталізм=кількість населення з капіталом створює проблеми що не вистарчає тих хто згоден обслуговувати цей капітал тому створюються умови по яким ПРИБУТОК на капітал обмежується за рахунок чого піднімається оплата праці
Сьогодні Україна в стані ДИКОГО КАПІТАЛІЗМУ , правда з варіаціями адже пройшло вже 300 років від першого прикладу в США... Але саме ЗБІЛЬШЕНА кількість ОБМЕЖЕНЬ і сповільняє проходження цієї фази розвитку А так як в суспільстві переважає наслідок совка( де право особи на прийняття персональних рішень-пригнічувалась ) , і мала кількість тих кому вигідна зміна ментальності не дозволяє прийти до влади політичним партіям які б просували ці ідеї.
Тому Політиків в Демократичній країні вибирають І політики тим більше отримують місць в керівництві чим більша кількість виборців за них проголосує Самі подивитесь на електоральні уподобання Українців чи розшифрувати? Навіть ви вважаєте що треба МОЖЕРВЛАДЦЯ який все поміняє... І можновладець який плоть від плоті своїх виборців проводить політику за яку його вибрали... То що ви не розумієте?
І останнє Але є світовий розвиток І чим більше рішень приймає кожна конретна людина тим більшу перевагу вона отримує в порівнянні з пасивними А чим більше активність - тим вищиі фінансові досягнення, а саме фінансові досягнення покращують ймовірність...от і вийде чим менше будете шукати хто за когось буде робити і чим більше для себе будете робити самостійно - тим швидше відбудуться зміни Ви до цих змін не доживете і це для вас плюс, бо переорієнтація з пасивного виконавця чужих рішен на генератора/виконавця власних -поломає ваш світогляд. а бути і бідним і ментально зломаним - не комільфо тому ви так і чіпляєтесь за совок вбитий у вашу голову ще в дитячому садку настільки професійно що ви доживши до пенсії так цього й не побачили.
ЛАД написав:Спорить с вами надоело, тем более, что это не по теме ветки. Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов. Потеряли мы целые отрасли, а что создали?
Якщо вам подобалось працювати за сухий хліб , бо за маслом черга стояти 10 років в черзі на жигуль жити в 17м2(середній метраж на час розвала совка) і при цьому працювати на металообробному або хімічному підприємстві отримуючи літру молока за шкідливість...
То я краще буду працювати в сухому ТРЦ, їздити раз в 5 років на іншій іномарці, жити в 22м2(середній розмір на особу в Україні) при цьому маючи право збудувати дачу на 1000 м2 а не з обмеженням 3*4м і без другого поверху..
Тому Якість життя сьогоднішнього населення вища ніж якість життя в совку... то чим тоді кращий совок в тому що працювали більше і важче а отримували менше+за це отримане ще й не могли отоварити?
Базова військова підготовка, яку з 2025 року мусять пройти всі чоловіки віком від 18 до 25 років, не супроводжується мобілізацією. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
"Це про загальну навченість населення. Це знімає в першу чергу стереотипи. Це зобов'язує сприяти та взаємодіяти органи місцевого самоврядування. Така участь у підготовці дає людині можливість обрати час, коли людина хоче проходити підготовку. Це дасть можливість для комунікації, зняття страхів, стереотипів тощо", – сказав Тимочко.
Водночас він додав, що ця підготовка може сприяти Україні у разі майбутньої агресії.