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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:33
budivelnik написав:
Політиків в Демократичній країні вибирають
І політики тим більше отримують місць в керівництві чим більша кількість виборців за них проголосує
Самі подивитесь на електоральні уподобання Українців чи розшифрувати?
Навіть ви вважаєте що треба МОЖЕРВЛАДЦЯ який все поміняє...
І можновладець який плоть від плоті своїх виборців проводить політику за яку його вибрали...
То що ви не розумієте?
Україні потрібен "месія" який:
а) хоче все поміняти.
б) має дуже багато грошей на популістичні рішення щоб компенсувати народу незручності перехідного періоду.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:39
budivelnik написав: detroytred написав:
Де буржуа?
Да отам...
Стали в 90-ті з роботяг, науковців, інтелигенції, всл і т.д. підприємцями (буржуа), а потім з-за того, що можновладці не створили сприятливих умов для подальшого!!! розвитку ринку, подалися з підприємців - в заробітчани, в наймані робітники, в тінь, да хоч куди...
Ну серйозно: ви наявні речі не бачите, то нема сенсу обговорювати складні ці питання.
Знаєш чим теоретик відрізняється від практика?
Теоретик все може пояснити
Практик же не може все зробити...
Навіть ви вважаєте що треба МОЖЕРВЛАДЦЯ який все поміняє...
І можновладець який плоть від плоті своїх виборців проводить політику за яку його вибрали...
То що ви не розумієте?
тому ви так і чіпляєтесь за совок вбитий у вашу голову ще в дитячому садку настільки професійно що ви доживши до пенсії так цього й не побачили.
Насмішили так насмішили.
Практик ви виключно в справі ВЛАСНОГО збагачення. Таких чимало навкруги мене. Але вони не заявляють себе практиками стосовно розвитку ринку країни.
Про те, як можновладці впроваджують політику своїх виборців, да ще й в Україні, --- більшої казкової дурні й не вигадаєш.
Якщо б впроваджували, то потонули б в популізмі. І ціну на газ в сім чи скільки разів не підняли. І т.д.
До того ж можновладці - це не тільки обранці на виборах.
Совковий гвіздок стричить з твоєї єралашикової бошки. Тому і зістрибуєш на притуляння швецій, ленініних, совка.
Бувай, практик власного збагачення))
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:39
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Політиків в Демократичній країні вибирають
І політики тим більше отримують місць в керівництві чим більша кількість виборців за них проголосує
Самі подивитесь на електоральні уподобання Українців чи розшифрувати?
Навіть ви вважаєте що треба МОЖЕРВЛАДЦЯ який все поміняє...
І можновладець який плоть від плоті своїх виборців проводить політику за яку його вибрали...
То що ви не розумієте?
Україні потрібен "месія" який:
а) хоче все поміняти.
б) має дуже багато грошей на популістичні рішення щоб компенсувати народу незручності перехідного періоду.
Останній був 2000+ років тому...
Десь напевно зайнятий
Тому швидше все просунеться якщо в Україні 10 000 000 простих займуться в мільйони разів простішим завданням - кожен почне з покращення свого життя і життя своєї сімї....
Якщо кожних 30 років це буде виходити всього в 10% ( за останні 30 років зявився 1 млн багатих) - то через 3-5 поколінь все вийде..
Все одно , навіть 5 поколінь(150 років) це менше ніж 2000.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:41
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Політиків в Демократичній країні вибирають
І політики тим більше отримують місць в керівництві чим більша кількість виборців за них проголосує
Самі подивитесь на електоральні уподобання Українців чи розшифрувати?
Навіть ви вважаєте що треба МОЖЕРВЛАДЦЯ який все поміняє...
І можновладець який плоть від плоті своїх виборців проводить політику за яку його вибрали...
То що ви не розумієте?
Україні потрібен "месія" який:
а) хоче все поміняти.
б) має дуже багато грошей на популістичні рішення щоб компенсувати народу незручності перехідного періоду.
Не месія а Мілей
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:42
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Політиків в Демократичній країні вибирають
І політики тим більше отримують місць в керівництві чим більша кількість виборців за них проголосує
Самі подивитесь на електоральні уподобання Українців чи розшифрувати?
Навіть ви вважаєте що треба МОЖЕРВЛАДЦЯ який все поміняє...
І можновладець який плоть від плоті своїх виборців проводить політику за яку його вибрали...
То що ви не розумієте?
Україні потрібен "месія" який:
а) хоче все поміняти.
б) має дуже багато грошей на популістичні рішення щоб компенсувати народу незручності перехідного періоду.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:43
detroytred написав:
Практик ви виключно в справі ВЛАСНОГО збагачення. Таких чимало навкруги мене. Але вони не заявляють себе практиками стосовно розвитку ринку країни.
Ти так і не зрозумів?
Якщо світ йде шляхом коли більшість займається ВЛАСНИМ збагачення - то на виході отримуємо Демократичну і Багату державу
А коли населення змушують виконувати чиїсь ідеологічні забаганки - отримуємо диктатури і війни....
Але до тебе це ж не доходить
в твоїй голові вислів Генерала важливіший ніж робота 1000 лейтенантів...
Коли до тебе це дійде - тоді МОЖЕ зрозумієш про що я пишу.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:45
flyman написав:
Не месія а Мілей
Ще не відомо який результат покаже..
Подібних політиків ми бачили пачками
членін
кастро
мадуро
....
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:45
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Політиків в Демократичній країні вибирають
І політики тим більше отримують місць в керівництві чим більша кількість виборців за них проголосує
Самі подивитесь на електоральні уподобання Українців чи розшифрувати?
Навіть ви вважаєте що треба МОЖЕРВЛАДЦЯ який все поміняє...
І можновладець який плоть від плоті своїх виборців проводить політику за яку його вибрали...
То що ви не розумієте?
Україні потрібен "месія" який:
а) хоче все поміняти.
б) має дуже багато грошей на популістичні рішення щоб компенсувати народу незручності перехідного періоду.
Україні не потрібен месія.
Україні потребує лише одне --- щоб можновладці (да хоч бувші та існуючі) змінили спосіб свого збагачення.
Не за рахунок своєї країни, держави, суспільства, а через розвиток своєї країни, держави, суспільства.
Навіть один і той же ЛіКуань сидів сидів..., а потім вирішив, що треба розвивати країну, державу, суспільство.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:48
budivelnik написав: flyman написав:
Не месія а Мілей
Ще не відомо який результат покаже..
Подібних політиків ми бачили пачками
членін
кастро
мадуро
....
ти далі політінхвормації прапора СА не продвинувся, ти лівих від правих спочатку навчись відрізняти, потім зможеш почати з детройдом обговорювати політ-економіку та відрізняти кейсіанство від лібертаріанства
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:49
budivelnik написав: detroytred написав:
Практик ви виключно в справі ВЛАСНОГО збагачення. Таких чимало навкруги мене. Але вони не заявляють себе практиками стосовно розвитку ринку країни.
Ти так і не зрозумів?
Якщо світ йде шляхом коли більшість займається ВЛАСНИМ збагачення - то на виході отримуємо Демократичну і Багату державу
А коли населення змушують виконувати чиїсь ідеологічні забаганки - отримуємо диктатури і війни....
Але до тебе це ж не доходить
в твоїй голові вислів Генерала важливіший ніж робота 1000 лейтенантів...
Коли до тебе це дійде - тоді МОЖЕ зрозумієш про що я пишу.
А щоб "більшість займається ВЛАСНИМ збагачення" треба що?
Зробити сприятливі умови, щоб ця більшість цим займалася.
В 90-ті цим більшість і займалася.
Аж гай шумів...
Хто це може зробити в ринку???
Регулятори ринку - управлінці, можновладці.
Елементарні речі навіть для прапорщика)))
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