в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство" (тому в інстітутах навіть був предмет "техніка безпеки і охорона праці") на який всі клали з прибором.
пригадується випадок з 1997р -судно прийшло на ремонт в Німеччину (коли німці почали демонтаж головного валу на одному з ГД, вони побачили теплоізоляцію на трубах вихлопного колектора (ізоляія була стара , і в деяких місцях пошкоджена, судно побудовано у 1975р), коли дізнались, що це азбест -вся бригада не тільки покинула судно, але заявили, що доки є азбест вони на судно не повернуться. Менеджер проекту питає-екіпаж може сам зняти труби і видалити з них азбест, так можемо. А на інших трубах що робити? А що у вас багато азбесту-та майже всі трубу обкладені азбестом і біля котлів і в інших місцях (це роботи на місяц і гроші які треба що купити нову теплоізоляцію). Зробили так-на цьому двигуні азбестову ізоляцію знял екіпаж, а німцям сказали, що більше на судні азбесту немає.А то , що українці і далі роботали "з азбестом" то те британців(нашіх менеджерів) не хвилювало.
За результатами численних досліджень азбест внесли до переліку канцерогенів, вплив яких спричиняє рак. Через серйозну загрозу здоров’ю людини азбест заборонили у понад 70-ти країнах світу ще на початку 2000-х
[quote][Як шкодить азбест?
Попри всі переваги у властивостях, азбест вважається токсичним та небезпечним.
Спричинена впливом хризотилового азбесту небезпека підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
За світовою статистикою, щороку понад 100 тисяч людей у світі помирає від впливу шкідливих волокон азбесту.
Майже 125 мільйонів жителів планети отримують вплив азбесту на робочому місці. Половина смертей від професійного раку, спричинена азбестом. А кілька тисяч смертей цей шкідливий мінерал спричинив у домашніх умовах. /quote]
в Україні і досі майже у всі "радянських" котельнях і заводах всі теплотруби ізольовані азбестовою ізоляцією. і досі можно придбати