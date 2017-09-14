Додано: Суб 30 лис, 2024 20:54

budivelnik написав: і при цьому працювати на металообробному або хімічному підприємстві отримуючи літру молока за шкідливість... і при цьому працювати на металообробному або хімічному підприємстві отримуючи літру молока за шкідливість...

За результатами численних досліджень азбест внесли до переліку канцерогенів, вплив яких спричиняє рак. Через серйозну загрозу здоров’ю людини азбест заборонили у понад 70-ти країнах світу ще на початку 2000-х

в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство" (тому в інстітутах навіть був предмет "техніка безпеки і охорона праці") на який всі клали з прибором.пригадується випадок з 1997р -судно прийшло на ремонт в Німеччину (коли німці почали демонтаж головного валу на одному з ГД, вони побачили теплоізоляцію на трубах вихлопного колектора (ізоляія була стара , і в деяких місцях пошкоджена, судно побудовано у 1975р), коли дізнались, що це азбест -вся бригада не тільки покинула судно, але заявили, що доки є азбест вони на судно не повернуться. Менеджер проекту питає-екіпаж може сам зняти труби і видалити з них азбест, так можемо. А на інших трубах що робити? А що у вас багато азбесту-та майже всі трубу обкладені азбестом і біля котлів і в інших місцях (це роботи на місяц і гроші які треба що купити нову теплоізоляцію). Зробили так-на цьому двигуні азбестову ізоляцію знял екіпаж, а німцям сказали, що більше на судні азбесту немає.А то , що українці і далі роботали "з азбестом" то те британців(нашіх менеджерів) не хвилювало.[quote][Як шкодить азбест?Попри всі переваги у властивостях, азбест вважається токсичним та небезпечним.Спричинена впливом хризотилового азбесту небезпека підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).За світовою статистикою, щороку понад 100 тисяч людей у світі помирає від впливу шкідливих волокон азбесту.Майже 125 мільйонів жителів планети отримують вплив азбесту на робочому місці. Половина смертей від професійного раку, спричинена азбестом. А кілька тисяч смертей цей шкідливий мінерал спричинив у домашніх умовах. /quote]в Україні і досі майже у всі "радянських" котельнях і заводах всі теплотруби ізольовані азбестовою ізоляцією. і досі можно придбати