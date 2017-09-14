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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11128111291113011131

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:і при цьому працювати на металообробному або хімічному підприємстві отримуючи літру молока за шкідливість...


в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство" (тому в інстітутах навіть був предмет "техніка безпеки і охорона праці") на який всі клали з прибором.
пригадується випадок з 1997р -судно прийшло на ремонт в Німеччину (коли німці почали демонтаж головного валу на одному з ГД, вони побачили теплоізоляцію на трубах вихлопного колектора (ізоляія була стара , і в деяких місцях пошкоджена, судно побудовано у 1975р), коли дізнались, що це азбест -вся бригада не тільки покинула судно, але заявили, що доки є азбест вони на судно не повернуться. Менеджер проекту питає-екіпаж може сам зняти труби і видалити з них азбест, так можемо. А на інших трубах що робити? А що у вас багато азбесту-та майже всі трубу обкладені азбестом і біля котлів і в інших місцях (це роботи на місяц і гроші які треба що купити нову теплоізоляцію). Зробили так-на цьому двигуні азбестову ізоляцію знял екіпаж, а німцям сказали, що більше на судні азбесту немає.А то , що українці і далі роботали "з азбестом" то те британців(нашіх менеджерів) не хвилювало.

За результатами численних досліджень азбест внесли до переліку канцерогенів, вплив яких спричиняє рак. Через серйозну загрозу здоров’ю людини азбест заборонили у понад 70-ти країнах світу ще на початку 2000-х

[quote][Як шкодить азбест?

Попри всі переваги у властивостях, азбест вважається токсичним та небезпечним.

Спричинена впливом хризотилового азбесту небезпека підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

За світовою статистикою, щороку понад 100 тисяч людей у світі помирає від впливу шкідливих волокон азбесту.

Майже 125 мільйонів жителів планети отримують вплив азбесту на робочому місці. Половина смертей від професійного раку, спричинена азбестом. А кілька тисяч смертей цей шкідливий мінерал спричинив у домашніх умовах. /quote]


в Україні і досі майже у всі "радянських" котельнях і заводах всі теплотруби ізольовані азбестовою ізоляцією. і досі можно придбати
https://rti-market.com.ua/ua/p131633546 ... OMQAvD_BwE
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:54

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:56

Росіяни вдарили по Дніпру: палають житлові будинки, є загибл

"Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь", – написав він.

Згодом керівник області уточнив, що ворожа атака забрала життя трьох містян, ще 19 – постраждали.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:59

Wirująświatła
ціни "Сільпо"?
гречку взимку я на опті придбав 3 мешка по 25кг за ціною 18грн кг
картопля 30грн
масло олійне 40грн
цукор 20грн (купив мішок 50кг)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 30 лис, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:59

Wirująświatł
Цікаве інформативне інтерв'ю з отим звільненим з полону сержантом.
Дякую.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:00

  detroytred написав:А щоб "більшість займається ВЛАСНИМ збагачення" треба що?
Зробити сприятливі умови, щоб ця більшість цим займалася.
В 90-ті цим більшість і займалася.
Аж гай шумів...

Хто це може зробити в ринку???
Регулятори ринку - управлінці, можновладці.
Елементарні речі навіть для прапорщика)))
Треба звичайно робити сприятливі умови
Тільки ти як Дюрі-бачі бачиш прихід чарівника який прилетить на вертольоті..
А я питаю
Хто цього чарівника ВИБЕРЕ на виборах в Україні?
Ти ? - так ти не уявляєш які потрібні правила щоб займатись приватним збагаченням бо НІКОЛИ цим не займався
Люмпен - так він вибирає того хто в когось забере і люмпену віддасть
Лад - так той за індустріалізацію і проти кулаків...

То хто вибере політика який створить умови для тих кого немає (або є в малих кількостях)
а от якщо користуючись правилами дикого капіталізму - маленькі капіталісти проростуть як бурьян на вільних землях - тоді й зявиться в них можливість привести до влади того хто ПОКРАЩИТЬ їм життя...

Зверни увагу на формулювання
ПОКРАЩИТЬ
а не
СТВОРИТЬ.

А покращити можна тільки існуюче.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:04

  detroytred написав:Wirująświatł
Цікаве інформативне інтерв'ю з отим звільненим з полону сержантом.
Дякую.


вчора подивився відео полоненого орка- каже на камеру:
я и мои погибшие товарищи, хотим выразить благодарность Стерненко и его сообществу, за то что убиваете нас дронами и тд
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:06

  prodigy написав:масло олійне 40грн

дайте ссылку где такие цены
Wirująświatła
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  #<1 ... 11128111291113011131
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