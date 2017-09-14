Ще не відомо який результат покаже.. Подібних політиків ми бачили пачками членін кастро мадуро ....
ти далі політінхвормації прапора СА не продвинувся, ти лівих від правих спочатку навчись відрізняти, потім зможеш почати з детройдом обговорювати політ-економіку та відрізняти кейсіанство від лібертаріанства
Тобі особисто яка різниця під яким соусом ти будеш сидіти в концтаборі і чий це концтабір Піночетівський правий чи сралінський лівий?
В цьому і є різниця В Демократіях - ти вибираєш В диктатурах( що в правій що в лівій) тебе використовують в неприродній спосіб Допетрав?
budivelnik написав:і при цьому працювати на металообробному або хімічному підприємстві отримуючи літру молока за шкідливість...
в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство" (тому в інстітутах навіть був предмет "техніка безпеки і охорона праці") на який всі клали з прибором. пригадується випадок з 1997р -судно прийшло на ремонт в Німеччину (коли німці почали демонтаж головного валу на одному з ГД, вони побачили теплоізоляцію на трубах вихлопного колектора (ізоляія була стара , і в деяких місцях пошкоджена, судно побудовано у 1975р), коли дізнались, що це азбест -вся бригада не тільки покинула судно, але заявили, що доки є азбест вони на судно не повернуться. Менеджер проекту питає-екіпаж може сам зняти труби і видалити з них азбест, так можемо. А на інших трубах що робити? А що у вас багато азбесту-та майже всі трубу обкладені азбестом і біля котлів і в інших місцях (це роботи на місяц і гроші які треба що купити нову теплоізоляцію). Зробили так-на цьому двигуні азбестову ізоляцію знял екіпаж, а німцям сказали, що більше на судні азбесту немає.А то , що українці і далі роботали "з азбестом" то те британців(нашіх менеджерів) не хвилювало.
За результатами численних досліджень азбест внесли до переліку канцерогенів, вплив яких спричиняє рак. Через серйозну загрозу здоров’ю людини азбест заборонили у понад 70-ти країнах світу ще на початку 2000-х
[quote][Як шкодить азбест?
Попри всі переваги у властивостях, азбест вважається токсичним та небезпечним.
Спричинена впливом хризотилового азбесту небезпека підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
За світовою статистикою, щороку понад 100 тисяч людей у світі помирає від впливу шкідливих волокон азбесту.
Майже 125 мільйонів жителів планети отримують вплив азбесту на робочому місці. Половина смертей від професійного раку, спричинена азбестом. А кілька тисяч смертей цей шкідливий мінерал спричинив у домашніх умовах. /quote]
detroytred написав:А щоб "більшість займається ВЛАСНИМ збагачення" треба що? Зробити сприятливі умови, щоб ця більшість цим займалася. В 90-ті цим більшість і займалася. Аж гай шумів...
Хто це може зробити в ринку??? Регулятори ринку - управлінці, можновладці. Елементарні речі навіть для прапорщика)))
Треба звичайно робити сприятливі умови Тільки ти як Дюрі-бачі бачиш прихід чарівника який прилетить на вертольоті.. А я питаю Хто цього чарівника ВИБЕРЕ на виборах в Україні? Ти ? - так ти не уявляєш які потрібні правила щоб займатись приватним збагаченням бо НІКОЛИ цим не займався Люмпен - так він вибирає того хто в когось забере і люмпену віддасть Лад - так той за індустріалізацію і проти кулаків...
То хто вибере політика який створить умови для тих кого немає (або є в малих кількостях) а от якщо користуючись правилами дикого капіталізму - маленькі капіталісти проростуть як бурьян на вільних землях - тоді й зявиться в них можливість привести до влади того хто ПОКРАЩИТЬ їм життя...
Зверни увагу на формулювання ПОКРАЩИТЬ а не СТВОРИТЬ.