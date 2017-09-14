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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1113011131111321113311134>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:07

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А щоб "більшість займається ВЛАСНИМ збагачення" треба що?
Зробити сприятливі умови, щоб ця більшість цим займалася.
В 90-ті цим більшість і займалася.
Аж гай шумів...

Хто це може зробити в ринку???
Регулятори ринку - управлінці, можновладці.
Елементарні речі навіть для прапорщика)))
Треба звичайно робити сприятливі умови
Тільки ти як Дюрі-бачі бачиш прихід чарівника який прилетить на вертольоті..
А я питаю
Хто цього чарівника ВИБЕРЕ на виборах в Україні?
Ти ? - так ти не уявляєш які потрібні правила щоб займатись приватним збагаченням бо НІКОЛИ цим не займався
Люмпен - так він вибирає того хто в когось забере і люмпену віддасть
Лад - так той за індустріалізацію і проти кулаків...

То хто вибере політика який створить умови для тих кого немає (або є в малих кількостях)
а от якщо користуючись правилами дикого капіталізму - маленькі капіталісти проростуть як бурьян на вільних землях - тоді й зявиться в них можливість привести до влади того хто ПОКРАЩИТЬ їм життя...

Зверни увагу на формулювання
ПОКРАЩИТЬ
а не
СТВОРИТЬ.

А покращити можна тільки існуюче.

А хто обрав Порошенка?
А хто обрав Зе?
І т.д.
Оті ж самі і виберуть.
Точніше їм "допоможуть" вибрати оті, від кого вони отримали отакі запевнення, що Порошенко - во! рехформи, що Зе - дасть мир; і т.д.

Головне, щоб в цих і вибраних, необираємих (як рінат та Ко) можновладців мета змінилась, була --- самим збагачуватися та покращувати!своє!життя! через розвиток країни, суспільства, держави.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:08

Wirująświatła

Успешному бизнес-лорду на продукты не хватает денег чи шо ?

Так надо думать, как деньги заработать, а не давить диван в просмотре 300+ ТГ-каналов

PS. И самое вкусное. Картофан поднялась в цене только на 150% с 2021 по 2024
А ты писал, что картофан дорожает каждый год в 2 раза

Я оказался прав, по цене картофана ))
Что не удивительно
Я ведь покупаю картофан, а ты читаешь ТГ-каналы

А сколько полезных хомячков тогда набежало, ужосс ))
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 лис, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:12

  Wirująświatła написав:Зображення

Дед Азар говорил, будете меня вспоминать и цены на капусту. :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А хто обрав Порошенка?
А хто обрав Зе?
Порошенка якраз обрали буржуазія+націонал свідомі бідні, але не треба забувати що Порошенко хоч і правильни але олігарх і його не переобрали не в останню чергу тому що він ПІДТРИМУВАВ розвиток ВЕЛИКОГО бізнесу, а малому просто не заважав хоча й не підтримував
Зеленського обрали- олігархат + популістично настроєні+розчарована діями Порошенка мілка буржуазія ....

Такі гойдалки будуть ще довго, тим більше що Порошенко хоч рухався в напрямку створення капіталістичного ринку, в той час коли Зеленський вже пройшов половину створеного Порошенком в протилежну сторону.
От і виходить
Пройшло 10 років - а в правильному напрямку просунулись всього на 2.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:16

  Игорь Алексеевич написав:Дед Азар говорил, будете меня вспоминать и цены на капусту. :roll:

Дід Азар і зайці
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 лис, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:16

  Игорь Алексеевич написав:Дед Азар говорил, будете меня вспоминать и цены на капусту. :roll:

Ну ты регионало-дрочер ещё тот )

Хоть бы не палился так открыто

Ты цифры не анализировал, всё на эмоциях, на понтах, на шарнирах )
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:19

  Water написав:
  ЛАД написав:Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов.
Потеряли мы целые отрасли, а что создали?
Інтерпайп, Чумак, Мівіна, Cargill, Sandora, МХП.
Ще сотні ай-ті компаній з яких 20 мають кількість постійних співробітників від 1000 до 9500 осіб...
EPAM Ukraine ____ 9600
SoftServe ____ 7335
GlobalLogic Ukraine ____ 6026
Ajax Systems ____ 3411
Luxoft ____ 3400
Evoplay ____ 2903
Genesis ____ 2789
Intellias ____ 2305
DataArt ____ 2300
ZONE3000 ____ 2290
Ciklum ____ 2170
NIX ____ 1960
Sigma Software ____ 1870
Infopulse & Tietoevry Ukraine ____ 1827
N-iX ____ 1640
ELEKS ____ 1606
Capgemini Engineering ____ 1115
Netpeak Group ____ 1096
AUTODOC ____ 1092
Avenga ____ 1019
SKELAR ____ 1000
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 30 лис, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:26

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Зображення

Капуста, картопля і морква - що уху їли???! :shock:

Це ж не банани, чи ананаси!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 30 лис, 2024 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:27

  budivelnik написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов.
Потеряли мы целые отрасли, а что создали?
Інтерпайп, Чумак, Мівіна, Cargill, Sandora, МХП.
Ще сотні ай-ті компаній з яких 20 мають кількість постійних співробітників від 1000 до 9500 осіб...

Та в даному випадку потрібно шось залізобетонне, ще згадав Нібулон.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:29

  Water написав:Та в даному випадку потрібно шось залізобетонне, ще згадав Нібулон.

завод розливу Кока-коли і сігарєт "Прилуцькі з перцем"
flyman
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  #<1 ... 1113011131111321113311134>
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