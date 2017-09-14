detroytred написав:А щоб "більшість займається ВЛАСНИМ збагачення" треба що? Зробити сприятливі умови, щоб ця більшість цим займалася. В 90-ті цим більшість і займалася. Аж гай шумів...
Хто це може зробити в ринку??? Регулятори ринку - управлінці, можновладці. Елементарні речі навіть для прапорщика)))
Треба звичайно робити сприятливі умови Тільки ти як Дюрі-бачі бачиш прихід чарівника який прилетить на вертольоті.. А я питаю Хто цього чарівника ВИБЕРЕ на виборах в Україні? Ти ? - так ти не уявляєш які потрібні правила щоб займатись приватним збагаченням бо НІКОЛИ цим не займався Люмпен - так він вибирає того хто в когось забере і люмпену віддасть Лад - так той за індустріалізацію і проти кулаків...
То хто вибере політика який створить умови для тих кого немає (або є в малих кількостях) а от якщо користуючись правилами дикого капіталізму - маленькі капіталісти проростуть як бурьян на вільних землях - тоді й зявиться в них можливість привести до влади того хто ПОКРАЩИТЬ їм життя...
Зверни увагу на формулювання ПОКРАЩИТЬ а не СТВОРИТЬ.
А покращити можна тільки існуюче.
А хто обрав Порошенка? А хто обрав Зе? І т.д. Оті ж самі і виберуть. Точніше їм "допоможуть" вибрати оті, від кого вони отримали отакі запевнення, що Порошенко - во! рехформи, що Зе - дасть мир; і т.д.
Головне, щоб в цих і вибраних, необираємих (як рінат та Ко) можновладців мета змінилась, була --- самим збагачуватися та покращувати!своє!життя! через розвиток країни, суспільства, держави.
detroytred написав:А хто обрав Порошенка? А хто обрав Зе?
Порошенка якраз обрали буржуазія+націонал свідомі бідні, але не треба забувати що Порошенко хоч і правильни але олігарх і його не переобрали не в останню чергу тому що він ПІДТРИМУВАВ розвиток ВЕЛИКОГО бізнесу, а малому просто не заважав хоча й не підтримував Зеленського обрали- олігархат + популістично настроєні+розчарована діями Порошенка мілка буржуазія ....
Такі гойдалки будуть ще довго, тим більше що Порошенко хоч рухався в напрямку створення капіталістичного ринку, в той час коли Зеленський вже пройшов половину створеного Порошенком в протилежну сторону. От і виходить Пройшло 10 років - а в правильному напрямку просунулись всього на 2.
ЛАД написав:Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов. Потеряли мы целые отрасли, а что создали?
Інтерпайп, Чумак, Мівіна, Cargill, Sandora, МХП.
Ще сотні ай-ті компаній з яких 20 мають кількість постійних співробітників від 1000 до 9500 осіб... EPAM Ukraine ____ 9600 SoftServe ____ 7335 GlobalLogic Ukraine ____ 6026 Ajax Systems ____ 3411 Luxoft ____ 3400 Evoplay ____ 2903 Genesis ____ 2789 Intellias ____ 2305 DataArt ____ 2300 ZONE3000 ____ 2290 Ciklum ____ 2170 NIX ____ 1960 Sigma Software ____ 1870 Infopulse & Tietoevry Ukraine ____ 1827 N-iX ____ 1640 ELEKS ____ 1606 Capgemini Engineering ____ 1115 Netpeak Group ____ 1096 AUTODOC ____ 1092 Avenga ____ 1019 SKELAR ____ 1000
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 30 лис, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов. Потеряли мы целые отрасли, а что создали?
Інтерпайп, Чумак, Мівіна, Cargill, Sandora, МХП.
Ще сотні ай-ті компаній з яких 20 мають кількість постійних співробітників від 1000 до 9500 осіб...
Та в даному випадку потрібно шось залізобетонне, ще згадав Нібулон.