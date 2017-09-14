— в оккупированном Мариуполе восстанавливают Драматический театр, который 16 марта 2022 года с сотнями мирных жителей внутри разбомбила Россия. После восстановления там будет «мощнейшее и невероятно художественное пространство, настоящий театр», говорят пропагандисты в Z-СМИ.
Ранее ASTRA провела свое расследование случившегося — мы поговорили с более чем 10 свидетелями — кто-то из них пережил авиаудар и потерял близких, кто-то укрывался в театре и уехал буквально за пару часов до катастрофы.
24 февраля 2022 года 12-летнего Сашу Кузнецова разбудила мама. В ту ночь у Елены Кузнецовой была ночная смена в порту — она работала тальманом. Взяв трубку, Саша узнал, что сегодня он в школу не пойдет. Когда Елена вернулась с работы, она объяснила сыну, что началась война. К тому моменту в городе уже были слышны взрывы.
4 марта по радио объявили эвакуацию в Запорожье. Саша с мамой, как и десятки других мариупольцев, пришли к спортивному комплексу «Ильичевец». Там они прождали несколько часов, прежде чем полиция сообщила собравшимся, что никакой эвакуации не будет — не дали зеленый коридор. 5 марта они вновь пришли туда — и вновь зеленого коридора не было. Тогда решено было попытаться уехать от Драмтеатра. Сначала Елена с Сашей жили в коридоре театра и спали на куртках, потому что весь подвал уже был забит людьми, а в зрительный зал не пускали. Затем один из сотрудников драмтеатра, Игорь Матюшин, распорядился открыть кабинет администрации, и Саша с мамой разместились там. Позже Саша узнал, что в драмтеатре есть полевая кухня, и вызвался помогать.
«Кому-то, может, дрова порубать, воду носить. Потом мама решила тоже помогать — она целыми днями там [на полевой кухне] проводила. Меня чаще всего просили выломать какие-то доски, чтобы людям было, где спать. Помочь перенести что-то или забить окна», — рассказывал журналисту ASTRA Саша.
Соседями Саши и его мамы в кабинете были врач Елена Матюшина и ее муж. По словам Елены, драмтеатр был как муравейник: все помещения, все коридоры и даже лестницы были заполнены людьми. Елена по образованию врач-реабилитолог. Увидев гигантское количество нуждающихся в медицинской помощи людей, она организовала медпункт.
«Был конец февраля-начало марта, снег и минусовые температуры. Сумасшедшее количество маленьких детей и стариков. Количество больных, раненых, травмированных, осколками, ожоги, перевязки… Перечислять я могу долго», — рассказывала она ASTRA.
«После первого авиаудара, 16 марта… Если честно, просто сидел в комнате, а мама помогала на полевой кухне. <…> В зале, там, где была огромная люстра и сцена, потолок лег туда, где были люди. Но те, которые были на самых верхних рядах, они спаслись. У меня там был знакомый. Когда вышел уже на полевую кухню, туда выхода не было, потому что завалилась стена. Я увидел, что там, где была сцена, там небо светится. Пришлось выходить через центральный вход. И после того, как я увидел, что там [на месте полевой кухни] груда цемента, мусора и крови… И после криков «Мама, ты где?» я понял, что… Ну, мамы нет».
«После этого я поднялся в комнату и сказал: «Мамы нет». Подошел в комнату к Елене Анатольевне, она спросила: «Где мама?». «Мамы нет». Она сказала: «Ну, ты будешь с нами». После этого дальше продолжался путь у меня с ними. Я очень благодарен им».
Мальчика из Мариуполя вывезла Елена Матюшина — она познакомились с Сашиной мамой, пока находилась в драмтеатре. После бомбежки театра Елена посоветовалась с мужем, а затем спросила Сашу, готов ли он ехать с ними. Выбора у него особо не было: мама была ему единственным близким человеком, папы нет, бабушки-дедушки умерли. Ребенок согласился. Из Мариуполя через череду блокпостов они добрались до Бердянска, затем до Запорожья и в конце-концов приехали во Львов. После этого читатели ASTRA собрали для Саши 4,5 тысячи долларов, мальчик вместе с Еленой переехал во Францию и там пошел в школу.
ЛАД написав:Спорить с вами надоело, тем более, что это не по теме ветки. Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов. Потеряли мы целые отрасли, а что создали?
Якщо вам подобалось працювати за сухий хліб , бо за маслом черга стояти 10 років в черзі на жигуль жити в 17м2(середній метраж на час розвала совка) і при цьому працювати на металообробному або хімічному підприємстві отримуючи літру молока за шкідливість...
То я краще буду працювати в сухому ТРЦ, їздити раз в 5 років на іншій іномарці, жити в 22м2(середній розмір на особу в Україні) при цьому маючи право збудувати дачу на 1000 м2 а не з обмеженням 3*4м і без другого поверху..
Тому Якість життя сьогоднішнього населення вища ніж якість життя в совку... то чим тоді кращий совок в тому що працювали більше і важче а отримували менше+за це отримане ще й не могли отоварити?
Понятно. Как обычно, ответов на вопросы нет, а только "разоблачение совка". У нас сегодня очень многие "їздять раз в 5 років на іншій іномарці" (та ще й на новій, а не 10-15, а то й 20-річній) и "будують дачу на 1000 м2". А если ещё добавить прямую ложь, то всё прекрасно получается.
В 1991 году общий объем жилого фонда в Украине насчитывал 923 млн кв. м, спустя 30 лет цифра перешла рубеж в 1 млрд. Рост – на 10%. ........ Интересный парадокс – Украина активно застраивается, но не менее активно пустеет. За 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек (падение на 19,7%). Это неудивительно. Демографическая ситуация в стране ухудшается, начиная с 1990-х, причины тому – высокий уровень эмиграции в сочетании с высоким уровнем смертности и низкой рождаемостью, в 2014-2015 годах все это усугубилось войной, оккупацией территории Донецкой и Луганской областей и аннексией Крыма.
В густонаселенных областях Украины больше всего население сократилось в Днепропетровской – падение на 19% (3,2 млн человек), Харьковской – на 17% (2,7 млн), Одесской – на 10% (2,4 млн), и Львовской – на 9% (2,5 млн человек).
Существенно за годы независимости опустели Черниговская область – на 29% до 991 294 человека, Кировоградская и Сумская – на 25% до 933 000 и 1 млн человек соответственно.
А если говорить о средней величине, то по данным Госстата (https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/if.htm) на человека в 2020 24,5 м2, а в 1995 - 19,2 м2. Там, правда, как-то странно: в 2021 резко падает и общая площадь (до 892,1 млн. м2) и на душу - 21,8 м2 с непонятным объяснением изменения методологии.
При таких условиях несложно увеличить цифру кв. м на человека. Сейчас после войны, вполне вероятно, будет ещё заметное увеличение несмотря на разрушения.
И, кстати, "дураки-американцы" уже поняли, что гипермаркетами и работой "в сухому ТРЦ" сыт не будешь, и стремятся возвратить промышленность в США, а не держать её в Китае или ещё где-то. И Трамп побеждает с лозунгом: "Сделаем Америку снова великой". А мы будем рассказывать о преимуществах работы "в сухому ТРЦ" перед работой "на металообробному або хімічному підприємстві". И, к вашему сведению, металлообработка не считалась (и не является) вредным производством и молоко "за вредность" там не давали. Да и химпроизводство не всё вредное. И ещё - работа в рентгенкабинетах тоже считается (и является) вредной и работники уходят на пенсию значительно раньше. Тоже ликвидируем?
ЛАД написав:онятно. Как обычно, ответов на вопросы нет, а только "разоблачение совка". У нас сегодня очень многие "їздять раз в 5 років на іншій іномарці" (та ще й на новій, а не 10-15, а то й 20-річній) и "будують дачу на 1000 м2". А если ещё добавить прямую ложь, то всё прекрасно получается.
Люблю я парторга Особливо коли йому пролетарська ненависть до буржуїв очі кровью заливає.. задрипані іномарки ніхто не має можливості купувати не те що в совку... 1991 рік- Україна в совку - 59 авто на 1000 мешканців 2020 рік Україна без совка - 245 авто на 1000 мешканців... Всі бачать як я маніпульнув..в Україні настільки погано що аж волосся дибом Тепер глянем на мої маніпуляції з житлом 1991 рік Україна в совку - 51 млн населення - 923млн м2 2020 рік Україна - 40 млн населення(мінус25%) - 1015 млн м2 + 10%
Тобто українці отримали можливість використовувати з 18м2 на особу - 25м2 на особу - але це страшенно погіршило їх життя....
Далі пояснювати?
Для мого опонента головне велика цифра а те що її на хліб не намаже - йому до сраки. Жили люди в черзі за всім.. -це добре , бо були зайняті а тепер зїдають більше, живуть в кращих умовах ,їздять на кращих авто - це погано..бо заводів нема...
Таке просте питання А куди в совку подівалась продукція тих заводів що населення голодало?
Тому ще раз Що краще для людини Менше працювати і більше отримувати Чи більше працювати і менше отримувати
Дай відповідь І тоді повертайся. ПС оповідання що інженери підтирають .. в Італії - засунь собі в те саме місце Якщо жіночка без освіти в Італії підтираючи дупи отримує більше ніж інженер де за полярним колом - то нафіга те інженерство? Краще в Італії.
ЛАД написав:И, кстати, "дураки-американцы" уже поняли, что гипермаркетами и работой "в сухому ТРЦ" сыт не будешь, и стремятся возвратить промышленность в США, а не держать её в Китае или ещё где-то. И Трамп побеждает с лозунгом: "Сделаем Америку снова великой".
Ніхто нічого повертать не збирається. Чому? Тому-що це капіталізм, якщо акціонери вклали гроші в новий завод в Китаї, то він там і буде працювать, за рішенням акціонерів, ніяк не Трампа чи ще когось.
А мы будем рассказывать о преимуществах работы "в сухому ТРЦ" перед работой "на металообробному або хімічному підприємстві". И, к вашему сведению, металлообработка не считалась (и не является) вредным производством и молоко "за вредность" там не давали.
Це тільки в нас на пост-радянському просторі такий термін- молоко за врєдность. Дивлячись шо ви називаєте металообробкою, якась термічка, лиття, робота з важкими металами це все дуже шкідливо.
Да и химпроизводство не всё вредное. И ещё - работа в рентгенкабинетах тоже считается (и является) вредной и работники уходят на пенсию значительно раньше. Тоже ликвидируем?
Пенсія повинна буть накопичуваной, плюс медична страховка, а не так як в нас- прокурори-інваліди у 45 років.
budivelnik написав:і при цьому працювати на металообробному або хімічному підприємстві отримуючи літру молока за шкідливість...
в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство" (тому в інстітутах навіть був предмет "техніка безпеки і охорона праці") на який всі клали з прибором.
Наличие такого предмета никак не связано с придуманным вами тезисом о том, что "в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство". Хотя на многих, действительно, были участки с вредным производством.
пригадується випадок з 1997р -судно прийшло на ремонт в Німеччину (коли німці почали демонтаж головного валу на одному з ГД, вони побачили теплоізоляцію на трубах вихлопного колектора (ізоляія була стара , і в деяких місцях пошкоджена, судно побудовано у 1975р), коли дізнались, що це азбест -вся бригада не тільки покинула судно, але заявили, що доки є азбест вони на судно не повернуться.
Конвенцией № 162 1986 года «Об охране труда при использовании асбеста» (Конвенция МОТ № 162), охватывающей все виды деятельности, связанные с воздействием асбеста на работников в процессе работы, определены защитные и профилактические меры, предупреждающие воздействие асбеста, наблюдение за производственной средой и за состоянием здоровья работников. ..... 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается[14] ....... С 2024 года в США ввели запрет на производство и использование асбеста[23]
Угода про асоціацію з ЄС зобов'язує Україну заборонити використання азбесту в виробництві до 31 жовтня 2021 року. 6 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4142 про громадське здоров'я, що забороняє використання азбесту, зокрема виробів та матеріалів з його вмістом, у будівництві.
Чергове покращення від кабміну -волонтерам Фонд може забронювати 1 людину на кожних 10млн грн допомоги ЗСУ.... Так на хлопський розум ВСЯ УКРАЇНА на ЗСУ - 2 700 млрд грн і точно таку ж суму забезпечать волонтери то з барського плеча отримають 270 000 бронювань....
Дейтрот - тепер розумієш як чиновник себе веде? він же не проти волонтерів, він за... просто він настільки далекий від такої діяльності що бере цифру з стелі і ніяк її практично не перевіряючи - пише Закон. Закон написаний таким чином - до дупи По ньому Порошенко віддаючи своїх 1 500 000 000 грн/рік - зможе забронювати всього 150 осіб....
detroytred написав:А хто обрав Порошенка? А хто обрав Зе?
Порошенка якраз обрали буржуазія+націонал свідомі бідні, але не треба забувати що Порошенко хоч і правильни але олігарх і його не переобрали не в останню чергу тому що він ПІДТРИМУВАВ розвиток ВЕЛИКОГО бізнесу, а малому просто не заважав хоча й не підтримував Зеленського обрали- олігархат + популістично настроєні+розчарована діями Порошенка мілка буржуазія ....
Такі гойдалки будуть ще довго, тим більше що Порошенко хоч рухався в напрямку створення капіталістичного ринку, в той час коли Зеленський вже пройшов половину створеного Порошенком в протилежну сторону. От і виходить Пройшло 10 років - а в правильному напрямку просунулись всього на 2.
)) Це були риторичні питання. Показу, що один і той же народ (український) може обрати що Януковича, що Порошенка, що Зе, що ... Отой же, що вчора обрав По, завтра обрав Зе, після завтра ...
Показувати, як Яник то зривав капелюхи, то прорашинкував, то нагнув ригів рухатися в Європу, то побіг до пу, не буду. Не зрозумієш. Як обставини визначають поведінку-цілі-наміри людини (людей).
Ти ж сам, чудово знаючи про боротьбу з одвічним ворогом ... в Новосибірськ торгувати залюбки гасав))) Які створені умови, така і поведінка. Здебільшого звісно. Виключення є і достатньо. Але мова про більшість.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 30 лис, 2024 22:37, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов. Потеряли мы целые отрасли, а что создали?
Інтерпайп, Чумак, Мівіна, Cargill, Sandora, МХП.
Интерпайп - металлургия ещё из Союза. Конечно, проводили ремонты и реконструкцию. И даже построили один новый завод «Дніпросталь» (с 2012 "Інтерпайп Сталь"), кроме существовавших "Новомосковський трубний завод, Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Нікопольський завод безшовних труб NICO TUBE". Остальное - с/х. Тоже нужно, но не промышленность, о которой был разговор. Или, скажем точнее, агропром. P.s. Кстати, Мівіна была создана вьетнамцами, а "В лютому 2010 року «Техноком» увійшов до складу групи компаній Nestlé."
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 лис, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.