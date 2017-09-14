«Колоссальные впечатления»,— в оккупированном Мариуполе восстанавливают Драматический театр, который 16 марта 2022 года с сотнями мирных жителей внутри разбомбила Россия. После восстановления там будет «мощнейшее и невероятно художественное пространство, настоящий театр», говорят пропагандисты в Z-СМИ.Ранее ASTRA провела свое расследование случившегося — мы поговорили с более чем 10 свидетелями — кто-то из них пережил авиаудар и потерял близких, кто-то укрывался в театре и уехал буквально за пару часов до катастрофы.24 февраля 2022 года 12-летнего Сашу Кузнецова разбудила мама. В ту ночь у Елены Кузнецовой была ночная смена в порту — она работала тальманом. Взяв трубку, Саша узнал, что сегодня он в школу не пойдет. Когда Елена вернулась с работы, она объяснила сыну, что началась война. К тому моменту в городе уже были слышны взрывы.4 марта по радио объявили эвакуацию в Запорожье. Саша с мамой, как и десятки других мариупольцев, пришли к спортивному комплексу «Ильичевец». Там они прождали несколько часов, прежде чем полиция сообщила собравшимся, что никакой эвакуации не будет — не дали зеленый коридор. 5 марта они вновь пришли туда — и вновь зеленого коридора не было. Тогда решено было попытаться уехать от Драмтеатра. Сначала Елена с Сашей жили в коридоре театра и спали на куртках, потому что весь подвал уже был забит людьми, а в зрительный зал не пускали. Затем один из сотрудников драмтеатра, Игорь Матюшин, распорядился открыть кабинет администрации, и Саша с мамой разместились там. Позже Саша узнал, что в драмтеатре есть полевая кухня, и вызвался помогать.«Кому-то, может, дрова порубать, воду носить. Потом мама решила тоже помогать — она целыми днями там [на полевой кухне] проводила. Меня чаще всего просили выломать какие-то доски, чтобы людям было, где спать. Помочь перенести что-то или забить окна», — рассказывал журналисту ASTRA Саша.Соседями Саши и его мамы в кабинете были врач Елена Матюшина и ее муж. По словам Елены, драмтеатр был как муравейник: все помещения, все коридоры и даже лестницы были заполнены людьми. Елена по образованию врач-реабилитолог. Увидев гигантское количество нуждающихся в медицинской помощи людей, она организовала медпункт.«Был конец февраля-начало марта, снег и минусовые температуры. Сумасшедшее количество маленьких детей и стариков. Количество больных, раненых, травмированных, осколками, ожоги, перевязки… Перечислять я могу долго», — рассказывала она ASTRA.«После первого авиаудара, 16 марта… Если честно, просто сидел в комнате, а мама помогала на полевой кухне. <…> В зале, там, где была огромная люстра и сцена, потолок лег туда, где были люди. Но те, которые были на самых верхних рядах, они спаслись. У меня там был знакомый. Когда вышел уже на полевую кухню, туда выхода не было, потому что завалилась стена. Я увидел, что там, где была сцена, там небо светится. Пришлось выходить через центральный вход. И после того, как я увидел, что там [на месте полевой кухни] груда цемента, мусора и крови… И после криков «Мама, ты где?» я понял, что… Ну, мамы нет».«После этого я поднялся в комнату и сказал: «Мамы нет». Подошел в комнату к Елене Анатольевне, она спросила: «Где мама?». «Мамы нет». Она сказала: «Ну, ты будешь с нами». После этого дальше продолжался путь у меня с ними. Я очень благодарен им».Мальчика из Мариуполя вывезла Елена Матюшина — она познакомились с Сашиной мамой, пока находилась в драмтеатре. После бомбежки театра Елена посоветовалась с мужем, а затем спросила Сашу, готов ли он ехать с ними. Выбора у него особо не было: мама была ему единственным близким человеком, папы нет, бабушки-дедушки умерли. Ребенок согласился. Из Мариуполя через череду блокпостов они добрались до Бердянска, затем до Запорожья и в конце-концов приехали во Львов. После этого читатели ASTRA собрали для Саши 4,5 тысячи долларов, мальчик вместе с Еленой переехал во Францию и там пошел в школу.Прочитать другие истории жителей Драмтеатра Мариуполя в материале на сайте ASTRA: