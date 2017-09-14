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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лис, 2024 22:43
BIGor написав:
Геніальні просто бізнеси.
Шановний
Хто вам заважає будувати танки на склад за пайку хліба в 150 грам/доба?
Зараз весь світ віртуалізується - не зрозумієте цього - програєте і нічим пролетарська риторика не допоможе.
ПС
а заводів відкриють рівно стільки скільки треба, бо сьогодні 70% ВВП -це не матеріальне виробництво.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 22:47
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти ж сам, чудово знаючи про боротьбу з одвічним ворогом ... в Новосибірськ торгувати залюбки гасав)))
Коли я літав до жінки в Новосибірск - то з нами ще не воювали..це був 1990-1995 рік
Ми навіть ядерну зброю їм віддавали
тому ці мілкі підколки залиш собі знаєш де?
Спеціально ж для тебе, щоб отак не зістрибував, вставив про одвічного ворога. А ти все рівно спробував.
Зрозуміло, що тоді ще не воювали, але і Голодомор був, і окупація України, і до совдепу багато чого.
Так що хоч і дрібна підколка, але влучна.
Для показу впливу та значення умов, в яких знаходяться люди.
__________
Знов ти Швецію тулиш.. як горбатого до стіни.
До моделі скандинавів українцям точно дуже довго переформатовуватися. Тому їх моделі я овсі не торкався. А ти все тулиш.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 22:59
Water написав: ЛАД написав:
И, кстати, "дураки-американцы" уже поняли, что гипермаркетами и работой "в сухому ТРЦ" сыт не будешь, и стремятся возвратить промышленность в США, а не держать её в Китае или ещё где-то. И Трамп побеждает с лозунгом: "Сделаем Америку снова великой".
Ніхто нічого повертать не збирається. Чому? Тому-що це капіталізм, якщо акціонери вклали гроші в новий завод в Китаї, то він там і буде працювать, за рішенням акціонерів, ніяк не Трампа чи ще когось.
Из РФ ушли, несмотря на большие финансовые потери. "за рішенням" политиков.
Из Китая переведут (и, по-моему, уже понемногу переводят, но точно не скажу, не следил) в США благодаря экономическим стимулам - льготам при возвращении производства и дополнительным затратам для оставшихся (например, пошлинами).
Дивлячись шо ви називаєте металообробкою, якась термічка, лиття, робота з важкими металами це все дуже шкідливо.
Ждал это замечание.
Но литьё это всё же не металлообработка.
Да и химпроизводство не всё вредное. И ещё - работа в рентгенкабинетах тоже считается (и является) вредной и работники уходят на пенсию значительно раньше. Тоже ликвидируем?
Пенсія повинна буть накопичуваной, плюс медична страховка, а не так як в нас- прокурори-інваліди у 45 років.
Какая связь между этим и обсуждаемым вопросом?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 23:12
BIGor написав:
Нібулон, Cargill - торгівля зерном. Геніальні просто бізнеси.
Не зовсім так, Каргілл була переробка, зараз 2 заводи окуповані.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 23:15
ЛАД написав:Наличие такого предмета никак не связано с придуманным вами тезисом о том, что "в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство". Хотя на многих, действительно, были участки с вредным производством.
Насправді це не вигаданий тезис, а факт. В срср владі було абсолютно начхати на шкідливість проекту чи підприємства, на нанесену шкоду навколишньому середовищу, екосистемам, здоровʼю людей.
Будували величезні шкідливі і небезпечні підприємства посеред міст чи безпосередньо поряд з житловими кварталами, незважаючи на шкоду здоровʼю містян. От ви в Черкасах були - за совку це було місто хімпромисловості, діти тотально хворіли, всі викиди з Азоту йшли на місто, але проектувальникам було на те начхати. Те саме в принципі було всюди, тільки десь фокусувалися на хімії, десь на металургії, десь на чомусь іншому.
В тому ж Києві катастрофа на Куренівці в 1961 році - і причиною стала повна байдужість до життя людей, а наслідки просто замовчували
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Додано: Суб 30 лис, 2024 23:16
ЛАД написав:
Интерпайп - металлургия ещё из Союза. Конечно, проводили ремонты и реконструкцию. И даже построили один новый завод «Дніпросталь» (с 2012 "Інтерпайп Сталь")
Так ви ж питали шо побудували з нуля, ось шо перше згадав.
Остальное - с/х. Тоже нужно, но не промышленность, о которой был разговор. Или, скажем точнее, агропром.
Агропром це також промисловість.
Ви хочете важкої промисловості? Для чого вона вам? Є багато чого і схоже цього достатньо. Чи ви хочете кувать на увесь радянський союз?
P.s. Кстати, Мівіна была создана вьетнамцами, а "В лютому 2010 року «Техноком» увійшов до складу групи компаній Nestlé."
І шо? Підприємство українське.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 23:21
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Додано: Суб 30 лис, 2024 23:22
ЛАД написав:
...
Спорить с вами надоело, тем более, что это не по теме ветки. Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов.
Потеряли мы целые отрасли, а что создали
?
...
й одне й теж - для ЛАДа
промисловість це лише ВАЖКА промисловість...
що створено. до речі електрометалургійні підприємства України створені вже після 1991 року - на цьому побудована вся металургія Туреччини.
харчову промисловість ЛАД
взагалі не бачить - напевне забув, що при срср з їжею була біда. виробництво олії до речі - ще та технологія, чому це підприємство з найвищим рівнем небезпеки. й експортуємо ми соняшникової олії здається найбільше в світі. МХП вже згадали. та й взагалі сільське господарство, з яким не можуть конкурувати вся Європа, не дивлячись на всі їх субсидії...
а ракетна промисловість - це розваги для великих країн, середні країни таке не тягнуть...
й так далі - все манить рідна прохідна у спогадах, коли минула вся юність. але це спогади ЛАД
, треба жити теперішнім й майбутнім.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 30 лис, 2024 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 23:25
ЛАД написав:
Ждал это замечание.
Но литьё это всё же не металлообработка.
То шо по-вашому металообробка зараз виконують роботи, практично без втручання людини. Вам не потрібно "стоять у станка 12 часов". Чи ви мені хочете розповісти шо таке металообробка, шо таке сульфофрезол?
Да и химпроизводство не всё вредное. И ещё - работа в рентгенкабинетах тоже считается (и является) вредной и работники уходят на пенсию значительно раньше. Тоже ликвидируем?
Пенсія повинна буть накопичуваной, плюс медична страховка, а не так як в нас- прокурори-інваліди у 45 років.
Какая связь между этим и обсуждаемым вопросом?
Зв'язок простий- сучасне медичне обладнання- ніякого молока. Хто скільки пенсії заробив- все його, без пільг. Те шо є люди з обмеженими можливостями, або хворі- це все медична страховка.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 23:31
budivelnik написав:
сьогодні 70% ВВП -це не матеріальне виробництво.
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Приклад- Японія, корисних копалин- нуль, землі дуже мало, але гляньте на ВВП.
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