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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11131111321113311134

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Геніальні просто бізнеси.
Шановний
Хто вам заважає будувати танки на склад за пайку хліба в 150 грам/доба?
Зараз весь світ віртуалізується - не зрозумієте цього - програєте і нічим пролетарська риторика не допоможе.

ПС
а заводів відкриють рівно стільки скільки треба, бо сьогодні 70% ВВП -це не матеріальне виробництво.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти ж сам, чудово знаючи про боротьбу з одвічним ворогом ... в Новосибірськ торгувати залюбки гасав)))
Коли я літав до жінки в Новосибірск - то з нами ще не воювали..це був 1990-1995 рік
Ми навіть ядерну зброю їм віддавали
тому ці мілкі підколки залиш собі знаєш де?

Спеціально ж для тебе, щоб отак не зістрибував, вставив про одвічного ворога. А ти все рівно спробував.
Зрозуміло, що тоді ще не воювали, але і Голодомор був, і окупація України, і до совдепу багато чого.

Так що хоч і дрібна підколка, але влучна.
Для показу впливу та значення умов, в яких знаходяться люди.
__________
Знов ти Швецію тулиш.. як горбатого до стіни.
До моделі скандинавів українцям точно дуже довго переформатовуватися. Тому їх моделі я овсі не торкався. А ти все тулиш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:59

  Water написав:
  ЛАД написав:И, кстати, "дураки-американцы" уже поняли, что гипермаркетами и работой "в сухому ТРЦ" сыт не будешь, и стремятся возвратить промышленность в США, а не держать её в Китае или ещё где-то. И Трамп побеждает с лозунгом: "Сделаем Америку снова великой".

Ніхто нічого повертать не збирається. Чому? Тому-що це капіталізм, якщо акціонери вклали гроші в новий завод в Китаї, то він там і буде працювать, за рішенням акціонерів, ніяк не Трампа чи ще когось.
Из РФ ушли, несмотря на большие финансовые потери. "за рішенням" политиков.
Из Китая переведут (и, по-моему, уже понемногу переводят, но точно не скажу, не следил) в США благодаря экономическим стимулам - льготам при возвращении производства и дополнительным затратам для оставшихся (например, пошлинами).
Дивлячись шо ви називаєте металообробкою, якась термічка, лиття, робота з важкими металами це все дуже шкідливо.
Ждал это замечание. :)
Но литьё это всё же не металлообработка.
Да и химпроизводство не всё вредное. И ещё - работа в рентгенкабинетах тоже считается (и является) вредной и работники уходят на пенсию значительно раньше. Тоже ликвидируем?

Пенсія повинна буть накопичуваной, плюс медична страховка, а не так як в нас- прокурори-інваліди у 45 років.
Какая связь между этим и обсуждаемым вопросом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:12

  BIGor написав:Нібулон, Cargill - торгівля зерном. Геніальні просто бізнеси. :mrgreen:

Не зовсім так, Каргілл була переробка, зараз 2 заводи окуповані.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Наличие такого предмета никак не связано с придуманным вами тезисом о том, что "в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство". Хотя на многих, действительно, были участки с вредным производством.

Насправді це не вигаданий тезис, а факт. В срср владі було абсолютно начхати на шкідливість проекту чи підприємства, на нанесену шкоду навколишньому середовищу, екосистемам, здоровʼю людей.
Будували величезні шкідливі і небезпечні підприємства посеред міст чи безпосередньо поряд з житловими кварталами, незважаючи на шкоду здоровʼю містян. От ви в Черкасах були - за совку це було місто хімпромисловості, діти тотально хворіли, всі викиди з Азоту йшли на місто, але проектувальникам було на те начхати. Те саме в принципі було всюди, тільки десь фокусувалися на хімії, десь на металургії, десь на чомусь іншому.
В тому ж Києві катастрофа на Куренівці в 1961 році - і причиною стала повна байдужість до життя людей, а наслідки просто замовчували
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:16

  ЛАД написав:Интерпайп - металлургия ещё из Союза. Конечно, проводили ремонты и реконструкцию. И даже построили один новый завод «Дніпросталь» (с 2012 "Інтерпайп Сталь")

Так ви ж питали шо побудували з нуля, ось шо перше згадав.
Остальное - с/х. Тоже нужно, но не промышленность, о которой был разговор. Или, скажем точнее, агропром.

Агропром це також промисловість.
Ви хочете важкої промисловості? Для чого вона вам? Є багато чого і схоже цього достатньо. Чи ви хочете кувать на увесь радянський союз?
P.s. Кстати, Мівіна была создана вьетнамцами, а "В лютому 2010 року «Техноком» увійшов до складу групи компаній Nestlé."

І шо? Підприємство українське.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Таки мушу поділитися чудовою новиною для Будівельника та його синів.
Щодо благодійних фондів, які виробляють та закуповують товари, виконують роботи та надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань, то для них новою вимогою є обсяг допомоги за останні 12 місяців щонайменше 10 млн грн на одного броньованого військовозобов'язаного.
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:22

  ЛАД написав:...
Спорить с вами надоело, тем более, что это не по теме ветки. Просто назовите хоть какие-то предприятия, созданные за 30 лет независимости, кроме супермаркетов и ТРЦ. Желательно серьёзнее, чем скручивание проводов.
Потеряли мы целые отрасли, а что создали?
...

й одне й теж - для ЛАДа промисловість це лише ВАЖКА промисловість...

що створено. до речі електрометалургійні підприємства України створені вже після 1991 року - на цьому побудована вся металургія Туреччини.

харчову промисловість ЛАД взагалі не бачить - напевне забув, що при срср з їжею була біда. виробництво олії до речі - ще та технологія, чому це підприємство з найвищим рівнем небезпеки. й експортуємо ми соняшникової олії здається найбільше в світі. МХП вже згадали. та й взагалі сільське господарство, з яким не можуть конкурувати вся Європа, не дивлячись на всі їх субсидії...

а ракетна промисловість - це розваги для великих країн, середні країни таке не тягнуть...

й так далі - все манить рідна прохідна у спогадах, коли минула вся юність. але це спогади ЛАД, треба жити теперішнім й майбутнім.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 30 лис, 2024 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:25

  ЛАД написав:Ждал это замечание. :)
Но литьё это всё же не металлообработка.

То шо по-вашому металообробка зараз виконують роботи, практично без втручання людини. Вам не потрібно "стоять у станка 12 часов". Чи ви мені хочете розповісти шо таке металообробка, шо таке сульфофрезол?
Да и химпроизводство не всё вредное. И ещё - работа в рентгенкабинетах тоже считается (и является) вредной и работники уходят на пенсию значительно раньше. Тоже ликвидируем?

Пенсія повинна буть накопичуваной, плюс медична страховка, а не так як в нас- прокурори-інваліди у 45 років.
Какая связь между этим и обсуждаемым вопросом?

Зв'язок простий- сучасне медичне обладнання- ніякого молока. Хто скільки пенсії заробив- все його, без пільг. Те шо є люди з обмеженими можливостями, або хворі- це все медична страховка.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:31

  budivelnik написав:сьогодні 70% ВВП -це не матеріальне виробництво.

+1
Приклад- Японія, корисних копалин- нуль, землі дуже мало, але гляньте на ВВП.
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