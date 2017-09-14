Додано: Нед 01 гру, 2024 00:17

Наиболее шокирующим статистическим фактом для современного украинца будет списание более 10 миллионов единиц жилой недвижимости в Украине за 4 года (с 2010-го по 2014-ый). Эта цифра составляет около 10% от общего количества единиц недвижимого имущества украинцев.



Почему количество списанного жилья столько огромно? Главная причина — в почтенном возрасте большинства жилых домов в Украине. Данные статистики таковы:



лишь 7.5% жилого фонда построено с момента обретения Украиной независимости (с 1991 года);

небольшой процент — 10.75% — составляют также дома «застойного» периода советской власти (181-1990 гг.);

уже сравнительно больший процент — 16.2% — дома 1971-1980 годов;

львиная доля — 24.07% и 25.12% (в сумме около половины всей жилой недвижимости Украины на данный момент) — дома 1961-1970 и 1946-1960 годов постройки соответственно;

процент недвижимости, близкой к раритетной (1919-1945 гг.) — стремится к 12% (что значительно больше, чем дома, младше 20 лет постройки).

В Украине этот показатель существенно ниже, чем в среднем в странах Европы, где обеспеченность жильем – около 40 м² на человека (последние консолидированные данные – за 2018 год).



Если брать отдельные страны, то разрыв еще больше. Лучшие показатели в странах Северной Европы – в Норвегии, Дании и Швейцарии обеспеченность жильем составляет около 55 м². Во Франции, Германии и Великобритании – около 45 м² на одного человека. В соседней Польше и России показатели близки к украинским – 25 м² на одного человека.

Спорить с будивельниковскими "ералашиками" бесполезно и не интересно.Если человек считает достижением, что за 30 лет жилой фонд вырос "аж на 10%"...Зато за счёт падения численности населения на душу вырос аж на 27,8%При этом сам писал, что от Союза осталось старьё.Сколько лет будем догонять?И где бы мы жили, если бы не "старьё"(которого, действительно, немало), оставшееся после Союза?