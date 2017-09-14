Спорить с будивельниковскими "ералашиками" бесполезно и не интересно. Если человек считает достижением, что за 30 лет жилой фонд вырос "аж на 10%"... Зато за счёт падения численности населения на душу вырос аж на 27,8% При этом сам писал, что от Союза осталось старьё.
Наиболее шокирующим статистическим фактом для современного украинца будет списание более 10 миллионов единиц жилой недвижимости в Украине за 4 года (с 2010-го по 2014-ый). Эта цифра составляет около 10% от общего количества единиц недвижимого имущества украинцев.
Почему количество списанного жилья столько огромно? Главная причина — в почтенном возрасте большинства жилых домов в Украине. Данные статистики таковы:
лишь 7.5% жилого фонда построено с момента обретения Украиной независимости (с 1991 года); небольшой процент — 10.75% — составляют также дома «застойного» периода советской власти (181-1990 гг.); уже сравнительно больший процент — 16.2% — дома 1971-1980 годов; львиная доля — 24.07% и 25.12% (в сумме около половины всей жилой недвижимости Украины на данный момент) — дома 1961-1970 и 1946-1960 годов постройки соответственно; процент недвижимости, близкой к раритетной (1919-1945 гг.) — стремится к 12% (что значительно больше, чем дома, младше 20 лет постройки).
В Украине этот показатель существенно ниже, чем в среднем в странах Европы, где обеспеченность жильем – около 40 м² на человека (последние консолидированные данные – за 2018 год).
Если брать отдельные страны, то разрыв еще больше. Лучшие показатели в странах Северной Европы – в Норвегии, Дании и Швейцарии обеспеченность жильем составляет около 55 м². Во Франции, Германии и Великобритании – около 45 м² на одного человека. В соседней Польше и России показатели близки к украинским – 25 м² на одного человека.
На попередній сторінці це дике полегшення вже проаналізував
budivelnik написав:Чергове покращення від кабміну -волонтерам Фонд може забронювати 1 людину на кожних 10млн грн допомоги ЗСУ.... Так на хлопський розум ВСЯ УКРАЇНА на ЗСУ - 2 700 млрд грн і якщо точно таку ж суму забезпечать волонтери то з барського плеча отримають 270 000 бронювань....
Дейтрот - тепер розумієш як чиновник себе веде? він же не проти волонтерів, він за... просто він настільки далекий від такої діяльності що бере цифру з стелі і ніяк її практично не перевіряючи - пише Закон. Закон написаний таким чином - до дупи По ньому Порошенко віддаючи своїх 1 500 000 000 грн/рік - зможе забронювати всього 150 осіб....
ЛАД написав:Если человек считает достижением, что за 30 лет жилой фонд вырос "аж на 10%"...
Пояснювати парторгу що процент це відносна величина.. Тому 1 коли в совку жили в комуналках і мали 11 м2 на особу і за 50 років збільшили на 60% до 19м2 - то це в абсолютним м2(а люди живуть в метрах квадратних а не в процентах) гірше ніж з 19 збільшити до 25м2 + ще одне чим менше мають тим більше будують чим більше збудували -тим менше треба будувати Ті самі німці добудували до 35м2 на особу і далі не збираються збільшувати метраж 2 Є така штука ефективність виробництва для виробника(він же споживач) Так от коли споживач працює менше а споживає більше - для нього це краще І при цьому звинувачувати працівника що він не хоче працювати в металургії( і там постійно збільшується автоматизація) а замість цього працівнику більш подобається теплий офіс а не стінка на будові під дощем і вітром.. у випадку коли споживач працюючи в теплому офісі має більше ніж праціник совка який працював на шахті...
Лад - тобі вже пора признаватись що ти ненавидиш сьогоднішню економічну модель, бо виявляється не треба так багато працювати як тебе змушували і при цьому в результатіі цієї в рази легшої праці можна більше мати.
ЛАД написав:И где бы мы жили, если бы не "старьё"(которого, действительно, немало), оставшееся после Союза?
1 Ти в курсі скільки в рік виводиться з експлуатації? Подивись статистику і зроби легкі арифметичні операції було на кінець попереднього року+збудовано в цьому році=на 2 млн м2 менше.... тобто при будівництві по 6-8-12млн м2 в рік - щороку виводили з експлуатації по 2 млн м2 Тобто за 30 років Збудували 200 млн м2, а загальна кількість зросла на 100 млн м2 Тепер ще раз про ремонти дахів, мереж,утеплення, дверей, вікон.... Ти памятаєш що я написав залишкову вартість м2 які отримало населення України? 1 млрд м1*300 доларів=300 млрд м2 а знаєш яка вартість заміни вікон,дверей,утеплення,мереж ? - 200 доларів м2... і останн я всюли писав від заводів - стіни залишились... А от станки і все остальне-поміняли. і скільки було стін в совку? а скільки в тих стінах залишилось робочого обладнання яке відповідало можливостям ефективного виробництва?
Бетон написав:богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли. вот и все ваши достижения за 30 лет
А чого тільки в Україні? Для китаю , японії , Німеччини , Англії і Франції - ситуація така сама....
Бетон написав:приватизировала бывщие колхозы, которые сегодня и есть те самые "удачные бизнесы" и агро холдинги. такое писать даже нельзя здесь. и заметьте, это делал не путины, а люди вокруг нас
1 Первинне накопичення капіталу 2 Зараз люди в селах де колгоспи перетворили в сучасні сільськогосподарскі підприємства - живуть на порядок краще ніж коли вони були працівниками колгоспів
Тому поясни Що для людини краще? працювати без паспорта і за трудодні в колгоспі чи працювати за зарплату в приватному підприємстві? якщо зрозумієш різницю - тоді й приходь це в совковій педерації ностальгія за сересере - в Україні це вже не проканає
ПС був в Інгульці Поворознюка? Бандит ще той, але в селі - футбольна команда вищої ліги
Бетон написав:богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли. вот и все ваши достижения за 30 лет
А чого тільки в Україні? Для китаю , японії , Німеччини , Англії і Франції - ситуація така сама....
Бетон написав:богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли. вот и все ваши достижения за 30 лет
если цены на еду будут расти так как они росли последние 3 года, нация исчезнет намного раньше. Детей просто перестанут рожать.
Може ще так вийде, що поки мій старший син стане повнолітнім, то мене з двома дітьми запишуть/зарахують, як багатодітний батько!