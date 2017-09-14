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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11133111341113511136>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:17

Спорить с будивельниковскими "ералашиками" бесполезно и не интересно.
Если человек считает достижением, что за 30 лет жилой фонд вырос "аж на 10%"...
Зато за счёт падения численности населения на душу вырос аж на 27,8%
При этом сам писал, что от Союза осталось старьё.
Наиболее шокирующим статистическим фактом для современного украинца будет списание более 10 миллионов единиц жилой недвижимости в Украине за 4 года (с 2010-го по 2014-ый). Эта цифра составляет около 10% от общего количества единиц недвижимого имущества украинцев.

Почему количество списанного жилья столько огромно? Главная причина — в почтенном возрасте большинства жилых домов в Украине. Данные статистики таковы:

лишь 7.5% жилого фонда построено с момента обретения Украиной независимости (с 1991 года);
небольшой процент — 10.75% — составляют также дома «застойного» периода советской власти (181-1990 гг.);
уже сравнительно больший процент — 16.2% — дома 1971-1980 годов;
львиная доля — 24.07% и 25.12% (в сумме около половины всей жилой недвижимости Украины на данный момент) — дома 1961-1970 и 1946-1960 годов постройки соответственно;
процент недвижимости, близкой к раритетной (1919-1945 гг.) — стремится к 12% (что значительно больше, чем дома, младше 20 лет постройки).
https://novebti.ua/blog/statistika-po-kolichestvu-i-sostavu-nedvizhimogo-imushestva-v-ukraine/
В Украине этот показатель существенно ниже, чем в среднем в странах Европы, где обеспеченность жильем – около 40 м² на человека (последние консолидированные данные – за 2018 год).

Если брать отдельные страны, то разрыв еще больше. Лучшие показатели в странах Северной Европы – в Норвегии, Дании и Швейцарии обеспеченность жильем составляет около 55 м². Во Франции, Германии и Великобритании – около 45 м² на одного человека. В соседней Польше и России показатели близки к украинским – 25 м² на одного человека.
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/gde-v-ukraine-jit-horosho-skolko-jilya-prihoditsya-na-odnogo-ukraintsa-reyting Сколько лет будем догонять?
И где бы мы жили, если бы не "старьё"(которого, действительно, немало), оставшееся после Союза?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:18

На попередній сторінці це дике полегшення вже проаналізував

  budivelnik написав:Чергове покращення від кабміну -волонтерам
Фонд може забронювати 1 людину на кожних 10млн грн допомоги ЗСУ....
Так на хлопський розум
ВСЯ УКРАЇНА на ЗСУ - 2 700 млрд грн
і якщо точно таку ж суму забезпечать волонтери то з барського плеча отримають 270 000 бронювань....

Дейтрот - тепер розумієш як чиновник себе веде?
він же не проти волонтерів, він за... просто він настільки далекий від такої діяльності що бере цифру з стелі і ніяк її практично не перевіряючи - пише Закон.
Закон написаний таким чином - до дупи
По ньому Порошенко віддаючи своїх 1 500 000 000 грн/рік - зможе забронювати всього 150 осіб....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если человек считает достижением, что за 30 лет жилой фонд вырос "аж на 10%"...
Пояснювати парторгу що процент це відносна величина..
Тому
1 коли в совку жили в комуналках і мали 11 м2 на особу і за 50 років збільшили на 60% до 19м2 - то це в абсолютним м2(а люди живуть в метрах квадратних а не в процентах) гірше ніж з 19 збільшити до 25м2
+ ще одне
чим менше мають тим більше будують
чим більше збудували -тим менше треба будувати
Ті самі німці добудували до 35м2 на особу і далі не збираються збільшувати метраж
2 Є така штука
ефективність виробництва для виробника(він же споживач)
Так от коли споживач працює менше а споживає більше - для нього це краще
І при цьому звинувачувати працівника що він не хоче працювати в металургії( і там постійно збільшується автоматизація) а замість цього працівнику більш подобається теплий офіс а не стінка на будові під дощем і вітром.. у випадку коли споживач працюючи в теплому офісі має більше ніж праціник совка який працював на шахті...

Лад - тобі вже пора признаватись що ти ненавидиш сьогоднішню економічну модель, бо виявляється не треба так багато працювати як тебе змушували і при цьому в результатіі цієї в рази легшої праці можна більше мати.

Признайся - заїло?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И где бы мы жили, если бы не "старьё"(которого, действительно, немало), оставшееся после Союза?
1 Ти в курсі скільки в рік виводиться з експлуатації?
Подивись статистику і зроби легкі арифметичні операції
було на кінець попереднього року+збудовано в цьому році=на 2 млн м2 менше.... тобто при будівництві по 6-8-12млн м2 в рік - щороку виводили з експлуатації по 2 млн м2
Тобто за 30 років
Збудували 200 млн м2, а загальна кількість зросла на 100 млн м2
Тепер ще раз про ремонти дахів, мереж,утеплення, дверей, вікон....
Ти памятаєш що я написав залишкову вартість м2 які отримало населення України?
1 млрд м1*300 доларів=300 млрд м2
а знаєш яка вартість заміни вікон,дверей,утеплення,мереж ? - 200 доларів м2...
і останн
я всюли писав
від заводів - стіни залишились...
А от станки і все остальне-поміняли.
і скільки було стін в совку?
а скільки в тих стінах залишилось робочого обладнання яке відповідало можливостям ефективного виробництва?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:33

  Бетон написав:богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли.
вот и все ваши достижения за 30 лет
А чого тільки в Україні?
Для китаю , японії , Німеччини , Англії і Франції - ситуація така сама....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:приватизировала бывщие колхозы, которые сегодня и есть те самые "удачные бизнесы" и агро холдинги. такое писать даже нельзя здесь.
и заметьте, это делал не путины, а люди вокруг нас
1 Первинне накопичення капіталу
2 Зараз люди в селах де колгоспи перетворили в сучасні сільськогосподарскі підприємства - живуть на порядок краще ніж коли вони були працівниками колгоспів

Тому поясни
Що для людини краще?
працювати без паспорта і за трудодні в колгоспі
чи працювати за зарплату в приватному підприємстві?
якщо зрозумієш різницю - тоді й приходь
це в совковій педерації ностальгія за сересере - в Україні це вже не проканає

ПС
був в Інгульці Поворознюка?
Бандит ще той, але в селі - футбольна команда вищої ліги
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:39

  budivelnik написав:Бандит ще той, але в селі - футбольна команда вищої ліги

а гарем?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:42

  budivelnik написав:
  Бетон написав:богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли.
вот и все ваши достижения за 30 лет
А чого тільки в Україні?
Для китаю , японії , Німеччини , Англії і Франції - ситуація така сама....
росию забыли. Хорошо чтобы вместо русских её заселили макаки.
https://www.youtube.com/shorts/Lh6asZUz ... ture=share

заметьте каждая обезьяна берёт строго 1-2 булочки, никто не пытается взять 3 или всё. Тем более отобрать булочку у соседа. Вот у кого некоторым надо уму и скромности поучиться.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:45

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли.
вот и все ваши достижения за 30 лет

если цены на еду будут расти так как они росли последние 3 года, нация исчезнет намного раньше. Детей просто перестанут рожать.

Може ще так вийде, що поки мій старший син стане повнолітнім, то мене з двома дітьми запишуть/зарахують, як багатодітний батько! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:50

  Успіх написав:як багатодітний батько!
раньше было мать-героиня, а сейчас отец-герой. Смог найти время, отложить смартфон/ноут и как папа Карло сделать буратину.
Wirująświatła
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