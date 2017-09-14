Ну бачиш, діти наче "легко робляться", але!!!
Але як бачиш, маємо демографічну проблему!
Але, і трохи проглядається, що і нах нікому не потрібні створювати умови/сприяти народжуваності дітей.
Сумно, плять!©
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Додано: Нед 01 гру, 2024 00:58
Ну бачиш, діти наче "легко робляться", але!!!
Але як бачиш, маємо демографічну проблему!
Але, і трохи проглядається, що і нах нікому не потрібні створювати умови/сприяти народжуваності дітей.
Сумно, плять!©
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:01
я картофан покупал осенью 21го по 10 грн.
сейчас картофан по 40 и дешевле сказали не будет так как нет.
так что у кого какой рост. я покупаю только один сорт и его из турции-египта не привезут.
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:05
якщо дати 100 мільонів біднякам, вони все проїдять. якщо дати їх підприємцю - він створить тисячі робочих місць.
це зрозуміло.
можливо, рівень підприємництва в Україні вимірюється рівнем того, скільки ти кинув людей навкруги обманом і підлістю. можливо.
але це огидно.
єдиний, хто по-людські виплатив пайові людям, як це не дивно, це Порошенко на патоковому заводі. знаю особисто.
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
на скільки не помиляюсь, паровознюк з кіровокрадщини - області де самі жахливі дороги в світі, які я тільки бачив в житті. їзжу все життя по ним. починається кіровоград.область і відразу ями по коліно. це сама бідна область з самими дорогими автівками (колись було дослідження).
тому я радий за його добробут, але є підозра, що замість оплати податків, бабло десь виходить в район іспанської Майорки
сьогодні міняв резину на зимню. знаєте, чому не купую другий комплект дисків?
бо я двічі їздив через кіровоград.область. і кожен рік мені рівняють диски. в цьому розі 4 тисячі гривень.
я маю право на рівні дороги? чому мене держава штрафує за порушення, а я вимагати компенсацію за хочаб щось, не можу?
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 гру, 2024 01:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:21
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