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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11133111341113511136

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:58

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:як багатодітний батько!
раньше было мать-героиня, а сейчас отец-герой. Смог найти время, отложить смартфон/ноут и как папа Карло сделать буратину.

Ну бачиш, діти наче "легко робляться", але!!!
Але як бачиш, маємо демографічну проблему!

Але, і трохи проглядається, що і нах нікому не потрібні створювати умови/сприяти народжуваності дітей.

Сумно, плять!©
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:01

  pesikot написав:PS. И самое вкусное. Картофан поднялась в цене только на 150% с 2021 по 2024
А ты писал, что картофан дорожает каждый год в 2 раза


я картофан покупал осенью 21го по 10 грн.
сейчас картофан по 40 и дешевле сказали не будет так как нет.
так что у кого какой рост. я покупаю только один сорт и его из турции-египта не привезут.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:05

  budivelnik написав:
  Бетон написав:приватизировала бывщие колхозы, которые сегодня и есть те самые "удачные бизнесы" и агро холдинги. такое писать даже нельзя здесь.
и заметьте, это делал не путины, а люди вокруг нас
1 Первинне накопичення капіталу
2 Зараз люди в селах де колгоспи перетворили в сучасні сільськогосподарскі підприємства - живуть на порядок краще ніж коли вони були працівниками колгоспів

Тому поясни
Що для людини краще?
працювати без паспорта і за трудодні в колгоспі
чи працювати за зарплату в приватному підприємстві?
якщо зрозумієш різницю - тоді й приходь
це в совковій педерації ностальгія за сересере - в Україні це вже не проканає

ПС
був в Інгульці Поворознюка?
Бандит ще той, але в селі - футбольна команда вищої ліги

якщо дати 100 мільонів біднякам, вони все проїдять. якщо дати їх підприємцю - він створить тисячі робочих місць.
це зрозуміло.
можливо, рівень підприємництва в Україні вимірюється рівнем того, скільки ти кинув людей навкруги обманом і підлістю. можливо.
але це огидно.

єдиний, хто по-людські виплатив пайові людям, як це не дивно, це Порошенко на патоковому заводі. знаю особисто.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на скільки не помиляюсь, паровознюк з кіровокрадщини - області де самі жахливі дороги в світі, які я тільки бачив в житті. їзжу все життя по ним. починається кіровоград.область і відразу ями по коліно. це сама бідна область з самими дорогими автівками (колись було дослідження).
тому я радий за його добробут, але є підозра, що замість оплати податків, бабло десь виходить в район іспанської Майорки

сьогодні міняв резину на зимню. знаєте, чому не купую другий комплект дисків?
бо я двічі їздив через кіровоград.область. і кожен рік мені рівняють диски. в цьому розі 4 тисячі гривень.
я маю право на рівні дороги? чому мене держава штрафує за порушення, а я вимагати компенсацію за хочаб щось, не можу?
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 гру, 2024 01:15, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:21

  Бетон написав:я маю право на рівні дороги? чому мене держава штрафує за порушення, а я вимагати компенсацію за хочаб щось, не можу?


почему не можешь, можешь. через суд пожалуйста, можно ущерб машине от плохих дорог взыскать с государства, есть немало случаев
smdtranz
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