Ну бачиш, діти наче "легко робляться", але!!!
Але як бачиш, маємо демографічну проблему!
Але, і трохи проглядається, що і нах нікому не потрібні створювати умови/сприяти народжуваності дітей.
Сумно, плять!©
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Додано: Нед 01 гру, 2024 00:58
Ну бачиш, діти наче "легко робляться", але!!!
Але як бачиш, маємо демографічну проблему!
Але, і трохи проглядається, що і нах нікому не потрібні створювати умови/сприяти народжуваності дітей.
Сумно, плять!©
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:01
я картофан покупал осенью 21го по 10 грн.
сейчас картофан по 40 и дешевле сказали не будет так как нет.
так что у кого какой рост. я покупаю только один сорт и его из турции-египта не привезут.
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:05
якщо дати 100 мільонів біднякам, вони все проїдять. якщо дати їх підприємцю - він створить тисячі робочих місць.
це зрозуміло.
можливо, рівень підприємництва в Україні вимірюється рівнем того, скільки ти кинув людей навкруги обманом і підлістю. можливо.
але це огидно.
єдиний, хто по-людські виплатив пайові людям, як це не дивно, це Порошенко на патоковому заводі. знаю особисто.
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
на скільки не помиляюсь, паровознюк з кіровокрадщини - області де самі жахливі дороги в світі, які я тільки бачив в житті. їзжу все життя по ним. починається кіровоград.область і відразу ями по коліно. це сама бідна область з самими дорогими автівками (колись було дослідження).
тому я радий за його добробут, але є підозра, що замість оплати податків, бабло десь виходить в район іспанської Майорки
сьогодні міняв резину на зимню. знаєте, чому не купую другий комплект дисків?
бо я двічі їздив через кіровоград.область. і кожен рік мені рівняють диски. в цьому розі 4 тисячі гривень.
я маю право на рівні дороги? чому мене держава штрафує за порушення, а я вимагати компенсацію за хочаб щось, не можу?
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 гру, 2024 01:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:21
Додано: Нед 01 гру, 2024 02:04
Не хочу.
Честно признаюсь, о вреде сульфофрезола не знаю, но никогда не слышал о профзаболеваниях токарей или фрезеровщиков.
Что вы предлагаете?
Промышленность закрыть, назад в пещеры?
Додано: Нед 01 гру, 2024 02:08
75%-й профиль резины очень хорошо на давлении 1.8 сглаживает неровности дороги
Но ещё лучше 85%-й на давлении 1.6 и не дёргать рулём в поворотах шоб не разуться!
Проверено на расейсЪких трассах за Обью, Енисеем и Амуром, там где расстояние не Км измеряется, а днями.
Додано: Нед 01 гру, 2024 02:36
Что ж вы такой нерешительный? Давайте уж просто ликвидируем пенсии. Накопить человек может и сам. Накопил, считаешь, что тебе достаточно - можешь бросать работу и отдыхать.
"сучасне медичне обладнання" не предотвращает заболевания. Максимум, позволяет его вовремя обнаружить и более или менее успешно лечить. И надеюсь, вы знаете, сколько стоит обследование на "сучасному медичному обладнанні". Для обычного человека достаточно дорого.
Если "без пільг", то тем же работникам рентгенкабинетов (и на других вредных работах) надо существенно больше платить, чтобы они раньше могли оставить работу. Да и для того, чтобы они могли оплачивать медстраховку. Вы же понимаете, что для них она будет заметно дороже.
Кстати, зарплаты при накопительной пенсии должны быть выше и для всех работников. Человек, которому хватает зарплаты только на текущие расходы, не сумеет накопить пенсию.
Вообще, мне нравится, когда люди предлагают "простые" решения, даже не попытавшись оценить их реальность и продумать возможные последствия (в т.ч. и достаточно далёкие). При этом упрекают в "простых решениях" правительство, президента и кого угодно.
Додано: Нед 01 гру, 2024 02:43
Пример неудачный. Япония имеет весьма высокоразвитую промышленность.
Можно и на "увесь радянський союз", как раньше. Можно и на других. Германия "куёт" на весь мир. Как и США и другие развитые страны (в т.ч. и Япония), как Китай. И даже Польша.
А вообще удивляет, что даже сегодня в Украине есть сомнения в необходимости тяжпрома. Неужели даже война не убедила...
Додано: Нед 01 гру, 2024 02:50
ЛАД.
Интересно Вы иногда отдыхаете или занимаетесь др. делами по дому?. 24 часа на форуме.....
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