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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11133111341113511136

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:58

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:як багатодітний батько!
раньше было мать-героиня, а сейчас отец-герой. Смог найти время, отложить смартфон/ноут и как папа Карло сделать буратину.

Ну бачиш, діти наче "легко робляться", але!!!
Але як бачиш, маємо демографічну проблему!

Але, і трохи проглядається, що і нах нікому не потрібні створювати умови/сприяти народжуваності дітей.

Сумно, плять!©
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:01

  pesikot написав:PS. И самое вкусное. Картофан поднялась в цене только на 150% с 2021 по 2024
А ты писал, что картофан дорожает каждый год в 2 раза


я картофан покупал осенью 21го по 10 грн.
сейчас картофан по 40 и дешевле сказали не будет так как нет.
так что у кого какой рост. я покупаю только один сорт и его из турции-египта не привезут.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:05

  budivelnik написав:
  Бетон написав:приватизировала бывщие колхозы, которые сегодня и есть те самые "удачные бизнесы" и агро холдинги. такое писать даже нельзя здесь.
и заметьте, это делал не путины, а люди вокруг нас
1 Первинне накопичення капіталу
2 Зараз люди в селах де колгоспи перетворили в сучасні сільськогосподарскі підприємства - живуть на порядок краще ніж коли вони були працівниками колгоспів

Тому поясни
Що для людини краще?
працювати без паспорта і за трудодні в колгоспі
чи працювати за зарплату в приватному підприємстві?
якщо зрозумієш різницю - тоді й приходь
це в совковій педерації ностальгія за сересере - в Україні це вже не проканає

ПС
був в Інгульці Поворознюка?
Бандит ще той, але в селі - футбольна команда вищої ліги

якщо дати 100 мільонів біднякам, вони все проїдять. якщо дати їх підприємцю - він створить тисячі робочих місць.
це зрозуміло.
можливо, рівень підприємництва в Україні вимірюється рівнем того, скільки ти кинув людей навкруги обманом і підлістю. можливо.
але це огидно.

єдиний, хто по-людські виплатив пайові людям, як це не дивно, це Порошенко на патоковому заводі. знаю особисто.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на скільки не помиляюсь, паровознюк з кіровокрадщини - області де самі жахливі дороги в світі, які я тільки бачив в житті. їзжу все життя по ним. починається кіровоград.область і відразу ями по коліно. це сама бідна область з самими дорогими автівками (колись було дослідження).
тому я радий за його добробут, але є підозра, що замість оплати податків, бабло десь виходить в район іспанської Майорки

сьогодні міняв резину на зимню. знаєте, чому не купую другий комплект дисків?
бо я двічі їздив через кіровоград.область. і кожен рік мені рівняють диски. в цьому розі 4 тисячі гривень.
я маю право на рівні дороги? чому мене держава штрафує за порушення, а я вимагати компенсацію за хочаб щось, не можу?
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 гру, 2024 01:15, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:21

  Бетон написав:я маю право на рівні дороги? чому мене держава штрафує за порушення, а я вимагати компенсацію за хочаб щось, не можу?


почему не можешь, можешь. через суд пожалуйста, можно ущерб машине от плохих дорог взыскать с государства, есть немало случаев
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 02:04

  Water написав:
  ЛАД написав:Ждал это замечание. :)
Но литьё это всё же не металлообработка.

То шо по-вашому металообробка зараз виконують роботи, практично без втручання людини. Вам не потрібно "стоять у станка 12 часов". Чи ви мені хочете розповісти шо таке металообробка, шо таке сульфофрезол?
Не хочу.
Честно признаюсь, о вреде сульфофрезола не знаю, но никогда не слышал о профзаболеваниях токарей или фрезеровщиков.
Что вы предлагаете?
Промышленность закрыть, назад в пещеры?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 02:08

  Бетон написав:на скільки не помиляюсь, паровознюк з кіровокрадщини - області де самі жахливі дороги в світі, які я тільки бачив в житті. їзжу все життя по ним. починається кіровоград.область і відразу ями по коліно. це сама бідна область з самими дорогими автівками (колись було дослідження).
тому я радий за його добробут, але є підозра, що замість оплати податків, бабло десь виходить в район іспанської Майорки

сьогодні міняв резину на зимню. знаєте, чому не купую другий комплект дисків?
бо я двічі їздив через кіровоград.область. і кожен рік мені рівняють диски. в цьому розі 4 тисячі гривень.
я маю право на рівні дороги? чому мене держава штрафує за порушення, а я вимагати компенсацію за хочаб щось, не можу?

75%-й профиль резины очень хорошо на давлении 1.8 сглаживает неровности дороги
Но ещё лучше 85%-й на давлении 1.6 и не дёргать рулём в поворотах шоб не разуться!
Проверено на расейсЪких трассах за Обью, Енисеем и Амуром, там где расстояние не Км измеряется, а днями.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 02:36

  Water написав:..............
Да и химпроизводство не всё вредное. И ещё - работа в рентгенкабинетах тоже считается (и является) вредной и работники уходят на пенсию значительно раньше. Тоже ликвидируем?

Пенсія повинна буть накопичуваной, плюс медична страховка, а не так як в нас- прокурори-інваліди у 45 років.
Какая связь между этим и обсуждаемым вопросом?

Зв'язок простий- сучасне медичне обладнання- ніякого молока. Хто скільки пенсії заробив- все його, без пільг. Те шо є люди з обмеженими можливостями, або хворі- це все медична страховка.
Что ж вы такой нерешительный? Давайте уж просто ликвидируем пенсии. Накопить человек может и сам. Накопил, считаешь, что тебе достаточно - можешь бросать работу и отдыхать.
"сучасне медичне обладнання" не предотвращает заболевания. Максимум, позволяет его вовремя обнаружить и более или менее успешно лечить. И надеюсь, вы знаете, сколько стоит обследование на "сучасному медичному обладнанні". Для обычного человека достаточно дорого.
Если "без пільг", то тем же работникам рентгенкабинетов (и на других вредных работах) надо существенно больше платить, чтобы они раньше могли оставить работу. Да и для того, чтобы они могли оплачивать медстраховку. Вы же понимаете, что для них она будет заметно дороже.
Кстати, зарплаты при накопительной пенсии должны быть выше и для всех работников. Человек, которому хватает зарплаты только на текущие расходы, не сумеет накопить пенсию.

Вообще, мне нравится, когда люди предлагают "простые" решения, даже не попытавшись оценить их реальность и продумать возможные последствия (в т.ч. и достаточно далёкие). При этом упрекают в "простых решениях" правительство, президента и кого угодно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 02:43

  Water написав:
  budivelnik написав:сьогодні 70% ВВП -це не матеріальне виробництво.

+1
Приклад- Японія, корисних копалин- нуль, землі дуже мало, але гляньте на ВВП.
Пример неудачный. Япония имеет весьма высокоразвитую промышленность.

Ви хочете важкої промисловості? Для чого вона вам? Є багато чого і схоже цього достатньо. Чи ви хочете кувать на увесь радянський союз?
Можно и на "увесь радянський союз", как раньше. Можно и на других. Германия "куёт" на весь мир. Как и США и другие развитые страны (в т.ч. и Япония), как Китай. И даже Польша.
А вообще удивляет, что даже сегодня в Украине есть сомнения в необходимости тяжпрома. Неужели даже война не убедила...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 02:50

ЛАД.
Интересно Вы иногда отдыхаете или занимаетесь др. делами по дому?. 24 часа на форуме..... :roll:
Игорь Алексеевич
 
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