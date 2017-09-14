Додано: Нед 01 гру, 2024 03:45

budivelnik написав: .........

чим менше мають тим більше будують

чим більше збудували -тим менше треба будувати

Ті самі німці добудували до 35м2 на особу і далі не збираються збільшувати метраж .........чим менше мають тим більше будуютьчим більше збудували -тим менше треба будуватиТі самі німці добудували до 35м2 на особу і далі не збираються збільшувати метраж

2 Є така штука

ефективність виробництва для виробника(він же споживач)

Так от коли споживач працює менше а споживає більше - для нього це краще

І при цьому звинувачувати працівника що він не хоче працювати в металургії( і там постійно збільшується автоматизація) а замість цього працівнику більш подобається теплий офіс а не стінка на будові під дощем і вітром.. у випадку коли споживач працюючи в теплому офісі має більше ніж праціник совка який працював на шахті...

Лад - тобі вже пора признаватись що ти ненавидиш сьогоднішню економічну модель, бо виявляється не треба так багато працювати як тебе змушували і при цьому в результатіі цієї в рази легшої праці можна більше мати.



Признайся - заїло?

Вы не можете не соврать даже в элементарном.Я привёл цифру по Германии 45 м2 - почти вдвое больше, чем у нас.И не знаю, как в Германии, но в Великобритании при тех же 45 м2 на человека говорят о жилищном кризисе и ругают правительство за низкие темпы строительства.1. Вы сами рассказывали, как много вы работали и как мало и редко отдыхали.2. Я не "звинувачую працівника". Это было бы просто глупо.Но возможность иметь больше "в теплому офісі" обеспечивается теми, кто работает в материальном производстве - "на будові під дощем і вітром", в нетепличных условиях в с/х, за станком. Сфера услуг только перераспределяет богатства, созданные в материальном производстве. Если материальное производство "усохнет", то счастливая жизнь "в теплому офісі" быстро, практически моментально закончится. Такой опыт мы получили в начале 90-х.Я работал в "сьогоднішній економічній моделі" примерно столько же лет, сколько при "совке", и заработал именно в "сьогоднішній моделі". И вообще в этой модели материально жил заметно лучше. Но я хорошо понимаю, что эта модель порочна. Не может государство жить, когда не имеет ничего, кроме торговли. С/х само не вытянет. Вряд ли мы сможем жить и работать по образцу Новой Зеландии.И последний раз. Или вы научитесь обращаться на вы, или общение с вами прекращаю.