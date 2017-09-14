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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 гру, 2024 03:54
budivelnik написав: ЛАД написав:
И где бы мы жили, если бы не "старьё"(которого, действительно, немало), оставшееся после Союза?
1 Ти в курсі скільки в рік виводиться з експлуатації?
Подивись статистику і зроби легкі арифметичні операції
було на кінець попереднього року+збудовано в цьому році=на 2 млн м2 менше.... тобто при будівництві по 6-8-12млн м2 в рік - щороку виводили з експлуатації по 2 млн м2
Тобто за 30 років
Збудували 200 млн м2, а загальна кількість зросла на 100 млн м2
.......
Вы невнимательны.
Я выше приводил цитату со ссылкой:
лишь 7.5% жилого фонда построено с момента обретения Украиной независимости (с 1991 года)
Это за 27 лет. К началу войны было чуть больше - вероятно, 9-10%.
Бешеные темпы.
Между прочим, за 1980-1989 годы самый меньший объём ввода жилья в эксплуатацию был в 1980 - 17,1 млн. м2, а вообще был в интервале 18-21 м2 (максимум в 1989 - 21,9 м2). За годы независимости максимум с 1994 года был в 2019 - 11 млн. м2.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 01 гру, 2024 04:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 03:55
budivelnik написав: Бетон написав:
богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли.
вот и все ваши достижения за 30 лет
А чого тільки в Україні?
Для китаю , японії , Німеччини , Англії і Франції - ситуація така сама....
Китаю?
Не смешно.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 03:56
ЛАД написав:Но возможность иметь больше "в теплому офісі" обеспечивается теми, кто работает в материальном производстве - "на будові під дощем і вітром", в нетепличных условиях в с/х, за станком. Сфера услуг только перераспределяет богатства, созданные в материальном производстве.
Це вже суто ваші вигадки. Звідки ви таке взяли? Перерозподіл це не створення продукту, а надання послуг- так
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