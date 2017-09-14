ЛАД написав:И где бы мы жили, если бы не "старьё"(которого, действительно, немало), оставшееся после Союза?
1 Ти в курсі скільки в рік виводиться з експлуатації? Подивись статистику і зроби легкі арифметичні операції було на кінець попереднього року+збудовано в цьому році=на 2 млн м2 менше.... тобто при будівництві по 6-8-12млн м2 в рік - щороку виводили з експлуатації по 2 млн м2 Тобто за 30 років Збудували 200 млн м2, а загальна кількість зросла на 100 млн м2 .......
Вы невнимательны. Я выше приводил цитату со ссылкой:
лишь 7.5% жилого фонда построено с момента обретения Украиной независимости (с 1991 года)
Это за 27 лет. К началу войны было чуть больше - вероятно, 9-10%. Бешеные темпы. Между прочим, за 1980-1989 годы самый меньший объём ввода жилья в эксплуатацию был в 1980 - 17,1 млн. м2, а вообще был в интервале 18-21 м2 (максимум в 1989 - 21,9 м2). За годы независимости максимум с 1994 года был в 2019 - 11 млн. м2.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 гру, 2024 04:25, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли. вот и все ваши достижения за 30 лет
А чого тільки в Україні? Для китаю , японії , Німеччини , Англії і Франції - ситуація така сама....
ЛАД написав:Но возможность иметь больше "в теплому офісі" обеспечивается теми, кто работает в материальном производстве - "на будові під дощем і вітром", в нетепличных условиях в с/х, за станком. Сфера услуг только перераспределяет богатства, созданные в материальном производстве.
Це вже суто ваші вигадки. Звідки ви таке взяли? Перерозподіл це не створення продукту, а надання послуг- так
Рубль продолжает резкое падение к иностранным валютам, а к доллару он падает уже шестой день подряд, с 20 ноября. На площадках достигнуты уровни ₽114 за доллар и ₽120 за евро, новые минимумы для российской валюты за последние 32 месяца. На Мосбирже достигнуто значение ₽15 за юань, также худшее для рубля впервые с марта 2022 года. В спотовой паре с долларом, согласно данным межбанковского рынка LSEG, рубль терял 0,9%, котировки – вблизи 106,40. Евро к рублю на LSEG котируется по 113,65, здесь рубль дешевеет на 2,7%.
С начала года рубль потерял к доллару 21% и 11% за последний месяц, к евро – 15% и 8%, соответственно.
Детализируем, что говорят эксперты:
• «Рынок игнорирует налоговые выплаты. Похоже, динамику сейчас определяют эмоции, а не трезвая оценка ситуации. Терять голову никак нельзя», – уверен профессор ВШЭ и инвестор Евгений Коган;
• «С фундаментальной точки зрения оказать некоторую поддержку рублю в ближайшие дни может налоговый период, в то время как основным негативным фактором остается геополитическая напряженность», – считает Елена Кожухова из компании «Велес Капитал».
В четверг пройдет Единый налоговый платеж, и пока сохраняются шансы краткосрочного замедления девальвации рубля, если проявятся крупные продажи экспортной валютной выручки под расчеты с бюджетом. Октябрьский налог на добычу полезных ископаемых экспортеров может превысить ₽1 трлн с учетом суммарных выплат за нефть, газ и газовый конденсат, согласно расчетам Reuters.
Центробанк пригрозил российской экономике стагнацией
В ходе выступления в Госдуме глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объявила о критической ситуации в российской экономике. Почти все доступные ресурсы уже задействованы, что является уникальным явлением для страны. Уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,4%, что приводит к нарастающему кадровому голоду: согласно опросам Центробанка, 73% предприятий испытывают нехватку кадров.
Набиуллина отметила, что такой низкий уровень безработицы не наблюдался в России никогда, и в мире лишь немногие страны смогли достичь подобных показателей. При этом уровень загрузки мощностей на заводах, по данным Росстата, превышает 80%, что также является историческим рекордом.
Глава Центробанка предупредила о возможной стагфляции, которая может возникнуть, когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжается стимулирование спроса. Чтобы избежать этого риска, Центробанк и вынужден повышать ключевую ставку.
Набиуллина указала, что стагфляция в других странах часто была результатом слишком мягкой денежно-кредитной политики, когда необходимо было ужесточение.
Темпы роста экономики замедляются. По данным Росстата, ВВП России в третьем квартале увеличился на 3,1% после роста на 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом. Центробанк ожидает, что ВВП вырастет всего на 0,5-1% в будущем годв, а темпы роста инвестиций и частного потребления могут вообще обнулиться.
Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозирует значительное замедление российской экономики - с 3,9% роста в этом году до 1,3% в следующем. По оценкам МВФ, в 2024 году Россия будет расти на треть медленнее, чем развитые страны (1,8%), и втрое медленнее развивающихся (4,2%). Прогнозируется, что к 2029 году темпы роста экономики России снизятся до 1,2% в год.
ЛАД написав:Между прочим, за 1980-1989 годы самый меньший объём ввода жилья в эксплуатацию был в 1980 - 17,1 млн. м2, а вообще был в интервале 18-21 м2 (максимум в 1989 - 21,9 м2). За годы независимости максимум с 1994 года был в 2019 - 11 млн. м2.
там из тех совковых 20 млн наверное половина это сельские хаты которые сейчас неактуальны. ну и Донбасс с Крымом в 2019 неучтен скоро темпы вывода из эксплуатации сельских хат превысят темпы строительства новых квартир, и это вполне логично и нормально. миллионы заброшек по селам никто не выводит же по документам, так и стоят типа «жилой фонд»