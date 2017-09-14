Рубль продолжает резкое падение к иностранным валютам, а к доллару он падает уже шестой день подряд, с 20 ноября. На площадках достигнуты уровни ₽114 за доллар и ₽120 за евро, новые минимумы для российской валюты за последние 32 месяца. На Мосбирже достигнуто значение ₽15 за юань, также худшее для рубля впервые с марта 2022 года. В спотовой паре с долларом, согласно данным межбанковского рынка LSEG, рубль терял 0,9%, котировки – вблизи 106,40. Евро к рублю на LSEG котируется по 113,65, здесь рубль дешевеет на 2,7%. С начала года рубль потерял к доллару 21% и 11% за последний месяц, к евро – 15% и 8%, соответственно. Детализируем, что говорят эксперты: • «Рынок игнорирует налоговые выплаты. Похоже, динамику сейчас определяют эмоции, а не трезвая оценка ситуации. Терять голову никак нельзя», – уверен профессор ВШЭ и инвестор Евгений Коган; • «С фундаментальной точки зрения оказать некоторую поддержку рублю в ближайшие дни может налоговый период, в то время как основным негативным фактором остается геополитическая напряженность», – считает Елена Кожухова из компании «Велес Капитал». В четверг пройдет Единый налоговый платеж, и пока сохраняются шансы краткосрочного замедления девальвации рубля, если проявятся крупные продажи экспортной валютной выручки под расчеты с бюджетом. Октябрьский налог на добычу полезных ископаемых экспортеров может превысить ₽1 трлн с учетом суммарных выплат за нефть, газ и газовый конденсат, согласно расчетам Reuters.

Центробанк пригрозил российской экономике стагнацией



В ходе выступления в Госдуме глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объявила о критической ситуации в российской экономике. Почти все доступные ресурсы уже задействованы, что является уникальным явлением для страны. Уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,4%, что приводит к нарастающему кадровому голоду: согласно опросам Центробанка, 73% предприятий испытывают нехватку кадров.



Набиуллина отметила, что такой низкий уровень безработицы не наблюдался в России никогда, и в мире лишь немногие страны смогли достичь подобных показателей. При этом уровень загрузки мощностей на заводах, по данным Росстата, превышает 80%, что также является историческим рекордом.



Глава Центробанка предупредила о возможной стагфляции, которая может возникнуть, когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжается стимулирование спроса. Чтобы избежать этого риска, Центробанк и вынужден повышать ключевую ставку.



Набиуллина указала, что стагфляция в других странах часто была результатом слишком мягкой денежно-кредитной политики, когда необходимо было ужесточение.



Темпы роста экономики замедляются. По данным Росстата, ВВП России в третьем квартале увеличился на 3,1% после роста на 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом. Центробанк ожидает, что ВВП вырастет всего на 0,5-1% в будущем годв, а темпы роста инвестиций и частного потребления могут вообще обнулиться.



Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозирует значительное замедление российской экономики - с 3,9% роста в этом году до 1,3% в следующем. По оценкам МВФ, в 2024 году Россия будет расти на треть медленнее, чем развитые страны (1,8%), и втрое медленнее развивающихся (4,2%). Прогнозируется, что к 2029 году темпы роста экономики России снизятся до 1,2% в год.