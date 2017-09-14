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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1113511136111371113811139>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 03:54

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И где бы мы жили, если бы не "старьё"(которого, действительно, немало), оставшееся после Союза?
1 Ти в курсі скільки в рік виводиться з експлуатації?
Подивись статистику і зроби легкі арифметичні операції
було на кінець попереднього року+збудовано в цьому році=на 2 млн м2 менше.... тобто при будівництві по 6-8-12млн м2 в рік - щороку виводили з експлуатації по 2 млн м2
Тобто за 30 років
Збудували 200 млн м2, а загальна кількість зросла на 100 млн м2
.......
Вы невнимательны.
Я выше приводил цитату со ссылкой:
лишь 7.5% жилого фонда построено с момента обретения Украиной независимости (с 1991 года)

Это за 27 лет. К началу войны было чуть больше - вероятно, 9-10%.
Бешеные темпы.
Между прочим, за 1980-1989 годы самый меньший объём ввода жилья в эксплуатацию был в 1980 - 17,1 млн. м2, а вообще был в интервале 18-21 м2 (максимум в 1989 - 21,9 м2). За годы независимости максимум с 1994 года был в 2019 - 11 млн. м2.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 гру, 2024 04:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 03:55

  budivelnik написав:
  Бетон написав:богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли.
вот и все ваши достижения за 30 лет
А чого тільки в Україні?
Для китаю , японії , Німеччини , Англії і Франції - ситуація така сама....

Китаю?
Не смешно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 03:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Но возможность иметь больше "в теплому офісі" обеспечивается теми, кто работает в материальном производстве - "на будові під дощем і вітром", в нетепличных условиях в с/х, за станком. Сфера услуг только перераспределяет богатства, созданные в материальном производстве.

Це вже суто ваші вигадки. Звідки ви таке взяли? Перерозподіл це не створення продукту, а надання послуг- так
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 05:09

Рубль продолжает резкое падение к иностранным валютам, а к доллару он падает уже шестой день подряд, с 20 ноября. На площадках достигнуты уровни ₽114 за доллар и ₽120 за евро, новые минимумы для российской валюты за последние 32 месяца. На Мосбирже достигнуто значение ₽15 за юань, также худшее для рубля впервые с марта 2022 года. В спотовой паре с долларом, согласно данным межбанковского рынка LSEG, рубль терял 0,9%, котировки – вблизи 106,40. Евро к рублю на LSEG котируется по 113,65, здесь рубль дешевеет на 2,7%.

С начала года рубль потерял к доллару 21% и 11% за последний месяц, к евро – 15% и 8%, соответственно.

Детализируем, что говорят эксперты:

• «Рынок игнорирует налоговые выплаты. Похоже, динамику сейчас определяют эмоции, а не трезвая оценка ситуации. Терять голову никак нельзя», – уверен профессор ВШЭ и инвестор Евгений Коган;

• «С фундаментальной точки зрения оказать некоторую поддержку рублю в ближайшие дни может налоговый период, в то время как основным негативным фактором остается геополитическая напряженность», – считает Елена Кожухова из компании «Велес Капитал».

В четверг пройдет Единый налоговый платеж, и пока сохраняются шансы краткосрочного замедления девальвации рубля, если проявятся крупные продажи экспортной валютной выручки под расчеты с бюджетом. Октябрьский налог на добычу полезных ископаемых экспортеров может превысить ₽1 трлн с учетом суммарных выплат за нефть, газ и газовый конденсат, согласно расчетам Reuters.

Напомню с 1.01.2025 налог на прибыль в РФ 25%
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_ ... /15130498/

Центробанк пригрозил российской экономике стагнацией

В ходе выступления в Госдуме глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объявила о критической ситуации в российской экономике. Почти все доступные ресурсы уже задействованы, что является уникальным явлением для страны. Уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,4%, что приводит к нарастающему кадровому голоду: согласно опросам Центробанка, 73% предприятий испытывают нехватку кадров.

Набиуллина отметила, что такой низкий уровень безработицы не наблюдался в России никогда, и в мире лишь немногие страны смогли достичь подобных показателей. При этом уровень загрузки мощностей на заводах, по данным Росстата, превышает 80%, что также является историческим рекордом.

Глава Центробанка предупредила о возможной стагфляции, которая может возникнуть, когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжается стимулирование спроса. Чтобы избежать этого риска, Центробанк и вынужден повышать ключевую ставку.

Набиуллина указала, что стагфляция в других странах часто была результатом слишком мягкой денежно-кредитной политики, когда необходимо было ужесточение.

Темпы роста экономики замедляются. По данным Росстата, ВВП России в третьем квартале увеличился на 3,1% после роста на 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом. Центробанк ожидает, что ВВП вырастет всего на 0,5-1% в будущем годв, а темпы роста инвестиций и частного потребления могут вообще обнулиться.

Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозирует значительное замедление российской экономики - с 3,9% роста в этом году до 1,3% в следующем. По оценкам МВФ, в 2024 году Россия будет расти на треть медленнее, чем развитые страны (1,8%), и втрое медленнее развивающихся (4,2%). Прогнозируется, что к 2029 году темпы роста экономики России снизятся до 1,2% в год.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 09:01

  ЛАД написав:Между прочим, за 1980-1989 годы самый меньший объём ввода жилья в эксплуатацию был в 1980 - 17,1 млн. м2, а вообще был в интервале 18-21 м2 (максимум в 1989 - 21,9 м2). За годы независимости максимум с 1994 года был в 2019 - 11 млн. м2.


там из тех совковых 20 млн наверное половина это сельские хаты
которые сейчас неактуальны. ну и Донбасс с Крымом в 2019 неучтен
скоро темпы вывода из эксплуатации сельских хат превысят темпы строительства новых квартир, и это вполне логично и нормально.
миллионы заброшек по селам никто не выводит же по документам, так и стоят типа «жилой фонд»
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 09:25

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:масло олійне 40грн

дайте ссылку где такие цены


купую на опт.рынку в таре 10л
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 09:41

  ЛАД написав:

Это ипсо!
Инфляция есть только за поребриком!


скажу відверто, ціни на продукти харчування рванули потужно на початку вересня 2024(десь на 20% відразу і швідкість не падає, додається +10% кожний місяць
(за поперні два роки 10-15%, це не суттево)
на деякі лікі ціна стрибає 20-30% за тиждень

продукти можна придбати значно дешевше, ніж на картинці (для цього потрібно або замовляти в сеті, або їхати на опт.ринок(по фруктам/овочам на Привоз), треба купувати десь на 3000грн (краще на 5000), щоб покрити витрати пального, або якщо
їхав в ту сторону і "по дорозі" заскочиа і купив.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 09:44

  budivelnik написав:Дейтрот - тепер розумієш як чиновник себе веде?
він же не проти волонтерів, він за... просто він настільки далекий від такої діяльності що бере цифру з стелі і ніяк її практично не перевіряючи - пише Закон.
Закон написаний таким чином - до дупи

Ні, буйдротник, не так.
З того, що ти вважаєш, що отой відділ чи міністерство не розуміє чи не може зробити твої прості математичні операції ділення та отримати кількість заброньованих, ніяк не витікає заперечення мого бачення -- що чиновники, як і всі люди, ведуть себе в залежності від обставин.
Тобто все вони розуміють...

Але діють в парадігмі можновладців. Що і як з чиновників вимагають, то так вони і працюють.
Зміняться цілі можновладців, прийдеться змінюватися і чиновникам.
Інакше будуть замінені на тих, хто виконує згідно мети можновладців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:но никогда не слышал о профзаболеваниях токарей или фрезеровщиков.


профессиональные заболевания, связанные с работой токаря,
- вибрационная болезнь (Вибрационная болезнь — профессиональное заболевание, обусловлено длительным (не менее 5 лет) воздействием вибрации в условиях производства

- окулярная металлоза (Металлоз глаза – это патология, которая развивается из-за попадания в глаз металлического обломка.)
-варикоз нижних конечностей
-позвоночные грыжи
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:07

  prodigy написав:
  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:масло олійне 40грн

дайте ссылку где такие цены


купую на опт.рынку в таре 10л

Что вы хаваете, что по 10л. масло покупаете?
Вообще не понимаю на хрена люди затариваются картошкой, луком, маслом, сахаром и т.д. - мешками, бочками? У многих ещё в голове совок, когда рыли во дворах многокв. домов погреба и тарились на зиму :roll:
Помню отец постоянно покупал на зиму картошку мин. 250кг. Сейчас для моей семьи в мес. достаточно 5кг картошки и то иногда много. Масло бутылки 850гр. достаточно на мес. а то и на 2 хватает. Сегодня в магазинах полно др. разных продуктов, зачем сидеть на одной картошке с маслом Олейна весь год? :shock:
Почитать этот форум - все крутые, не знают куда бабки вложить, а потом пишут про цены и как экономят на продуктах, покупая на оптовых базарах и затариваясь - по богатому, что бы сэкономить в мес. 100грн., но хавать день и ночь одно и то же.:P

В Україні до кінця року хліб буде дорожчати щодня
https://agropolit.com/news/29257-v-ukra ... i-schodnya

можно сэкономить и сегодня на год насушить сухарей пару мешков :P
Все хлеб потом будут дорогой кушать, а др. достанет сухарь и покажет кузькину мать, как в декабре 24г. смог сэкономить 100грн. и теперь в кармане есть постоянно сухарь))
Игорь Алексеевич
 
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